内部コミュニケーションビデオジェネレーター：社員エンゲージメントを高める
AIアバターを活用して生産を簡素化し、貴重な時間を節約しながら、魅力的な内部コミュニケーションビデオを作成しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
最近のチームの成果を祝う45秒のビデオを作成し、組織全体の社員エンゲージメントを高めることを目的としています。ビジュアルとオーディオスタイルはインスピレーションを与えるもので、ポジティブな音楽とダイナミックなカットを使用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して多様な成功ストーリーを紹介し、これらの内部コミュニケーションビデオを本当に影響力のあるものにします。
全社員に向けた重要なポリシー変更を詳細に説明する90秒の発表ビデオを制作し、包括的な内部ビデオコミュニケーションを確保します。プロフェッショナルで明確かつ権威あるが親しみやすいビジュアルスタイルを維持し、落ち着いたバックグラウンドミュージックを補完し、HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して新しい情報の最大限のアクセス性と理解を確保します。
マーケティングチーム向けのクイックな生産性向上のヒントを共有する30秒の内部コミュニケーションビデオジェネレーターのデモを設計します。このビデオは、グラフィカルな要素とテンポの速い音楽を備えたエネルギッシュなビジュアルスタイルが必要で、HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ変換機能を活用して、書かれた指示を魅力的なビジュアルガイドに変換し、社員コミュニケーションを促進します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして内部コミュニケーションを改善しますか？
HeyGenは、組織が魅力的な内部コミュニケーションビデオを迅速に作成できるようにすることで、内部コミュニケーションを革新します。AIアバターとテキスト-ビデオ生成を使用して、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換し、社員のエンゲージメントと理解を高めます。
HeyGenでどのような種類の内部コミュニケーションビデオを作成できますか？
HeyGenを使用して、発表ビデオ、トレーニングおよびオンボーディング資料、会社の文化と価値観を紹介するコンテンツなど、さまざまな内部コミュニケーションビデオを作成できます。HeyGenは、多様な社員コミュニケーションのニーズに合わせたカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを提供します。
HeyGenは内部ビデオ作成のプロセスを簡素化できますか？
もちろんです。HeyGenは直感的な内部コミュニケーションビデオジェネレーターとして機能し、ビデオ作成を大幅に簡素化します。AIを活用したプラットフォームは、ビデオ編集プロセスを効率化し、ナレーションの生成、字幕の追加、プロフェッショナルな品質の確保を可能にし、時間とコストの大幅な節約を実現します。
HeyGenは社員コミュニケーションにおけるブランドの一貫性をどのように維持しますか？
HeyGenは、強力なカスタマイズオプションを通じて、すべての社員コミュニケーションにおいてブランドの一貫性を維持する力を提供します。ロゴや色を含むブランディングコントロールを使用して、さまざまなビデオテンプレートに企業のアイデンティティを組み込み、すべての内部ビデオが会社の独自の文化と価値観を反映するようにします。