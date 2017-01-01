統合チュートリアルジェネレーター: ワークフローを簡素化

カスタマイズ可能なテンプレートとシーンで魅力的なチュートリアルを迅速に作成し、ビデオ制作プロセス全体を効率化します。

忙しい中小企業のオーナー向けに、重要なソフトウェア統合を簡単に設定する方法を示す、魅力的な60秒のチュートリアルビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは明るく励みになるもので、フレンドリーなAIアバターが各ステップを案内し、明るくクリアなナレーションが付いています。HeyGenの強力なAIアバターを活用して、複雑な技術プロセスを視聴者にとってアクセスしやすく、魅力的なものにしてください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターやマーケティングチームをターゲットにした45秒のプロモーションビデオを作成し、統合チュートリアルジェネレーターの効率性を紹介してください。テンポの速いダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、クイックカットと画面上のテキストハイライトを組み合わせ、エネルギッシュなナレーションを添えます。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能が、書かれた指示を数分で洗練されたビデオコンテンツに変える方法を強調します。
サンプルプロンプト2
教育者や企業トレーナーを対象にした90秒のステップバイステップガイドを開発し、新しいプラットフォーム機能の使用方法を示してください。ビジュアルスタイルはクリーンで教育的なもので、インフォグラフィックのような要素と明確な画面録画を組み込み、落ち着いた権威あるナレーションでサポートします。HeyGenの字幕/キャプションを活用して、多様な学習者に最大限のアクセスと理解を提供し、包括的な学習ツールにしてください。
サンプルプロンプト3
ブランドマネージャーやデジタルエージェンシー向けに、統合ジェネレーターのカスタマイズ可能な側面を強調した洗練された30秒のブランドフォーカスチュートリアルを制作してください。ビデオは洗練されたモダンなビジュアルスタイルを持ち、ブランドテンプレートとカスタムカラースキームを紹介し、現代的でプロフェッショナルなサウンドトラックに設定されています。HeyGenのテンプレートとシーンが、生成されたすべてのチュートリアルビデオで一貫したブランディングを可能にし、ブランドアイデンティティを効果的に強化する方法を強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

統合チュートリアルの生成方法

AIを使用してソフトウェア統合の包括的なステップバイステップビデオチュートリアルを迅速に作成し、明確さとブランドの一貫性を確保します。

1
Step 1
チュートリアルスクリプトを作成
ステップバイステップのコンテンツをエディターに入力します。プラットフォームはスクリプトを活用してシームレスなテキストからビデオへの生成を行い、統合チュートリアルの核を形成します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択し、視聴者に統合ステップを視覚的に案内し、チュートリアルを魅力的でプロフェッショナルなものにします。
3
Step 3
ナレーションと強化を追加
スクリプトから直接自然な音声のナレーションを生成します。また、すべての視聴者にアクセス可能にするために字幕/キャプションを含めることもできます。
4
Step 4
ガイドをエクスポートして共有
ブランディングコントロールで統合チュートリアルを最終化し、さまざまなプラットフォームでシームレスに共有できるようにアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なトピックを簡素化し、教育を強化

理解しやすいチュートリアルビデオで複雑な統合プロセスを明確にし、ユーザーの理解を向上させます。

よくある質問

HeyGenはチュートリアルのビデオ制作プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトから高品質なチュートリアルビデオを簡単に生成できる高度なテキストからビデオへの機能と多様なテンプレートとシーンを提供します。これにより、ビデオ制作プロセス全体が効率化され、コンテンツ制作がアクセスしやすくなります。

HeyGenはチュートリアルビデオ用のカスタマイズ可能なAIアバターを提供していますか？

はい、HeyGenは、エンゲージメントを高めるためにチュートリアルビデオに統合できるリアルなAIアバターの選択肢を提供しています。また、アバターに独自の声と個性を与えるためのナレーション生成も利用できます。

HeyGenはプロフェッショナルなチュートリアルビデオ出力を保証するためにどのような機能を含んでいますか？

HeyGenには、自動字幕/キャプション、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポート、ブランドアイデンティティを一貫して維持するためのブランディングコントロールなどの重要な機能が含まれています。また、広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用することもできます。

HeyGenはステップバイステップの統合チュートリアルを生成するための効果的なツールですか？

もちろんです。HeyGenは強力なチュートリアルジェネレーターとして設計されており、複雑な統合チュートリアルを含む明確で簡潔なステップバイステップガイドを作成するのに最適です。その直感的なインターフェースとAIビデオエージェント機能により、プロセスが簡単で効率的になります。