企業のL&Dマネージャー向けに、インタラクティブなビデオメーカーがどのように従業員のオンボーディングを強化できるかを紹介する1分間の技術トレーニングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで指導的なもので、明確な画面録画とアニメーションオーバーレイを特徴とし、親しみやすく励ましの声でナレーションを行います。このビデオでは、複雑な「ビデオ分岐」シナリオと知識確認のための埋め込み「質問」を示し、HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を利用して、個別化された学習パスを提供します。

ビデオを生成