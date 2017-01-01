内部コミュニケーション説明動画ジェネレーター
どんなスクリプトでもテキスト-to-ビデオ技術を使って動画に変換し、高品質で魅力的な内部コミュニケーション説明動画を迅速に制作します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全社員に向けた新しい会社方針の変更を説明する60秒の魅力的な動画を開発してください。ポリシー説明動画は、情報を伝えると同時に親しみやすいビジュアルと音声スタイルを採用し、HeyGenで生成された明確なグラフィックと簡潔なナレーションを使用し、広範な内部コミュニケーションのために自動字幕を通じてアクセシビリティを確保します。
最近のチームの成功を祝う30秒の内部動画を制作し、特定のチームと広範な会社の観客をターゲットにして従業員のエンゲージメントを高めます。このストーリーテリング動画は、ダイナミックなビジュアル、祝賀の背景音楽を必要とし、HeyGenの多様なテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して成果を鮮やかに強調します。
従業員向けに複雑な新しい内部ツールを簡単にする50秒の指導動画を設計してください。ユーザーフレンドリーな操作に焦点を当て、モダンでステップバイステップのビジュアルスタイルと明確で簡潔なナレーションが必要です。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、全員が新しいシステムを簡単に理解できるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして内部コミュニケーション説明動画の作成を効率化しますか？
HeyGenのAI説明動画ジェネレーターは、影響力のある内部コミュニケーション動画の作成を簡素化します。テキスト-to-ビデオとユーザーフレンドリーな操作を活用して、高品質な説明動画を迅速に制作し、チームのコンテンツ作成を容易にします。
HeyGenの従業員研修とエンゲージメントへの利点は何ですか？
HeyGenは、従業員研修、方針説明、会社の発表のための効果的な内部コミュニケーション動画メーカーを提供します。AIアバターとナレーション生成を使用して、従業員のエンゲージメントと学習モジュールを強化する魅力的なコンテンツを作成します。
HeyGenのどのAI機能が高品質な説明動画を可能にしますか？
HeyGenは、先進的なAIアバター、テキスト-to-ビデオ、ナレーション生成を活用して、プロフェッショナルな品質の説明動画を作成します。これにより、ビデオ作成の経験がなくても、パーソナライズされた説明とブランドに合った動画を提供できます。
HeyGenはブランドの一貫性を保つために説明動画をカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、内部コミュニケーション動画が会社のアイデンティティに合致するようにします。ロゴやカラーを簡単に組み込んで、すべての魅力的なコンテンツで一貫したブランドイメージを維持します。