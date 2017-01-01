チームを引きつける社内発表ビデオメーカー

スクリプトからのテキストをビデオに変換して、効果的にチームを情報でつなげるインパクトのある企業発表ビデオを簡単に生成します。

新しい製品機能や社内ツールを紹介するための45秒の魅力的な社内発表ビデオを作成してください。このビデオは全社員を対象としており、エネルギッシュでモダンなビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを備えています。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、ナレーションを迅速に生成し、魅力的なAIアバターを使用して重要なメッセージを効果的に伝えます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
最近のチームの成果や個人の貢献を祝う60秒のインスピレーションを与える社員スポットライトビデオを制作し、全社的なチームを対象とします。ビジュアルとオーディオスタイルは温かくインタビューのようで、モチベーショナルなナレーションとソフトなバックグラウンドミュージックを特徴としています。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して明確な配信を行い、すべての視聴者がアクセスできるように自動字幕/キャプションを追加します。
サンプルプロンプト2
既存の社員と新入社員の両方を対象とした、コア企業価値を強化するか、ポジティブな文化の更新を共有するための30秒の企業発表ビデオをデザインします。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでインスパイアリングであり、企業のブランディングに合わせて、心を高揚させるインストゥルメンタルミュージックを伴います。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用してトーンを迅速に設定し、高品質なビジュアルのためにメディアライブラリ/ストックサポートを統合します。
サンプルプロンプト3
特定の部門やクロスファンクショナルチーム向けに、今後の社内ウェビナーやチームイベントを発表するための30秒の魅力的なビデオを開発します。この社内コミュニケーションビデオは、AIを使用してダイナミックで情報豊かなビジュアルスタイルを持ち、活気あるグラフィックスとエネルギッシュなサウンドトラックを特徴としています。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまな社内プラットフォームに最適化し、AIアバターを組み込んでパーソナライズされたタッチを加えます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

社内発表ビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールを使用して、社内コミュニケーションを魅力的なビデオ発表に迅速に変換し、すべての社員に効果的にメッセージを届けます。

1
Step 1
テンプレートを選ぶか新規作成
プロフェッショナルなビデオテンプレートの多様なライブラリから選ぶか、空白のキャンバスから始めて、発表にぴったりのものを作成します。
2
Step 2
テキストをビデオに変換
発表スクリプトを貼り付けると、プラットフォームが自然なボイスオーバーと魅力的なビジュアルでビデオに変換し、言葉を生き生きとさせます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングで強化
会社のメディアを簡単にアップロードするか、広範なストックライブラリを使用します。ロゴや色などのブランディングコントロールを適用して、一貫性を確保し、会社のアイデンティティを強化します。
4
Step 4
社内プラットフォームで共有
完成した社内発表ビデオを生成し、マジックリンク、メール、または会社のイントラネットや他の社内プラットフォームへの直接アップロードを通じて社員と簡単に共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な会社の更新情報と文化ビデオを提供

.

インスパイアリングで情報豊かな社内発表を作成し、強い企業文化を育み、社員を最新情報でモチベートします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして社内発表ビデオを強化できますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオプラットフォームを使用して、社内コミュニケーションを魅力的なコンテンツに変えます。企業発表のためのプロフェッショナルなビデオを効率的に作成し、メッセージが社員に明確に伝わるようにします。

魅力的な社員コミュニケーションを作成するためにHeyGenが提供するクリエイティブな機能は何ですか？

HeyGenは、AIアバターやシームレスなテキストからビデオへの変換などの強力なクリエイティブツールを提供し、高品質な社内ビデオを生成できます。また、さまざまなビデオテンプレートを利用して、チーム向けにプロフェッショナルで魅力的なコンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenを使ってさまざまな会社の更新情報に対して高品質な社内ビデオを制作するのは簡単ですか？

はい、HeyGenはAIを使用して高品質な社内コミュニケーションビデオの作成を簡素化し、すべての会社の更新情報に対応する簡単なビデオメーカーです。その直感的なプラットフォームにより、ブランディングを適用し、プロフェッショナルな社内ビデオを簡単に生成できます。

発表以外に、HeyGenはどのようにして社内ビデオのニーズをサポートできますか？

HeyGenは、企業発表ビデオを超えて、包括的なトレーニングビデオや魅力的な社員オンボーディングコンテンツなど、多様な社内ビデオニーズをサポートします。これらの社内ビデオを簡単に作成し、組織全体で共有することで、全体的なコミュニケーションを向上させます。