チームを魅了する社内認識ビデオメーカー
社内コミュニケーションを変革：スマートなテキストからビデオへの変換を利用して、従業員を引き付ける強力な社内認識ビデオを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員向けに、会社のコアバリューを紹介する60秒の歓迎オンボーディングビデオをデザインしてください。ビジュアルはクリーンでプロフェッショナルな美学を持ち、フレンドリーなボイスオーバー生成を使用して重要な情報を案内します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、迅速に洗練された情報豊かな作品を組み立て、新入社員の体験にポジティブなトーンを設定します。
社内チームと潜在的な候補者の両方に活気ある会社文化を紹介することを目的とした30秒のエンプロイヤーブランディングビデオを開発してください。ダイナミックなトランジションとインスパイアリングなサウンドトラックを備えた、テンポの速いビジュアルリッチなスタイルを採用します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、チームワークとイノベーションに関する重要なメッセージを魅力的なビジュアルに変換し、迅速に制作します。
特定の部門を対象とした新しいソフトウェア機能の「プロのヒント」を提供する45秒の社内トレーニングビデオを制作してください。ビジュアルアプローチは明確で指導的であり、落ち着いた説明的なボイスオーバーを使用して簡単に理解できるようにします。HeyGenを使用して正確な字幕を自動生成し、すべての視聴者にアクセシビリティと理解を向上させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして社内コミュニケーションビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオメーカーとして機能し、魅力的な社内コミュニケーションビデオを簡単に制作できます。AIアバターと強力なテキストからビデオへの機能を活用して、スクリプトをプロフェッショナルなコンテンツに変換します。ビデオ編集の知識がなくても可能です。
HeyGenは多様な社内トレーニングビデオやオンボーディングコンテンツの作成に使用できますか？
もちろんです。HeyGenはさまざまな社内トレーニングビデオや包括的なオンボーディングビデオを生成するための強力な機能を提供します。カスタマイズ可能なビデオテンプレートの幅広い選択肢を利用し、豊富なビデオアセットライブラリにアクセスして、あらゆる企業のニーズに合わせた魅力的な説明ビデオを迅速に制作できます。
HeyGenは企業ビデオのためにどのようなブランディング機能を提供しますか？
HeyGenは、すべての企業ビデオで一貫したブランドアイデンティティを維持するための広範なブランディングコントロールを提供します。会社のロゴ、特定の色、カスタムスタイルを簡単に組み込んで、すべての社内認識ビデオで雇用者ブランディングを強化します。
HeyGenはチームコラボレーションに適したアクセス可能なビデオメーカーソフトウェアですか？
はい、HeyGenは効率的なチームコラボレーションを促進するユーザーフレンドリーなビデオメーカーソフトウェアとして設計されています。直感的なインターフェースとドラッグアンドドロップの簡単さにより、誰でもプロフェッショナルなビデオを作成でき、広範なビデオ編集経験は不要です。