統合チュートリアルビデオメーカー：複雑なソフトウェアを簡素化
直感的なテンプレートとシーンを使用して、明確な統合ガイドやハウツービデオを迅速に作成し、知識の伝達を容易にします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員向けの30秒のハウツービデオを制作し、HRやオンボーディングスペシャリストがトレーニング資料を効率化することを目指します。ビジュアルスタイルはモダンで親しみやすく、ダイナミックなテンプレートとシーンを使用して視聴者を重要な最初のステップに導き、明るくフレンドリーなバックグラウンドミュージックを組み合わせます。HeyGenのAIアバターを活用して情報を明確かつ一貫して提示し、効率的でポジティブなオンボーディング体験を確保します。
既存の顧客向けに、新しい製品機能を効果的に紹介する45秒のチュートリアルビデオが必要です。ビジュアルナラティブには、洗練されたイラストアニメーションと包括的なメディアライブラリ/ストックサポートからの関連するストック映像を組み込み、鮮明で直接的なオーディオで直感的な学習パスを作成します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を通じて、書かれたガイドをダイナミックなビジュアル説明に変換し、機能の利点を明確に理解できるようにします。
一般的なビジネスユーザーが複雑なプロセスを簡素化し、チームのワークフローを最適化するために特別に作成された90秒のAIチュートリアルビデオを想像してください。このビデオは、エネルギッシュなビジュアルスタイルを求め、クイックカットとアニメーショングラフィックスを特徴とし、高いエンゲージメントを維持し、明確で簡潔なオーディオとインパクトのある効果音でサポートされます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してさまざまなプラットフォームでのリーチを最大化し、字幕/キャプションを含めて多様な視聴環境での普遍的な理解を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なチュートリアルビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、テキストスクリプトをリアルなAIアバターとダイナミックなビジュアル要素を備えた魅力的なチュートリアルビデオに変換します。私たちのプラットフォームはビデオ作成プロセス全体を簡素化し、事前にデザインされたテンプレートとテキスト-to-ビデオ機能を使用して高品質のハウツービデオを迅速に制作することを可能にします。
HeyGenのハウツービデオをカスタマイズするためにどのようなクリエイティブ要素を使用できますか？
HeyGenでは、カスタムバックグラウンドミュージック、自然なボイスオーバー、自動字幕/キャプションなど、さまざまなクリエイティブ要素を使用してハウツービデオをパーソナライズできます。オンラインビデオエディターもブランドコントロールを可能にし、トレーニング資料がブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。
HeyGenはプロフェッショナルトレーニング資料やビデオドキュメンテーションの制作に適していますか？
もちろんです。HeyGenはプロフェッショナルトレーニング資料や包括的なビデオドキュメンテーションを作成するための理想的なAIビデオジェネレーターです。ユーザーはカスタマイズ可能なテンプレートを利用して、マイクロラーニングビデオや詳細なステップバイステップのユーザーガイドを構築し、知識の伝達を大幅に向上させることができます。
HeyGenはビデオを通じて複雑なソフトウェア統合を説明するのに対応していますか？
はい、HeyGenは複雑なプロセス、特に詳細なソフトウェア統合を簡素化するために特別に設計されています。リアルなAIアバターと明確なボイスオーバーを備えたAIチュートリアルビデオメーカーは、ユーザーが複雑なトピックを簡単に理解できるステップに分解した簡潔なビデオドキュメンテーションを作成するのを助けます。