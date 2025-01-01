インテリアデザインビデオメーカーで魅力的なビジュアルを

不動産業者や潜在顧客に最適な、バーチャルステージングの変化を紹介する魅力的な30秒のビデオをデザインしてください。洗練されたクリーンなビジュアルスタイルとプロフェッショナルなナレーションを使用し、HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」と「ボイスオーバー生成」を活用して、デザインポートフォリオを迅速に提示し、革新的なインテリアデザインのアイデアを強調します。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスやフリーランスデザイナーをターゲットにした、ユニークなインテリアデザインサービスを強調する45秒のマーケティングビデオを制作してください。ダイナミックなビジュアル、心を弾ませる音楽トラック、明確な行動喚起を活用し、HeyGenの「AIアバター」と「スクリプトからのテキストビデオ」を統合して、売上を促進する魅力的なビデオ広告を簡単に作成します。
サンプルプロンプト2
インスピレーションを求める住宅所有者やデザイン学生を対象にした、モダンインテリアデザインの原則を示す60秒の説明ビデオを開発してください。教育的で落ち着いたビジュアルアプローチを採用し、明確なナレーションとソフトな背景音楽を使用し、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」と自動「字幕/キャプション」を活用して、包括的な製品デモビデオを作成します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアのフォロワーやDIY愛好家向けに、クイックなインテリアデザインのアイデアを詰め込んだ15秒のビデオを作成してください。テンポの速いトレンディなビジュアルスタイルとエネルギッシュな背景音楽、迅速なカットを利用し、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」とカスタマイズ可能な「テンプレートとシーン」を適用して、ソーシャルメディアで即座に共有できるインテリアデザインビデオを簡単に作成します。
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

インテリアデザインビデオメーカーの使い方

プロフェッショナルなテンプレート、豊富なメディア、強力な編集ツールでプロジェクトとビジョンを簡単に紹介する魅力的なインテリアデザインビデオを作成します。

1
Step 1
ビデオテンプレートを選択
インテリアデザインのコンセプトを迅速かつ効率的に実現するために設計されたプロフェッショナルなビデオテンプレートとシーンから選択します。
2
Step 2
デザインアセットをアップロード
メディアライブラリ/ストックサポートを使用して、デザインの画像、フロアプラン、ムードボードを簡単に追加し、ビデオコンテンツをパーソナライズします。
3
Step 3
ビジュアルとサウンドでカスタマイズ
動的なテキストアニメーションと明確なナレーションを使用してビデオを強化し、ボイスオーバー生成機能を使用してデザインの選択を説明します。
4
Step 4
プロジェクトをエクスポートして共有
インテリアデザインビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、ソーシャルメディアやクライアントプレゼンテーションでシームレスに共有できるように準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インテリアデザインの成功事例を紹介

クライアントの声を魅力的なビデオストーリーに変換し、信頼を築き、成功したデザインプロジェクトを強調します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なインテリアデザインビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは直感的なツールを使用してプロフェッショナルなインテリアデザインビデオを作成する力を与えます。デザインコンセプトを簡単に変換し、デザインの画像を動的なビデオプレゼンテーションに追加して、デザインポートフォリオを紹介し、クライアントを引き付けます。

HeyGenはインテリアデザインプレゼンテーション専用のビデオテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはインテリアデザインに特化した豊富なビデオテンプレートを提供しています。これらの使いやすいテンプレートを使用すると、マーケティングビデオ、バーチャルホームツアー、または製品デモビデオを簡単に制作できます。

HeyGenはAIを利用してインテリアデザインビデオコンテンツを強化できますか？

もちろんです。HeyGenはテキストからビデオへの変換やボイスオーバー生成などの高度なAI機能を統合しており、デザインを効果的にナレーションすることができます。これにより、魅力的な説明ビデオやバーチャルステージングプレゼンテーションを効率的に作成できます。

HeyGenを使用してインテリアデザインのマーケティングビデオでブランドの一貫性を維持するにはどうすればよいですか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供しており、ロゴやブランドカラーをすべてのマーケティングビデオにシームレスに組み込むことができます。これにより、ソーシャルメディアで共有する際に、インテリアデザインビジネスにプロフェッショナルで一貫した外観を確保できます。