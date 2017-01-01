明確なコミュニケーションのための内部発表ビデオジェネレーター
スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、シームレスな内部コミュニケーションのためのインパクトのある会社発表を迅速に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全社員向けに新しい会社の取り組みを紹介する45秒の魅力的な会社全体の発表ビデオをデザインします。HeyGenのAIアバターを使用してメッセージを伝え、プレゼンテーションに現代的で親しみやすい雰囲気を与えます。ビジュアルスタイルは活気に満ちたもので、元気で親しみやすい声のナレーションと組み合わせ、プロフェッショナルな企業発表ビデオを通じて効果的な内部コミュニケーションを実現します。
新入社員向けに会社の方針と文化を詳述する包括的な2分間の社員オンボーディングビデオを開発します。コンテンツを非常に情報豊かで歓迎するものに構成し、HeyGenを通じて字幕/キャプションを組み込むことで、すべての学習者に対するアクセシビリティと理解を向上させます。ビジュアルの美学はクリーンで親しみやすく、シンプルなアニメーションと関連するストック映像を使用し、明確でサポート的な声のナレーションを伴い、効果的なトレーニングビデオの優れた例となります。
プロジェクト管理ツール内の新しいコラボレーション機能を紹介する30秒のダイナミックな内部コミュニケーションビデオを制作し、チームリーダーとプロジェクトマネージャーを対象とします。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、洗練されたインパクトのあるメッセージを迅速に組み立てます。ビジュアルスタイルは現代的でエネルギッシュであり、クイックカットと画面上のテキストを使用して重要なポイントを強調し、エネルギッシュで簡潔な声のナレーションでサポートし、チームコラボレーション機能を強化するビデオテンプレートの力を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを利用して効率的なビデオ生成を行っていますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、テキストスクリプトをリアルなAIアバターとAIボイスアクターを使用した魅力的なビデオに変換します。この強力なテキスト-to-ビデオジェネレーター機能により、制作プロセスが効率化され、すべてのコミュニケーションニーズに対して高品質なビデオが利用可能になります。
HeyGenはどのような内部コミュニケーションビデオの制作を支援できますか？
HeyGenは理想的な内部発表ビデオジェネレーターであり、チームが幅広い内部コミュニケーションを作成するのを支援します。プロフェッショナルな会社発表、包括的な社員オンボーディングビデオ、魅力的なトレーニングビデオなどを簡単に制作し、従業員を情報でつなぎます。
HeyGenビデオ内でブランドをカスタマイズすることはできますか？
はい、HeyGenはすべてのビデオでブランドをカスタマイズするための強力なツールを提供します。カスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、会社のロゴ、色、その他のビジュアル要素をシームレスに統合し、一貫したブランドアイデンティティを維持できます。
HeyGenはビデオプロジェクトでのチームコラボレーション機能を提供していますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なAIビデオプラットフォームとして設計されており、チームコラボレーション機能を含んでいます。これにより、複数のチームメンバーがビデオプロジェクトで協力し、フィードバックを共有し、コンテンツ作成のワークフローを効率的に進めることができます。