社内コミュニケーションビデオツール：チームを引き付け、情報を伝える
社内コミュニケーションを効率化し、従業員のエンゲージメントを促進します。スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオでプロフェッショナルなビデオを即座に生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員とチームリーダーを対象にした45秒の情報豊かなビデオを開発し、オンボーディングビデオとトレーニングビデオに焦点を当て、記憶保持を向上させます。視覚スタイルは親しみやすくブランド化され、音声は明確で指導的であり、HeyGenの多様なテンプレートとシーン、そしてアクセシビリティのための字幕を活用します。
部門長と人事部向けに、従業員のエンゲージメントを高めるための創造的でインスピレーションを与えるコンテンツを使用した60秒の魅力的な社内コミュニケーションビデオを制作します。この影響力のあるビデオは、HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能と豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、説得力のある社内コミュニケーションビデオを作成します。
中間管理職とクロスファンクショナルチーム向けに、複雑な企業コミュニケーションを簡素化するための30秒の簡潔な説明ビデオを作成します。モダンでクリーン、かつインパクトのある視覚と音声スタイルを強調し、HeyGenのAIアバターを活用して動的なプレゼンテーションを行い、アスペクト比のリサイズとエクスポートで広範な互換性を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして社内コミュニケーションを強化しますか？
HeyGenは、プロフェッショナルでAIを活用した社内コミュニケーションビデオを迅速に作成することで、社内コミュニケーションを革新します。この強力な社内コミュニケーションビデオツールは、組織が従業員に明確で魅力的なメッセージを効率的に届けるのを支援します。
HeyGenは魅力的な社内ビデオを作成するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、AIアバターやテキスト・トゥ・ビデオ生成を含む包括的なコンテンツ作成ツールを提供し、魅力的な社内コミュニケーションビデオを制作します。ユーザーはカスタムビデオテンプレート、ボイスオーバー生成、豊富なメディアライブラリを活用して、従業員のエンゲージメントを高めるメッセージを作成できます。
HeyGenは社内コミュニケーションの効率化に役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、迅速かつ効率的なビデオメーカーソリューションを提供することで、コミュニケーションを効率化するよう設計されています。非同期コミュニケーションをサポートし、チームが重要な更新情報、オンボーディングビデオ、トレーニングビデオをいつでもどこでもアクセスできるように作成および共有することで、全体的な運用効率を向上させます。
HeyGenは私たちのブランドに合わせた社内コミュニケーションビデオのカスタマイズに適していますか？
はい、HeyGenは強力なブランドカスタマイズ機能を提供し、社内コミュニケーションビデオが会社のアイデンティティを反映するようにします。ロゴ、ブランドカラー、特定の視覚要素を簡単に組み込むことができ、すべてのビデオコンテンツが企業イメージに完全に一致する一貫したプロフェッショナルな外観を確保します。