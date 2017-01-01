インタラクティブな説明動画ジェネレーター：簡単な動画作成
あなたのアイデアを魅力的な説明動画に簡単に変換します。AIナレーション生成を活用して、観客を引き込み、マーケティング戦略を強化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングプロフェッショナル向けに60秒のアニメーション動画を作成し、ロイヤリティフリーの画像を取り入れたダイナミックで魅力的なビジュアルスタイルを採用し、権威あるナレーションとバックグラウンドミュージックで補完します。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用してプロジェクトを充実させ、多様なビジュアルアセットで説明動画をカスタマイズします。
eラーニングコンテンツクリエイター向けに30秒の動画を制作し、明るくイラスト的なビジュアルスタイルで「AIアバター」が対話し、親しみやすく明瞭なナレーションを組み合わせます。この短い動画は、HeyGenの「AIアバター」を活用してキャラクターを生き生きとさせ、トレーニング動画でのエンゲージメントを高めることで、複雑なトピックを効果的に簡素化します。
人事部門向けに90秒の企業動画を開発し、洗練されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルで多様なビデオスタイルを取り入れ、落ち着いた安心感のあるナレーションを添えます。HeyGenの「字幕/キャプション」を実装して自動字幕を生成し、複雑なポリシーの説明をすべての従業員に明確にすることで、完全なアクセシビリティを確保します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてユニークで魅力的な説明動画を作成するのに役立ちますか？
HeyGenは直感的な説明動画ジェネレーターで、カスタムアニメーション説明動画を簡単に作成することができます。多様なビデオスタイル、豊富な説明動画テンプレート、AIアバターを活用して、美しい画像とダイナミックなシーンを作り出し、コンテンツを際立たせます。
HeyGenは動画作成にどのような高度なAI機能を提供していますか？
HeyGenは高度なAIエンジンを利用して、あなたのビジョンをプロフェッショナルな動画に変換します。テキストから動画スクリプトを生成し、リアルなAIナレーションを作成し、自動的に字幕を追加し、幅広いAIアバターから選択して、コンテンツを簡単に生き生きとさせることができます。
HeyGenプロジェクト内でブランディングやメディアをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴや好みの色を取り入れて、すべての動画でブランドの一貫性を維持することができます。ストック動画やロイヤリティフリーの画像を含む豊富なメディアライブラリにアクセスして、プロジェクトをさらにカスタマイズできます。
HeyGenはアニメーション動画作成のプロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは使いやすいインターフェースとドラッグ＆ドロップツールでアニメーション動画制作を簡素化します。この直感的な動画エディターを使用すると、テキスト、音楽、アニメーションを簡単に追加でき、マーケティング戦略からトレーニング動画まで、迅速なテキストから動画の作成が可能です。