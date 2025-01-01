インタラクティブなトレーニングビデオメーカーで魅力的な学習を

AIアバターを使って簡単に魅力的なトレーニングビデオをデザインし、学習者の参加を促進します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
営業チーム向けに、AIアバターを活用してトレーニングビデオを作成し、新しい製品機能を示す60秒のダイナミックな指導ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでエネルギッシュにし、自信に満ちた明確な音声ナレーションで補完します。AIアバターが複雑な情報を効果的に提示する方法を紹介します。
サンプルプロンプト2
製品ユーザー向けに、一般的なタスクをステップバイステップで説明する30秒の簡潔なハウツービデオを制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンで指導的にし、落ち着いた安心感のある音声ガイドでユーザーを導きます。このプロンプトは、迅速なチュートリアルのための効率的なビデオ作成を強調します。
サンプルプロンプト3
マーケティングチーム向けに、アニメーションビデオを通じて主要なブランドメッセージを強調する45秒のモダンなプロモーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されてトレンディにし、エネルギッシュで現代的なサウンドトラックを特徴とします。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、視覚的なストーリーテリングとエンゲージメントを強化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

インタラクティブなトレーニングビデオメーカーの仕組み

AIを活用したツールで魅力的で個別化されたトレーニングビデオを簡単に作成し、複雑な情報をアクセスしやすい学習体験に変換します。

1
Step 1
基盤を作成する
プロジェクトを開始するには、プロフェッショナルな「テンプレート」を選択するか、スクリプトを入力します。この効率的なアプローチにより、ビデオ作成プロセスを迅速に開始できます。
2
Step 2
魅力的な要素を追加する
多様な「AIアバター」ライブラリから選んでトレーニングを提示したり、自分のメディアをアップロードしてビデオを個別化したりして、コンテンツを生き生きとさせます。
3
Step 3
洗練と個別化
さまざまな言語でリアルな「AI音声」を追加したり、画面とカメラを録画して複雑なトピックを明確に説明したりして、ビデオを強化します。
4
Step 4
公開と共有
「トレーニングビデオ」に字幕を追加して最終化し、さまざまなアスペクト比でエクスポートして、プラットフォーム間でシームレスに配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な説明ビデオを生成

集中学習や迅速な更新に最適な、魅力的な短いトレーニングビデオや説明クリップを迅速に生成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なトレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターと強力なAIビデオツールを活用して、本当に魅力的なトレーニングビデオを作成することを可能にします。スクリプトをダイナミックなビデオコンテンツに変換し、L&Dチームにとってより影響力のあるトレーニング体験を提供します。

HeyGenが効果的なトレーニングビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは強力なトレーニングビデオメーカーとして、すぐに使えるテンプレートとスクリプトからAI音声を生成する機能を提供し、ビデオ作成を簡素化します。これにより、複雑なビデオ編集なしで高品質のハウツービデオや指導コンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenで自社ブランドに合わせたトレーニングビデオをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはトレーニングビデオの広範なカスタマイズをサポートし、ブランドの一貫性を確保します。ロゴや色のブランディングコントロールを利用し、多様なAIアバターやシーンを選んで、ユニークでプロフェッショナルなアニメーションビデオを作成できます。

HeyGenはトレーニングビデオコンテンツのさまざまな形式をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenはAI生成コンテンツから画面とカメラの録画まで、すべてのトレーニングビデオをサポートする多用途なプラットフォームです。この柔軟性により、L&Dチームは多様な学習ニーズに合わせた包括的でインタラクティブなトレーニングビデオメーカーコンテンツを作成できます。