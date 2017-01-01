社内コミュニケーションビデオメーカー: AIで社員エンゲージメントを向上

簡単なテキストからビデオへの変換で、魅力的な社内コミュニケーションビデオや企業研修ビデオを作成しましょう。

全社員を対象にした企業研修ビデオの最新ソフトウェアアップデートを詳述する1分間の社内コミュニケーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、主要な機能と利点を明確に伝える情報的な音声トーンを使用し、新しいAI機能を強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
会社全体に配信する45秒の会社発表ビデオを制作し、今後の取り組みについてのリーダーシップメッセージをフィーチャーします。ビジュアルスタイルはモダンで魅力的にし、温かく親しみやすい音声トーンを用い、HeyGenのAIアバターを活用して、インパクトのある社内コミュニケーションビデオのための一貫したプロフェッショナルな画面上の存在感を提供します。
サンプルプロンプト2
新入社員向けに特化した90秒の社員オンボーディングビデオをデザインし、社内ポータルの初期ステップを案内します。ビジュアルスタイルは歓迎的でわかりやすくし、フレンドリーで励みになる音声トーンを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、初日から使いやすいインターフェースを紹介します。
サンプルプロンプト3
技術チーム向けに、主要なビデオ作成プラットフォームのAPI統合の最近の変更を説明する2分間のビデオを作成します。ビジュアルスタイルは詳細で指導的にし、明確で簡潔な音声配信を行い、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を効果的に利用して、複雑な情報を正確に伝えます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

社内コミュニケーションビデオメーカーの使い方

AIを活用して社内コミュニケーションを魅力的なビデオに変換し、組織全体で明確で一貫したメッセージを伝えましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成
書かれたコンテンツを簡単にダイナミックなビデオに変換します。テキストを貼り付けると、AIがスクリプトからのテキストビデオで魅力的なビジュアルストーリーに変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なリアルなAIアバターのライブラリからメッセージを伝えるためのプレゼンターを選びます。外見や声をカスタマイズして、ブランドのトーンに完全に一致させます。
3
Step 3
ブランディングとエフェクトを追加
カスタムロゴやブランドカラーなどのブランディングコントロールを利用して、会社のアイデンティティを組み込みます。背景音楽やシーントランジションを追加して、プロフェッショナルな仕上がりにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
高品質な社内コミュニケーションビデオを完成させます。異なるプラットフォーム向けに簡単にリサイズし、チームと共有するためにエクスポートします。最大限のエンゲージメントを実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インパクトのある会社発表とカルチャービデオ

.

社員とつながる魅力的な会社発表やモチベーショナルコンテンツを作成し、ポジティブで情報に基づいた社内文化を育みます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして社内コミュニケーションのビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAI社内コミュニケーションビデオメーカーとして、高品質な社内コミュニケーションビデオの制作プロセスを簡素化します。高度なテキストからビデオへの変換とリアルなAIアバターを使用して、使いやすいインターフェースでテキストを魅力的なビデオコンテンツに変換できます。

HeyGenはビデオのブランド一貫性のためにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは、すべての社内コミュニケーションビデオでブランドのアイデンティティを維持するための強力なカスタマイズ機能を提供します。さまざまなテンプレートやシーンを活用し、ロゴや色などのブランドコントロールを組み込み、豊富なメディアライブラリを使用してユニークで一貫したコンテンツを作成できます。

HeyGenは異なるプラットフォーム向けの多様なビデオフォーマットとエクスポートをサポートしていますか？

多用途なビデオ作成プラットフォームとして、HeyGenはさまざまなビデオフォーマットとアスペクト比のリサイズ機能をサポートし、異なる配信チャネルに適合させます。これにより、社員オンボーディングから会社発表まで、すべての視聴体験に最適化された自動生成された字幕/キャプション付きの社内ビデオが保証されます。

HeyGenのAI機能は社内トレーニングと発表をどのように強化しますか？

HeyGenの強力なAI機能には、リアルなAIアバターと高度なAIボイスオーバー生成が含まれており、企業研修ビデオや会社発表を大幅に強化します。これらの機能により、プロフェッショナルで魅力的なコンテンツを迅速に制作し、メッセージの伝達と社員のエンゲージメントを向上させることができます。