インテリジェントビデオジェネレーター: AIで魅力的なビデオを作成

強力なスクリプトからのテキストビデオ機能で、アイデアを魅力的なビデオに変換します。

コンテンツクリエイターやソーシャルメディアインフルエンサーとしてエンゲージメントを高めたいですか？HeyGenのAIアバターを使用して、活気ある30秒のソーシャルメディアリールを作成しましょう。このテンポの速いトレンディなビデオは、人気のあるオーディオにシームレスにリップシンクする表現豊かなAIアバターをフィーチャーし、さまざまなダイナミックなルックを強調する急速なシーンチェンジを含みます。HeyGenがどのようにしてユーザーに目を引くコンテンツを簡単に生成させ、ソーシャルメディアの存在感を変革するよう促すかを示してください。
eラーニングコンテンツ開発者のために、複雑な概念を完全に明確に伝えることを想像してください。クリーンで指導的なビジュアルスタイルを使用し、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」からの鮮明なグラフィックとストック映像を利用して、60秒の説明ビデオをデザインします。ビデオには落ち着いた明瞭なナレーションを組み込み、学習者の最大の理解とアクセスを確保するために、重要な字幕/キャプションを常に表示します。このプロフェッショナルなアプローチは、あらゆる教育コンテンツを向上させます。
テックスタートアップやプロダクトマネージャー向けに、新機能を紹介する90秒の製品発表ビデオを作成します。美学はスリークで未来的であり、スムーズなアニメーションとスクリーン録画を組み込んで機能の機能性を紹介し、すべてを「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して巧みに構成します。ナレーションは自信に満ちた情報提供的なものであり、革新を通じて観客を導き、最終出力が「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を通じてさまざまなプラットフォームに対応できるようにします。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

インテリジェントビデオジェネレーターの仕組み

AIでアイデアを魅力的なビデオに簡単に変換。テキストからプロフェッショナルなコンテンツを数分で作成し、制作プロセスを効率化します。

Step 1
スクリプトを作成
テキストプロンプトを入力するか、完全なスクリプトをアップロードして開始します。私たちのテキストからビデオへのAIが、あなたの書いたコンテンツを動的なビデオの基盤に変換します。
Step 2
アバターと声を選択
リアルなAIアバターの多様なライブラリから選択します。メッセージを効果的に伝える自然な声のナレーションを選び、ビデオに魅力的な存在感を持たせます。
Step 3
シーンをカスタマイズ
事前に作成されたテンプレートと豊富なメディアライブラリを活用してビデオを強化します。ブランディング要素を追加して、コンテンツをユニークでプロフェッショナルに仕上げます。
Step 4
ビデオをエクスポート
さまざまなプラットフォームに最適化された高品質の最終ビデオを生成します。プロフェッショナルなコンテンツを簡単に共有し、ソーシャルメディアの観客にリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングと教育の向上

AIアバターと声を使用して、動的なトレーニングおよび教育ビデオを生成し、学習体験を向上させ、情報の保持を促進します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなマーケティングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはインテリジェントなビデオジェネレーターであり、ユーザーがプロフェッショナルなマーケティングビデオを簡単に制作できるようにします。事前に作成されたテンプレート、AIアバター、強力なビデオ編集ツールを活用して、魅力的なコンテンツを迅速に作成できます。

HeyGenのAIアバター機能を使用して、テキストから直接ビデオを生成できますか？

はい、HeyGenのテキストからビデオへのAIを使用すると、スクリプトを動的なビデオに変換し、リアルなAIアバターをフィーチャーできます。私たちの高度な技術には、人間のようなAIナレーションとリアルなリップシンクが含まれており、洗練された最終製品を提供します。

HeyGenは説明ビデオのカスタマイズオプションを提供していますか？

HeyGenは広範なビデオ編集ツールとブランディングコントロールを提供しており、ロゴ、ブランドカラー、AIビデオエフェクトを使用して説明ビデオをカスタマイズできます。また、高品質な4K解像度でエクスポートして、鮮明なプレゼンテーションを実現できます。

HeyGenはソーシャルメディアの多様なコンテンツニーズに対応していますか？

HeyGenはソーシャルメディアコンテンツの作成に最適な多用途のAIビデオジェネレーターであり、事前に作成されたテンプレートと簡単なアスペクト比のリサイズを提供します。これにより、さまざまなプラットフォームにビデオを迅速に適応させ、観客のエンゲージメントを高めることができます。