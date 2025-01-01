インタラクティブなチュートリアルモジュールビデオで学習をマスター

動的なAIアバターを使用して、自己ペースのトレーニングモジュールで学習者のエンゲージメントと知識の定着を向上させます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ITプロフェッショナルが特定のスキル開発を求めるための、複雑なソフトウェア機能を紹介する45秒の教育ビデオチュートリアルを開発します。ビジュアルスタイルはモダンでシャープにし、メディアライブラリ/ストックサポートからのクリアな画面録画とアニメーションオーバーレイを使用して重要なステップを強調します。正確な字幕/キャプションを全体に配置し、コンテンツをアクセスしやすくし、迅速な知識習得を促進します。
サンプルプロンプト2
新製品の主な利点を示す30秒のインタラクティブなビデオを想像してください。スクリプトからのテキストをビデオに変換し、インパクトのあるメッセージングを行うために、さまざまなテンプレートとシーンを使用して、スリークでエネルギッシュなビジュアルスタイルを採用し、クイックカットと大胆なグラフィックを使用します。目的は、注意を引き、製品の特徴を迅速に紹介し、製品デモンストレーション中により深い探求を促すことです。
サンプルプロンプト3
新しい会社ツールに関する柔軟で自己ペースの学習を必要とするリモート学習者を対象とした90秒の自己指導型トレーニングビデオを作成します。このビデオは、落ち着いた励ましのビジュアルスタイルを特徴とし、プロフェッショナルなAIアバターを使用して、クリーンでミニマリストな設定で複雑な手順をステップバイステップで案内します。最終出力は、さまざまなプラットフォームに最適化され、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、アクセスしやすく効果的な学習体験を提供します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

インタラクティブなチュートリアルモジュールビデオの仕組み

魅力的で自己ペースのインタラクティブなチュートリアルモジュールで学習を高め、知識の定着を向上させます。効果的な従業員オンボーディングと包括的なトレーニングのために動的なビデオコンテンツを作成します。

1
Step 1
コアビデオコンテンツを作成
基礎となるビデオを生成することから始めます。HeyGenを使用すると、AIアバターと多様なシーンを使用してスクリプトを魅力的なプレゼンテーションに変換し、自己指導型トレーニングビデオに最適な魅力的な指導ビデオを簡単に作成できます。
2
Step 2
インタラクティブな学習要素を追加
インタラクティブな要素を組み込むことでエンゲージメントを高めます。チュートリアルモジュール内に直接挑戦的なクイズをデザインし、理解をテストし、重要な概念を強化することで、受動的な視聴を能動的な学習に変えます。
3
Step 3
ブランディングとビジュアルカスタマイズを適用
トレーニング体験をパーソナライズします。ブランドコントロールを利用して、会社のロゴやカラースキームをシームレスに統合し、トレーニングモジュールが企業のアイデンティティに一致するようにします。
4
Step 4
エクスポートして広範なリーチを実現
配信のためにインタラクティブなモジュールを準備します。HeyGenの柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを活用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、LMSへの簡単な統合とすべての学習者への広範なアクセスを促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育ビデオ制作の効率化

複雑なテーマのための明確で簡潔な教育ビデオチュートリアルを開発し、学習をアクセスしやすく効果的にします。

よくある質問

HeyGenは教育ビデオチュートリアルで学習者のエンゲージメントをどのように向上させますか？

HeyGenはリアルなAIアバターと動的なシーンを使用して魅力的な教育ビデオチュートリアルを作成します。スクリプトを迅速に魅力的なビデオコンテンツに変換することで、HeyGenは静的なプレゼンテーションよりも学習者を引きつけます。この視覚的な魅力は、どのような学習環境でも知識の定着をサポートします。

HeyGenはどのようにして効果的なトレーニングモジュールを作成する際にAIを活用していますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、プロフェッショナルなトレーニングモジュールの制作を効率化し、テキストスクリプトをAIアバターと自然なナレーションを備えた高品質なビデオに変換します。このAI駆動のアプローチは制作時間を大幅に短縮し、教育デザイナーがコンテンツの質と影響に集中できるようにします。これにより、従業員のオンボーディングやスキル開発のための一貫したスケーラブルな自己ペースの学習リソースが確保されます。

HeyGenのビデオはパーソナライズされた学習パスや自己指導型トレーニングに使用できますか？

もちろんです。HeyGenは、パーソナライズされた学習パスや自己指導型トレーニングビデオをサポートするために、さまざまなビデオ資産を迅速に作成することができます。AIアバターを使用して簡単に異なるバージョンや更新を生成することで、組織は多様な学習者のニーズに効率的に対応できます。この柔軟性により、HeyGenはスケーラブルなリモート学習イニシアチブに最適なツールとなります。

HeyGenは製品デモンストレーション用のブランド化されたビデオコンテンツの作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、カスタムロゴやブランドカラーを含む完全なブランドコントロールを備えた洗練された製品デモンストレーションを制作する力を企業に提供します。プロフェッショナルなテンプレートとAIアバターを活用することで、企業は製品を効果的かつ一貫して紹介できます。これにより、高品質なマーケティング目的が確保され、すべてのビデオコンテンツでブランドアイデンティティが強化されます。