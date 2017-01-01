内部認識ジェネレーター：従業員エンゲージメントを高める

魅力的な内部コミュニケーションを瞬時に作成します。私たちの内部認識ジェネレーターは、AIアバターを使用してチームに明確で一貫したメッセージを届けます。

新入社員向けに設計された45秒のビデオを制作し、AIアバターを活用して重要な社員オンボーディング資料を歓迎的かつプロフェッショナルなトーンで提供します。落ち着いた情報提供のナレーションを確保し、このビデオは企業文化の内部認識を高める役割を果たします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

全社員向けに新しいポリシー更新に関する30秒の内部コミュニケーションアップデートを開発し、明確なメッセージングと一貫したトーンに焦点を当てます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、正確でプロフェッショナルな配信を確保します。
会社のマイルストーンを祝う60秒のプロフェッショナルな発表を想像し、全ての内部関係者を対象に従業員のエンゲージメントを高めます。このビデオは、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを最大限に活用し、ダイナミックで活気あるビジュアルスタイルとアップビートな背景音楽を特徴とします。
HRおよび内部コミュニケーションチーム向けに、AI内部コミュニケーションジェネレーターの時間節約の利点を強調する45秒の強力なセグメントをデザインします。ビジュアルスタイルはモダンで効率的であり、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して自信に満ちたナレーションを生成し、ソリューションを伝えます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

内部認識ジェネレーターの仕組み

AIを活用したツールを使用して、チームのために魅力的なビデオアップデートを簡単に作成し、内部コミュニケーションと従業員エンゲージメントを高めます。

1
Step 1
スクリプトを作成
内部メッセージを書いたり貼り付けたりして始めます。私たちのプラットフォームはスクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用し、あなたの言葉をダイナミックなビデオに変換します。重要な発表や更新のためにコンテンツ作成を効率的に行います。
2
Step 2
AIエージェントを選択
多様なAIアバターから内部メッセージを伝えるために選択します。これにより、すべてのコミュニケーションでプロフェッショナルで一貫したトーンが確保され、更新が信頼性と明確さを持ちます。
3
Step 3
カスタマイズとブランディング
ロゴや企業カラーを追加して、会社のアイデンティティを統合します。これにより、従業員にとって親しみやすく視覚的に魅力的な体験を維持しながら、メッセージを強化します。
4
Step 4
生成とエンゲージ
魅力的なボイスオーバー生成で最終ビデオを制作し、簡単に共有します。ダイナミックでAIを活用した内部ビデオは、従業員エンゲージメントと全体的な内部認識を大幅に向上させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

内部学習と開発を拡大

魅力的な内部コースをより多く開発し、継続的な学習イニシアチブのためにすべての従業員に効果的にリーチを拡大します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして内部コミュニケーションを強化しますか？

HeyGenはAI内部コミュニケーションジェネレーターとして機能し、HRおよび内部コミュニケーションチームがダイナミックなAIビデオを作成できるようにします。これにより、明確なメッセージングと一貫したトーンが確保され、組織内の従業員エンゲージメントと内部認識が大幅に向上します。

HeyGenは内部認識ビデオの作成にどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバター、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能、プロフェッショナルなボイスオーバー生成を含む強力なコンテンツ作成機能を提供します。ユーザーは、さまざまなテンプレートとシーンを活用して、インパクトのあるプロフェッショナルな発表や社員オンボーディング資料を迅速に作成できます。

HeyGenはHRおよび内部コミュニケーションチームの時間をどのように節約しますか？

HeyGenは、HRおよび内部コミュニケーションチームにとって強力な時間節約ツールであり、ビデオコンテンツ生成を自動化します。これにより、複雑なポリシー更新や定期的な発表を、広範な制作リソースを必要とせずに魅力的なビデオ形式に変換し、効率的にコミュニケーションを拡大できます。

HeyGenはポリシー更新や社員オンボーディング資料の作成を支援できますか？

はい、HeyGenはプロフェッショナルな発表、ポリシー更新、魅力的な社員オンボーディング資料の生成に最適です。そのAIビデオエージェント機能により、すべての重要な内部コンテンツで明確なメッセージングと一貫したトーンを維持し、組織の整合性を向上させます。