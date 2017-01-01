チームを引きつける社内発表ビデオメーカー
スクリプトからのテキストをビデオに変換して、効果的にチームを情報でつなげるインパクトのある企業発表ビデオを簡単に生成します。
最近のチームの成果や個人の貢献を祝う60秒のインスピレーションを与える社員スポットライトビデオを制作し、全社的なチームを対象とします。ビジュアルとオーディオスタイルは温かくインタビューのようで、モチベーショナルなナレーションとソフトなバックグラウンドミュージックを特徴としています。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して明確な配信を行い、すべての視聴者がアクセスできるように自動字幕/キャプションを追加します。
既存の社員と新入社員の両方を対象とした、コア企業価値を強化するか、ポジティブな文化の更新を共有するための30秒の企業発表ビデオをデザインします。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでインスパイアリングであり、企業のブランディングに合わせて、心を高揚させるインストゥルメンタルミュージックを伴います。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用してトーンを迅速に設定し、高品質なビジュアルのためにメディアライブラリ/ストックサポートを統合します。
特定の部門やクロスファンクショナルチーム向けに、今後の社内ウェビナーやチームイベントを発表するための30秒の魅力的なビデオを開発します。この社内コミュニケーションビデオは、AIを使用してダイナミックで情報豊かなビジュアルスタイルを持ち、活気あるグラフィックスとエネルギッシュなサウンドトラックを特徴としています。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまな社内プラットフォームに最適化し、AIアバターを組み込んでパーソナライズされたタッチを加えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして社内発表ビデオを強化できますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオプラットフォームを使用して、社内コミュニケーションを魅力的なコンテンツに変えます。企業発表のためのプロフェッショナルなビデオを効率的に作成し、メッセージが社員に明確に伝わるようにします。
魅力的な社員コミュニケーションを作成するためにHeyGenが提供するクリエイティブな機能は何ですか？
HeyGenは、AIアバターやシームレスなテキストからビデオへの変換などの強力なクリエイティブツールを提供し、高品質な社内ビデオを生成できます。また、さまざまなビデオテンプレートを利用して、チーム向けにプロフェッショナルで魅力的なコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenを使ってさまざまな会社の更新情報に対して高品質な社内ビデオを制作するのは簡単ですか？
はい、HeyGenはAIを使用して高品質な社内コミュニケーションビデオの作成を簡素化し、すべての会社の更新情報に対応する簡単なビデオメーカーです。その直感的なプラットフォームにより、ブランディングを適用し、プロフェッショナルな社内ビデオを簡単に生成できます。
発表以外に、HeyGenはどのようにして社内ビデオのニーズをサポートできますか？
HeyGenは、企業発表ビデオを超えて、包括的なトレーニングビデオや魅力的な社員オンボーディングコンテンツなど、多様な社内ビデオニーズをサポートします。これらの社内ビデオを簡単に作成し、組織全体で共有することで、全体的なコミュニケーションを向上させます。