受付トレーニングビデオジェネレーター：迅速に魅力的なコースを作成
従業員のオンボーディングとクライアント受付プロセスを変革します。AIアバターを使用して、どんなスクリプトからでもプロフェッショナルで魅力的なトレーニングビデオを迅速に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
営業およびクライアントオンボーディングチーム向けに、新しい効率的なクライアント受付プロセスを詳述した90秒のビデオを制作してください。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、詳細な手順スクリプトをアニメーションシーケンスに変換し、クリーンで指導的なビジュアルスタイルと自信に満ちた安心感のあるナレーションで初期のクライアントとのやり取りを円滑にします。
プロジェクトマネージャー向けに、新しいデジタルプラットフォームを使用してプロジェクト要件を効果的に収集する方法に関する包括的な2分間のトレーニングモジュールを開発してください。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、動的でプロフェッショナルなビジュアルスタイルを作成し、ポップアップテキストの説明とサポート音声トラックを統合して、最適なコース作成のための「要件受付ビデオテンプレート」プロセスを明確に示します。
グローバルチーム向けに、内部コミュニケーションのためのAIビデオ作成の利点を紹介する45秒の発表ビデオをデザインしてください。ビデオは、現代的で多様なビジュアルスタイルを採用し、動的なビジュアルキューを使用し、HeyGenの高度なナレーション生成機能を活用して、複数の言語で主要情報を提示し、異なる言語グループ間でのアクセス性と明確な理解を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはトレーニング用AIビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして、テキストをプロフェッショナルなAIビデオに迅速に変換することができます。その直感的なプラットフォームと洗練されたAIツールにより、AIビデオ作成プロセス全体を効率化し、スタッフトレーニングや従業員のオンボーディングに最適です。
HeyGenは多言語トレーニングコンテンツの生成にAIアバターを利用できますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターを使用して魅力的な受付トレーニングビデオを作成することができます。強力なテキスト-to-ビデオ機能と包括的な多言語サポートにより、HeyGenは多様なグローバルオーディエンスに響くトレーニングビデオを提供します。
HeyGenはAIビデオコースを効率的に構築するためのどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを含む強力なAIツールを提供し、ユーザーが簡単にコースを作成できるようにします。これらの機能は、ドラッグ＆ドロップ機能と組み合わせて、詳細なスタッフトレーニングに最適な包括的なAIビデオコースクリエーターコンテンツの迅速な開発を可能にします。
HeyGenはブランド化された要件受付ビデオの作成機能を提供しますか？
HeyGenはクライアント受付プロセスを効率化し、高品質な受付ビデオの迅速な制作を可能にします。ブランドコントロールを使用してロゴや色をシームレスに組み込むことができ、すべての要件受付ビデオテンプレートコンテンツが企業のアイデンティティに完全に一致するようにします。