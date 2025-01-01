効率的な学習のための内部監査トレーニングビデオジェネレーター

強力なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用し、監査トレーニングの作成を効率化し、コンプライアンスを確保します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
全従業員向けに、監査プロセスと一般的な企業ガバナンスにおけるコンプライアンス研修の重要性を強調する、45秒の情報ビデオを開発してください。明確で同期された字幕/キャプションを使用してアクセシビリティと保持を確保し、AIビデオジェネレーターが重要な更新を効率化する方法を示す、直接的で権威あるビジュアルスタイルを利用します。
サンプルプロンプト2
ジュニア監査人を対象に、監査計画プロセスの初期段階を案内する90秒の指導ビデオを制作し、ベストプラクティスと避けるべき一般的な落とし穴を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルは非常に構造化され教育的で、動的なチャートと明確な説明ナレーションを特徴とし、事前にデザインされたテンプレートとシーンを使って簡単に組み立てられます。
サンプルプロンプト3
監査リーダーシップ向けに、内部監査における革新的なアプローチと新技術の潜在的な影響を強調する、30秒の未来志向のビデオをデザインしてください。洗練されたモダンでインスパイアリングなビジュアルデザインを採用し、心を高揚させるサウンドトラックを使用し、先進的なAIアバターを活用して簡潔なメッセージを伝え、最終出力をさまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比のリサイズとエクスポートで簡単に適応させます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

内部監査トレーニングビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用してプロフェッショナルで魅力的な内部監査トレーニングビデオを迅速に制作し、コンプライアンスとオンボーディングプロセスを効率化します。

1
Step 1
監査スクリプトを作成
内部監査トレーニングの内容をスクリプトを貼り付けるか、既存のドキュメントを変換して入力します。当社のプラットフォームは、スクリプトからのテキストをビデオに変換する技術を使用して、シーンを即座に生成します。
2
Step 2
AIアバターと声を選択
画面上のプレゼンターとして多様なAIアバターから選択します。プロフェッショナルなナレーション生成でエンゲージメントを高め、複数の言語で利用可能です。
3
Step 3
ビジュアルとブランドをカスタマイズ
カスタムロゴとカラースキームで組織の独自のブランディングを適用します。さまざまなテンプレートとシーンを利用してトレーニングを構成し、ビジュアルの一貫性を維持します。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
アクセシビリティのために字幕/キャプションを追加して内部監査トレーニングビデオを完成させます。さまざまなアスペクト比で完成したビデオをエクスポートし、即時展開の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な監査概念の明確化

複雑な内部監査の方法論とコンプライアンス規制を、監査人の理解を向上させるために簡単に理解できるビデオレッスンに変換します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のクリエイティブなビデオ制作を向上させますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターと高品質のナレーション生成を使用して、テキストからビデオへのスクリプトを魅力的なコンテンツに変換する高度なAIビデオジェネレーターです。これにより、内部監査トレーニングからマーケティングまで、あらゆる目的のプロフェッショナルなビデオを前例のない容易さとスピードで制作できます。

HeyGenはどのようなクリエイティブ資産と変換オプションを提供しますか？

HeyGenは、ビデオプロジェクトを開始するための多様なテンプレートとシーンを含む包括的なクリエイティブ資産を提供します。さらに、既存のコンテンツをPowerPointからビデオ、またはPDFからビデオにシームレスに変換でき、生産ワークフローを大幅に加速します。

HeyGenは内部監査トレーニングビデオのような専門的なコンテンツを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは、コンプライアンス研修、オンボーディング資料、一般的なトレーニングビデオの開発に最適な、優れた内部監査トレーニングビデオジェネレーターとして機能します。AIアバターと動的なナレーション生成を活用して、明確で影響力のあるトレーニングコンテンツを効率的かつ大規模に作成できます。

HeyGenはどのようにして私のビデオを異なるプラットフォームに適応させますか？

HeyGenは、強力なアスペクト比のリサイズ機能を通じて、ビデオコンテンツがさまざまなプラットフォームに対して非常に柔軟で最適化されることを保証します。さらに、当社のプラットフォームは自動字幕/キャプションと多言語をサポートしており、グローバルな視聴者にビデオをアクセス可能にします。