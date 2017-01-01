統合チュートリアルジェネレーター: ワークフローを簡素化
カスタマイズ可能なテンプレートとシーンで魅力的なチュートリアルを迅速に作成し、ビデオ制作プロセス全体を効率化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターやマーケティングチームをターゲットにした45秒のプロモーションビデオを作成し、統合チュートリアルジェネレーターの効率性を紹介してください。テンポの速いダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、クイックカットと画面上のテキストハイライトを組み合わせ、エネルギッシュなナレーションを添えます。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能が、書かれた指示を数分で洗練されたビデオコンテンツに変える方法を強調します。
教育者や企業トレーナーを対象にした90秒のステップバイステップガイドを開発し、新しいプラットフォーム機能の使用方法を示してください。ビジュアルスタイルはクリーンで教育的なもので、インフォグラフィックのような要素と明確な画面録画を組み込み、落ち着いた権威あるナレーションでサポートします。HeyGenの字幕/キャプションを活用して、多様な学習者に最大限のアクセスと理解を提供し、包括的な学習ツールにしてください。
ブランドマネージャーやデジタルエージェンシー向けに、統合ジェネレーターのカスタマイズ可能な側面を強調した洗練された30秒のブランドフォーカスチュートリアルを制作してください。ビデオは洗練されたモダンなビジュアルスタイルを持ち、ブランドテンプレートとカスタムカラースキームを紹介し、現代的でプロフェッショナルなサウンドトラックに設定されています。HeyGenのテンプレートとシーンが、生成されたすべてのチュートリアルビデオで一貫したブランディングを可能にし、ブランドアイデンティティを効果的に強化する方法を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはチュートリアルのビデオ制作プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトから高品質なチュートリアルビデオを簡単に生成できる高度なテキストからビデオへの機能と多様なテンプレートとシーンを提供します。これにより、ビデオ制作プロセス全体が効率化され、コンテンツ制作がアクセスしやすくなります。
HeyGenはチュートリアルビデオ用のカスタマイズ可能なAIアバターを提供していますか？
はい、HeyGenは、エンゲージメントを高めるためにチュートリアルビデオに統合できるリアルなAIアバターの選択肢を提供しています。また、アバターに独自の声と個性を与えるためのナレーション生成も利用できます。
HeyGenはプロフェッショナルなチュートリアルビデオ出力を保証するためにどのような機能を含んでいますか？
HeyGenには、自動字幕/キャプション、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポート、ブランドアイデンティティを一貫して維持するためのブランディングコントロールなどの重要な機能が含まれています。また、広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用することもできます。
HeyGenはステップバイステップの統合チュートリアルを生成するための効果的なツールですか？
もちろんです。HeyGenは強力なチュートリアルジェネレーターとして設計されており、複雑な統合チュートリアルを含む明確で簡潔なステップバイステップガイドを作成するのに最適です。その直感的なインターフェースとAIビデオエージェント機能により、プロセスが簡単で効率的になります。