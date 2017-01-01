インタラクティブ学習ビデオジェネレーターで魅力的な教育を

AIビジュアルと強力なボイスオーバー生成を使用して、授業を魅力的なアニメーション教育ビデオに変換します。

教育者と学習者を対象にした45秒の魅力的なインタラクティブ学習ビデオを作成し、AI教育ビデオ作成が複雑なトピックをどのように簡素化できるかを紹介します。明るく親しみやすいアニメーションスタイルと、核心を明確に説明する落ち着いた声のナレーションを活用して、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、魅力的なコンテンツを効率的に制作します。

サンプルプロンプト1
K-12の学生を対象にした60秒のダイナミックなアニメーション教育ビデオを開発し、楽しいクイズを通じて新しい概念を紹介します。カラフルでダイナミックなモーショングラフィックスと、元気なバックグラウンドミュージック、熱意ある声のナレーションを組み合わせて、高いエンゲージメントを維持します。HeyGenのAIアバターを活用してキャラクターに命を吹き込み、学習者を導きます。
サンプルプロンプト2
中小企業とトレーナー向けの30秒の簡潔な説明ビデオを制作し、AIビデオジェネレーターがトレーニングモジュールを作成する効率性を強調します。このビデオは、プロフェッショナルでクリーン、モダンな美学を持ち、鮮明なビジュアルと自信に満ちた情報豊かな声のナレーションを特徴とします。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、洗練された外観を迅速に設定します。
サンプルプロンプト3
企業の学習者と学生向けに50秒の情報豊かなインタラクティブ学習ビデオを設計し、重要なポイントを要約し、個別の試験に備えます。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練され、情報豊かで視覚的にガイドされ、親しみやすく励ましの声のナレーションが付随します。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、高品質のナレーションを簡単に制作します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

インタラクティブ学習ビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用して複雑な情報を魅力的でインタラクティブな学習体験に変換し、学習者にとって教育をアクセスしやすく、影響力のあるものにします。

1
Step 1
学習スクリプトを作成
教育コンテンツを作成または貼り付けることから始めます。私たちのプラットフォームは、詳細なテキストを使用してスクリプトからのテキスト-to-ビデオ生成を開始します。
2
Step 2
ビジュアルとアバターを選択
ダイナミックなビジュアルを選択し、AI教育ビデオ教材を通じて学習者を導くための完璧なAIアバターを選び、コンテンツを強化します。
3
Step 3
ボイスオーバーとインタラクティビティを追加
高度なボイスオーバー生成を使用してクリアなオーディオを統合し、リアルなボイスオーバーを使用してクイズ、個別の試験、または要約でビデオを豊かにします。
4
Step 4
教育ビデオを生成
さまざまなテンプレートとシーンを使用してプロジェクトを完成させ、教育ビデオメーカーを通じて学習者に提供するために、希望のフォーマットで高品質の教育ビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

企業トレーニングと学習の保持を強化

動的でインタラクティブなトレーニングビデオを提供し、従業員のエンゲージメントを大幅に向上させ、重要な情報の長期的な保持を改善します。

よくある質問

HeyGenは教育者が魅力的な学習教材を作成するのをどのように支援しますか？

HeyGenは、先進的なAI技術を使用して、教育者が高品質の教育ビデオを簡単に制作できるようにします。スクリプトをAIビジュアルとリアルなAIボイスを使った魅力的なビデオコンテンツに変換し、教育ビデオメーカーのプロセスを効率的で影響力のあるものにします。

HeyGenはアニメーション教育ビデオの作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenは優れたアニメーション教育ビデオメーカーであり、ユーザーが魅力的なアニメーションビデオを生成することを可能にします。HeyGenを使用すると、AIビジュアルとカスタムビデオテンプレートを活用して、学習者を引きつけるダイナミックでカスタマイズしやすいコンテンツを作成できます。

HeyGenは魅力的でインタラクティブな学習コンテンツを作成するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは高度なインタラクティブ学習ビデオジェネレーターとして機能し、クリエイターが魅力的な学習体験をサポートするコンテンツを制作できるようにします。説明ビデオや学習教材を作成し、プラットフォームと組み合わせることで、学習者向けのインタラクティブなチャット、クイズ、個別の試験を促進します。

HeyGenは教育目的のための迅速なテキスト-to-ビデオ作成をどのように支援しますか？

HeyGenは、シンプルなスクリプトを洗練された教育ビデオに変換することで、テキスト-to-ビデオ作成を効率化します。私たちのプラットフォームは、リアルなAIボイスオーバーと正確な字幕を自動生成し、学習コンテンツの制作を大幅にスピードアップします。