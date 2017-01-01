インタラクティブビデオメーカー：エンゲージメントとコンバージョンを向上
包括的なテンプレートとシーンを活用した個別化されたインタラクティブビデオで、視聴者のエンゲージメントを高め、コンバージョンを促進します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
製品マーケターを対象にした90秒の製品デモンストレーションビデオを開発し、インタラクティブなビデオメーカーのダイナミックな機能を強調してください。ビジュアルとオーディオのスタイルは現代的で魅力的かつ非常に情報豊富であり、鮮明なグラフィックス、アップビートなバックグラウンドミュージック、正確なナレーションを特徴とします。クリック可能な「ホットスポット」が追加の製品詳細を明らかにし、統合された「分析トラッキング」が貴重な視聴者の洞察を提供する方法を示し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して効率的なコンテンツ作成とアクセシビリティのための字幕/キャプションを提供します。
小規模ビジネスオーナー向けに設計された45秒のマーケティングビデオを想像し、インタラクティブなビデオメーカーで実現可能な個別化された顧客ジャーニーを強調します。このビデオは、ダイナミックで視覚的に魅力的かつ説得力のあるスタイルを採用し、鮮やかな色彩と招待的で自信に満ちた声を組み込みます。「条件付きロジック」の力を示し、視聴者の選択に基づいてコンテンツを調整し、「フォーム」をシームレスに統合してリードキャプチャを行い、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して効率的に構築し、広範なメディアライブラリ/ストックサポートでサポートします。
ソフトウェア開発者向けに2分間の技術サポートビデオを作成し、インタラクティブなビデオメーカーを使用した複雑なトラブルシューティングガイドを示します。ビジュアルとオーディオのプレゼンテーションは詳細で体系的かつフォローしやすく、明確なステップバイステップのビジュアルと落ち着いた指導的な声を特徴とします。「プレイリスト」がさまざまなモジュールを整理して包括的な学習体験を提供する方法を示し、「ビデオカットツール」を使用して指示を洗練し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなデバイスでの最適な視聴を保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使用してどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して、ユーザーがプロフェッショナルなビデオを簡単に生成できるようにします。スクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、高品質なマルチメディア作成を誰にでもアクセス可能にします。
HeyGenにはどのようなブランディングコントロールがありますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴの統合、ブランドカラーの選択、カスタムフォントの利用を可能にします。これにより、HeyGenで制作するすべてのビデオが一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持し、マーケティング戦略を強化します。
HeyGenのテンプレートはどのように効率的なビデオ作成をサポートしますか？
HeyGenはビデオ作成プロセスを効率化するために設計された多様なプロフェッショナルテンプレートとシーンのライブラリを提供します。これらの事前設計されたレイアウトは、迅速な適応と編集を可能にし、広範なビデオ編集ツールを使用せずに洗練されたビデオを制作できます。
HeyGenのビデオは異なるプラットフォームに適応できますか？
はい、HeyGenはアスペクト比のリサイズとさまざまなエクスポートオプションをサポートしており、ビデオがどのプラットフォームでも最適化されることを保証します。この柔軟性により、ソーシャルメディア、ウェブサイト、プレゼンテーションなどでビデオプロジェクトを簡単に共有し、視聴者のエンゲージメントを最大化できます。