内部ケーススタディ動画作成ツール：チーム学習を強化

AIアバターを使用して、魅力的なブランド動画を簡単に作成し、チームのコラボレーションを強化します。

新しい技術ソリューションを活用したチームの成功事例を、経営陣向けに1分間の内部ケーススタディ動画として作成してください。クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、画面上のデータビジュアライゼーションと明確で権威あるナレーションを使用します。HeyGenのAIアバターとナレーション生成を活用して、主要な発見を提示し、成功事例を簡潔かつインパクトのある方法で内部レビューと戦略的計画のために強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
潜在的なクライアントを対象にした90秒のダイナミックなマーケティング動画を制作し、ユーザーの成功事例を通じて製品の変革的な影響を示します。鮮やかなグラフィックと高揚感のある背景音楽を特徴とする魅力的でモダンなビジュアル美学を採用します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、物語を迅速に組み立て、スクリプトからのテキスト動画機能を使用して、ケーススタディのスムーズでプロフェッショナルなプレゼンテーションを確保します。
サンプルプロンプト2
技術的な観客向けに、複雑なソフトウェア実装プロセスを詳細なケーススタディとして説明する2分間の情報動画を開発します。ビジュアルスタイルは明確で機能的であり、ソフトウェアの動作を詳細にキャプチャした映像を組み込み、正確で説明的なナレーションを添えます。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用してすべての技術用語を明確にし、画面キャプチャ機能を統合して、ソリューションの各ステップを鮮やかに示し、内部ケーススタディ動画作成体験を向上させます。
サンプルプロンプト3
内部営業チーム向けに、ブランドメッセージに完全に一致する強力な顧客の声を紹介する45秒の簡潔なプロフェッショナル動画を作成します。動画は洗練されたブランドスタイルで、スムーズなトランジションと自信に満ちた説得力のあるナレーションを備え、'ブランド動画'の側面を強調します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用してビジュアルを強化し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、すべてのプレゼンテーションプラットフォームで完璧に見えるようにし、'顧客の声動画'を強調する統一されたインパクトのあるメッセージを届けます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

内部ケーススタディ動画作成ツールの使い方

HeyGenの直感的なAIプラットフォームを使用して、成功事例をインパクトのある内部ケーススタディ動画に簡単に変換します。

Step 1
テンプレートを選ぶ
プロフェッショナルなケーススタディ動画テンプレートから選択し、物語を迅速に構築してプロジェクトを効果的に開始します。
Step 2
AIでコンテンツを生成
スクリプトや重要なポイントを入力し、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を利用して、魅力的な動画セグメントとバーチャルプレゼンターを生成します。
Step 3
カスタマイズとブランド化
会社のブランドコントロールを適用し、ロゴや色を追加し、メディアライブラリを使用してビジュアルを洗練し、動画が完璧にブランドに合うようにします。
Step 4
エクスポートと配信
完成した内部ケーススタディ動画を希望のアスペクト比でダウンロードし、組織全体でシームレスに配信し、インパクトを与える準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

内部のモチベーションと認識を促進

AI動画を作成して内部の成果を祝福し、チームを動機付け、ポジティブな職場文化を育成します。

よくある質問

HeyGenのAI動画作成ツールは、ケーススタディ動画の作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenの強力なAI動画作成ツールは、スクリプトをリアルなAIアバターとナレーション生成を使用してプロフェッショナルなケーススタディ動画に変換します。これにより、作成プロセスが大幅に簡素化され、内部ケーススタディ動画作成にとって効率的なツールとなります。

HeyGenを使用して、ブランドに合った顧客の声動画をテンプレートで作成できますか？

もちろんです。HeyGenは、ブランドに合った動画を維持するために簡単にカスタマイズできる豊富なケーススタディ動画テンプレートを提供しています。ロゴや色を含むブランドコントロールを適用し、顧客の声動画が会社のアイデンティティと一貫性を保つようにします。

HeyGenは動画コンテンツを強化するためにどのような技術的機能を提供していますか？

HeyGenは、シームレスなナレーション生成、自動字幕/キャプション、音楽やテキストの追加が簡単にできるオプションを含む、動画コンテンツを向上させるための強力な技術的機能を提供しています。また、画面キャプチャを統合し、豊富で魅力的な動画を作成するための包括的なメディアライブラリにアクセスできます。

HeyGenは内部ケーススタディ動画を迅速に生成するのに適していますか？

はい、HeyGenは内部ケーススタディ動画を迅速かつ大規模に生成するのに非常に効果的です。AIを活用したプラットフォームと使いやすいインターフェースにより、チームは高品質なマーケティング資産を効率的に作成し、販売促進や内部コミュニケーションを支援します。