社内コミュニケーションビデオメーカー: AIで社員エンゲージメントを向上
簡単なテキストからビデオへの変換で、魅力的な社内コミュニケーションビデオや企業研修ビデオを作成しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
会社全体に配信する45秒の会社発表ビデオを制作し、今後の取り組みについてのリーダーシップメッセージをフィーチャーします。ビジュアルスタイルはモダンで魅力的にし、温かく親しみやすい音声トーンを用い、HeyGenのAIアバターを活用して、インパクトのある社内コミュニケーションビデオのための一貫したプロフェッショナルな画面上の存在感を提供します。
新入社員向けに特化した90秒の社員オンボーディングビデオをデザインし、社内ポータルの初期ステップを案内します。ビジュアルスタイルは歓迎的でわかりやすくし、フレンドリーで励みになる音声トーンを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、初日から使いやすいインターフェースを紹介します。
技術チーム向けに、主要なビデオ作成プラットフォームのAPI統合の最近の変更を説明する2分間のビデオを作成します。ビジュアルスタイルは詳細で指導的にし、明確で簡潔な音声配信を行い、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を効果的に利用して、複雑な情報を正確に伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして社内コミュニケーションのビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAI社内コミュニケーションビデオメーカーとして、高品質な社内コミュニケーションビデオの制作プロセスを簡素化します。高度なテキストからビデオへの変換とリアルなAIアバターを使用して、使いやすいインターフェースでテキストを魅力的なビデオコンテンツに変換できます。
HeyGenはビデオのブランド一貫性のためにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは、すべての社内コミュニケーションビデオでブランドのアイデンティティを維持するための強力なカスタマイズ機能を提供します。さまざまなテンプレートやシーンを活用し、ロゴや色などのブランドコントロールを組み込み、豊富なメディアライブラリを使用してユニークで一貫したコンテンツを作成できます。
HeyGenは異なるプラットフォーム向けの多様なビデオフォーマットとエクスポートをサポートしていますか？
多用途なビデオ作成プラットフォームとして、HeyGenはさまざまなビデオフォーマットとアスペクト比のリサイズ機能をサポートし、異なる配信チャネルに適合させます。これにより、社員オンボーディングから会社発表まで、すべての視聴体験に最適化された自動生成された字幕/キャプション付きの社内ビデオが保証されます。
HeyGenのAI機能は社内トレーニングと発表をどのように強化しますか？
HeyGenの強力なAI機能には、リアルなAIアバターと高度なAIボイスオーバー生成が含まれており、企業研修ビデオや会社発表を大幅に強化します。これらの機能により、プロフェッショナルで魅力的なコンテンツを迅速に制作し、メッセージの伝達と社員のエンゲージメントを向上させることができます。