インタラクティブトレーニングモジュールビデオ：エンゲージメントと保持を促進
知識の保持を強化し、学習パスをパーソナライズし、魅力的なAIアバターを活用してオーディエンスを魅了します。
必須研修や新入社員のオンボーディングを受ける従業員向けに設計された60秒のインタラクティブなトレーニングモジュールビデオを開発してください。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して生成された、励ましと親しみやすいナレーションとともに、魅力的でダイナミック、やや遊び心のあるビジュアルを採用してください。ビデオ内クイズが学習者のエンゲージメントを高める方法を強調し、アクセシビリティのために明確な字幕をサポートしてください。
インストラクショナルデザイナーやトレーニング開発者を対象とした2分間の説明ビデオを制作し、パーソナライズされた学習パスの力を説明してください。このビデオは、データビジュアライゼーションのスニペットを組み込む可能性のある分析的で創造的なビジュアルを特徴とし、明確で専門的なナレーションを補完します。HeyGenのテンプレートとシーンがどのようにカスタマイズされ、ビデオブランチングをサポートし、実行可能な分析をキャプチャするかを示し、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートのオプションを提供します。
中小企業のオーナーを対象とした45秒の説得力のあるビデオを作成し、効率的なコンテンツ作成がどのように大幅なコスト削減につながるかを強調してください。このビデオは明るく、活気があり、アクセスしやすいビジュアルを必要とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して作成された熱意に満ちた明確なナレーションと組み合わせてください。利用可能なメディアライブラリ/ストックサポートがどのように魅力的なトレーニング資料の開発プロセスを簡素化し、最終的に組織全体の知識保持を向上させるかを示してください。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは高度なインタラクティブトレーニングモジュールビデオの作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenはAIアバターとテキストビデオ機能を使用して、高度なインタラクティブトレーニングモジュールビデオコンテンツを生成し、コンテンツ作成を大幅に効率化し、組織全体でのスケーラビリティを確保します。
HeyGenは企業研修と学習者のエンゲージメントを向上させるためにどのような技術的能力を提供しますか？
HeyGenはAIアバターとカスタムブランディングを使用して、動的で魅力的なインタラクティブビデオコンテンツの作成を可能にし、企業研修を強化します。この強力なアプローチは、学習者のエンゲージメントを高め、知識の保持をサポートします。
HeyGenは特定のブランドやコンテンツのニーズに合わせてトレーニングビデオをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはAIアバター、テキストビデオ生成、さまざまなテンプレートとシーンを通じて、非常にカスタマイズ可能なトレーニングビデオを作成する力を提供します。ブランディングコントロールを適用して一貫性を維持し、企業研修の要件に完全に一致するコンテンツを確保します。
インタラクティブトレーニングビデオの開発にHeyGenを使用する主な利点は何ですか？
HeyGenをインタラクティブトレーニングビデオに使用することで、コスト削減やコンテンツ作成のスケーラビリティの向上など、重要な利点があります。AIアバターなどのAI駆動のビデオツールにより、魅力的で一貫性のある学習資料の効率的な制作が可能になり、最終的に学習者のエンゲージメントを高めます。