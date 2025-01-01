インターンオリエンテーションビデオジェネレーター：HRオンボーディングを簡素化
AIアバターを使用して、インターンのエンゲージメントを高め、トレーニングを効率化するダイナミックなビデオを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員全員向けに設計された包括的な60秒の社員オンボーディングビデオはどうでしょうか？会社の基本方針とチーム紹介を説明します。ビジュアルとオーディオのスタイルはクリーンで情報豊か、かつ企業的であり、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを利用して正確性を確保し、アクセシビリティのために字幕/キャプションを追加し、効果的なトレーニングビデオにします。
HRプロフェッショナルとマネージャーをターゲットにした、オンボーディングビデオメーカーの効率性を示す魅力的な30秒のプロモーションビデオを生成します。ビジュアルスタイルはダイナミックでインスパイアリングであり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのテンプレートとシーンを使用して、プロフェッショナルな社員エンゲージメントコンテンツを迅速に制作するシームレスなシーン遷移を紹介します。
新しいインターン向けに、会社の文化と価値観を強調するインパクトのある50秒のオリエンテーションビデオを作成しましょう。ビジュアルスタイルは歓迎的でパーソナライズされており、ダイナミックなトランジションと温かく招くボイスオーバー生成を特徴とし、強い第一印象を作り出します。アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームでの汎用性を確保し、インターンオリエンテーションビデオジェネレーターのためのコンテンツを作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてインターンオリエンテーションビデオの作成を簡素化できますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして、インパクトのあるインターンオリエンテーションビデオの制作を効率化します。HRプロフェッショナルは、テキスト-to-ビデオ機能と多様なビデオテンプレートを活用して、新入社員向けの魅力的なコンテンツを迅速に作成し、時間とリソースを大幅に節約できます。
HeyGenは効率的な社員オンボーディングビデオ制作のためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは強力なAIアバターと高度なテキスト-to-ビデオ技術を活用して、社員オンボーディングビデオ制作を加速します。スクリプトから直接自然なAIボイスオーバーを生成し、すべてのトレーニングビデオに高品質で一貫したナレーションを提供します。
HeyGenは社員トレーニングとオンボーディングビデオのブランド一貫性を確保できますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、すべての社員オンボーディングビデオに会社のロゴやカラーパレットを組み込むことができます。これにより、プロフェッショナルで一貫したブランド体験が確保され、初めから強い社員エンゲージメントが促進されます。
HeyGenは新入社員オンボーディングコンテンツのアクセシビリティと統合をサポートしていますか？
はい、HeyGenはすべてのビデオに自動的に字幕とキャプションを生成することで、新入社員のアクセシビリティを向上させます。HeyGenは直接的なLMS統合機能を持っていませんが、プラットフォームは簡単なエクスポートオプションを提供し、トレーニングビデオを任意のLMSや内部プラットフォームにシームレスにアップロードできます。