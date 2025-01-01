インテリアデザインイントロビデオジェネレーター：魅力的なオープナーを作成

高解像度の魅力的なビジュアルコンテンツをオンラインでデザイン。AI駆動のプラットフォームが「テンプレートとシーン」を提供し、瞬時にプロフェッショナルなイントロを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
インテリアデザインビジネスがオンラインリーチを拡大することを目指すための、30秒の洗練されたマーケティングビデオをインテリアデザインビデオメーカーを利用してデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルはエレガントで洗練されており、高解像度のプロジェクトショーケース間のスムーズなトランジションと、穏やかで落ち着いたバックグラウンドミュージックを組み込み、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの変換機能を活用して、スクリプトから巧みに作成されたナレーションを生き生きとさせ、追加のビジュアルコンテンツのためにその広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用します。
サンプルプロンプト2
独自のオンラインブランディングを望むブティックインテリアデザイン事務所のためのユニークな20秒のブランド紹介を制作し、エレガントなロゴリビールを通じて彼らの芸術的ビジョンを紹介します。ビデオは芸術的でパーソナライズされたビジュアルスタイルを持ち、カスタムブランド要素と穏やかなアンビエントミュージックを特徴とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してプラットフォーム全体で完璧にフィットし、インテリアデザインへの専門的なアプローチを強調します。
サンプルプロンプト3
不動産エージェントやホームステージャーが物件の視覚的に魅力的なプレゼンテーションを求めている場合や、インテリアデザイン愛好家がヒントを共有するための、AI駆動のツールを使用したダイナミックな45秒のプロモーションビデオを作成してください。この魅力的なビジュアルコンテンツは、情報豊かなトーン、AIアバターによる明確な話し言葉のナレーション、HeyGenによって生成された最大のアクセシビリティのための簡単に理解できる字幕/キャプションを特徴とし、明るく魅力的なビジュアル美学で視聴者を魅了します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

インテリアデザインイントロビデオジェネレーターの使い方

直感的なツールとAI機能を活用して、インテリアデザインプロジェクトのための魅力的でブランド化されたイントロビデオを簡単に作成し、ビジュアルコンテンツを際立たせます。

1
Step 1
テンプレートを選択
インテリアデザインに特化したプロフェッショナルなビデオテンプレートの多様なライブラリから選択します。私たちのテンプレートとシーン機能は、イントロビデオの完璧な基盤を提供します。
2
Step 2
デザインをカスタマイズ
独自のブランド要素、テキスト、メディアを追加します。ブランディングコントロールを利用して、ロゴや色を組み込み、イントロを完全にカスタマイズします。
3
Step 3
ダイナミックな要素を追加
魅力的なナレーションやインパクトのあるアニメーションでイントロを強化します。ボイスオーバー生成を活用して、インテリアデザインのストーリーを生き生きとさせます。
4
Step 4
エクスポートと共有
高品質のイントロビデオを完成させます。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、あらゆるプラットフォームに対応した魅力的なマーケティングビデオを準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ポートフォリオと顧客の声を紹介

インテリアデザインプロジェクトや顧客の声を効果的に紹介する魅力的なビデオを開発し、信頼を築き、新しい顧客を効果的に引き付けます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なインテリアデザインイントロビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはインテリアデザイナーが魅力的なイントロビデオを簡単に作成できるようにします。AI駆動のツールと直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースを利用して、独自のスタイルとプロジェクトを紹介するプロフェッショナルなビデオコンテンツを迅速に作成できます。私たちのプラットフォームは、効果的なインテリアデザインビデオメーカーです。

HeyGenはマーケティングビデオ用のカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenは完全にカスタマイズ可能なプロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートを幅広く提供しています。これらのテンプレートは魅力的なマーケティングビデオを作成するのに最適で、ブランド、ビジュアル、メッセージを迅速に追加してインパクトのあるビジュアルコンテンツを作成できます。どのビデオイントロメーカーのテンプレートも簡単に自分のものにできます。

HeyGenはオンラインビデオエディターにどのようなAI駆動のツールを提供していますか？

HeyGenはオンラインビデオエディター内で強力なAI駆動のツールを提供し、ビデオ作成プロセスを簡素化します。ユーザーはテキストからビデオへの変換やボイスオーバー生成などの機能を活用し、ユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップインターフェース内でダイナミックなビジュアルコンテンツを作成できます。これにより、HeyGenは強力でアクセスしやすいオンラインビデオエディターとなります。

HeyGenは高解像度のロゴリビールやビジュアルコンテンツを生成できますか？

もちろんです。HeyGenは高解像度のビデオコンテンツ、ダイナミックなロゴリビールやアニメーションを生成するように設計されています。私たちのプラットフォームを使用すると、ブランドの存在感を高め、観客の注目を集める洗練されたプロフェッショナルなビジュアルコンテンツを作成できます。私たちのツールは、ブランドニーズに合わせた詳細なカスタマイズをサポートします。