どんなスクリプトでもテキスト-to-ビデオ技術を使って動画に変換し、高品質で魅力的な内部コミュニケーション説明動画を迅速に制作します。

新入社員向けに会社のコアバリューを紹介する45秒の魅力的な内部コミュニケーション説明動画を作成してください。この社員研修動画では、フレンドリーなAIアバターが視聴者を歓迎し、プロフェッショナルなトーンで明るいビジュアルを用いて重要な情報を案内します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、シームレスなコンテンツ作成を実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
全社員に向けた新しい会社方針の変更を説明する60秒の魅力的な動画を開発してください。ポリシー説明動画は、情報を伝えると同時に親しみやすいビジュアルと音声スタイルを採用し、HeyGenで生成された明確なグラフィックと簡潔なナレーションを使用し、広範な内部コミュニケーションのために自動字幕を通じてアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト2
最近のチームの成功を祝う30秒の内部動画を制作し、特定のチームと広範な会社の観客をターゲットにして従業員のエンゲージメントを高めます。このストーリーテリング動画は、ダイナミックなビジュアル、祝賀の背景音楽を必要とし、HeyGenの多様なテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して成果を鮮やかに強調します。
サンプルプロンプト3
従業員向けに複雑な新しい内部ツールを簡単にする50秒の指導動画を設計してください。ユーザーフレンドリーな操作に焦点を当て、モダンでステップバイステップのビジュアルスタイルと明確で簡潔なナレーションが必要です。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、全員が新しいシステムを簡単に理解できるようにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
レビュー

内部コミュニケーション説明動画ジェネレーターの使い方

複雑な内部メッセージを魅力的な動画説明に迅速かつ簡単に変換し、組織全体での理解とエンゲージメントを促進します。

1
Step 1
スクリプトを作成
テキストを貼り付けるか、メッセージをプラットフォームに直接書き込みます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、説明動画の基礎コンテンツを自動生成します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
多様なAIアバターとプロフェッショナルにデザインされたテンプレートから選び、メッセージを視覚的に表現します。これにより、内部コミュニケーションが魅力的でブランドに合ったものになります。
3
Step 3
強化を追加
スクリプトから自動的に自然な音声のナレーションを生成します。また、すべての従業員に対するアクセシビリティと明確さを確保するために字幕を追加できます。
4
Step 4
エクスポートと共有
動画を完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまな内部プラットフォームに最適化します。高品質で影響力のある内部コミュニケーションを簡単に提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な会社発表を届ける

会社の更新、イベント、または変革管理イニシアチブのために、広範なリーチと理解を確保する魅力的な動画発表を迅速に制作します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして内部コミュニケーション説明動画の作成を効率化しますか？

HeyGenのAI説明動画ジェネレーターは、影響力のある内部コミュニケーション動画の作成を簡素化します。テキスト-to-ビデオとユーザーフレンドリーな操作を活用して、高品質な説明動画を迅速に制作し、チームのコンテンツ作成を容易にします。

HeyGenの従業員研修とエンゲージメントへの利点は何ですか？

HeyGenは、従業員研修、方針説明、会社の発表のための効果的な内部コミュニケーション動画メーカーを提供します。AIアバターとナレーション生成を使用して、従業員のエンゲージメントと学習モジュールを強化する魅力的なコンテンツを作成します。

HeyGenのどのAI機能が高品質な説明動画を可能にしますか？

HeyGenは、先進的なAIアバター、テキスト-to-ビデオ、ナレーション生成を活用して、プロフェッショナルな品質の説明動画を作成します。これにより、ビデオ作成の経験がなくても、パーソナライズされた説明とブランドに合った動画を提供できます。

HeyGenはブランドの一貫性を保つために説明動画をカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、内部コミュニケーション動画が会社のアイデンティティに合致するようにします。ロゴやカラーを簡単に組み込んで、すべての魅力的なコンテンツで一貫したブランドイメージを維持します。