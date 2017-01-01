受付トレーニングビデオジェネレーター：迅速に魅力的なコースを作成

従業員のオンボーディングとクライアント受付プロセスを変革します。AIアバターを使用して、どんなスクリプトからでもプロフェッショナルで魅力的なトレーニングビデオを迅速に作成します。

新しいITスタッフ向けに、システムアクセスとセキュリティプロトコルの重要なステップを示す1分間の指導ビデオを作成してください。ビデオには、プロフェッショナルなAIアバターが各技術的な詳細を明確で簡潔な言葉で案内し、複雑な手順を即座に理解し、オンボーディング中のエラーを最小限に抑えることを目指します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
営業およびクライアントオンボーディングチーム向けに、新しい効率的なクライアント受付プロセスを詳述した90秒のビデオを制作してください。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、詳細な手順スクリプトをアニメーションシーケンスに変換し、クリーンで指導的なビジュアルスタイルと自信に満ちた安心感のあるナレーションで初期のクライアントとのやり取りを円滑にします。
サンプルプロンプト2
プロジェクトマネージャー向けに、新しいデジタルプラットフォームを使用してプロジェクト要件を効果的に収集する方法に関する包括的な2分間のトレーニングモジュールを開発してください。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、動的でプロフェッショナルなビジュアルスタイルを作成し、ポップアップテキストの説明とサポート音声トラックを統合して、最適なコース作成のための「要件受付ビデオテンプレート」プロセスを明確に示します。
サンプルプロンプト3
グローバルチーム向けに、内部コミュニケーションのためのAIビデオ作成の利点を紹介する45秒の発表ビデオをデザインしてください。ビデオは、現代的で多様なビジュアルスタイルを採用し、動的なビジュアルキューを使用し、HeyGenの高度なナレーション生成機能を活用して、複数の言語で主要情報を提示し、異なる言語グループ間でのアクセス性と明確な理解を確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

受付トレーニングビデオジェネレーターの使い方

カスタマイズ可能なコンテンツとアバターを使用して、プロフェッショナルなAI駆動の受付ビデオを迅速に生成し、従業員のオンボーディングとスタッフトレーニングを効率化します。

1
Step 1
トレーニングコンテンツを作成
トレーニングスクリプトを入力するか、既存の資料を動的なナラティブに変換することから始めます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、テキストを魅力的な対話に変換し、受付ビデオの基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターとテンプレートを選択
ブランドを代表する多様なAIアバターから選び、従業員のオンボーディングやクライアント受付プロセスに合ったプロフェッショナルなテンプレートを選択します。これにより、迅速なAIビデオ作成が可能になります。
3
Step 3
ブランドと音声を適用
ブランドのロゴと色を使用してトレーニングビデオをパーソナライズします。AI生成のナレーションで明確さを高め、スタッフトレーニングに一貫したプロフェッショナルなトーンを確保します。
4
Step 4
エクスポートと展開
最終化したら、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、高品質な受付トレーニングビデオを簡単にエクスポートします。新しい従業員のオンボーディングやクライアント受付プロセスを効率化するために、さまざまなプラットフォームで展開します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングのための複雑なテーマを明確化

医療などの複雑なトピックを簡素化し、学習者にとって明確で効果的な受付および教育ビデオを制作します。

background image

よくある質問

HeyGenはトレーニング用AIビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして、テキストをプロフェッショナルなAIビデオに迅速に変換することができます。その直感的なプラットフォームと洗練されたAIツールにより、AIビデオ作成プロセス全体を効率化し、スタッフトレーニングや従業員のオンボーディングに最適です。

HeyGenは多言語トレーニングコンテンツの生成にAIアバターを利用できますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターを使用して魅力的な受付トレーニングビデオを作成することができます。強力なテキスト-to-ビデオ機能と包括的な多言語サポートにより、HeyGenは多様なグローバルオーディエンスに響くトレーニングビデオを提供します。

HeyGenはAIビデオコースを効率的に構築するためのどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを含む強力なAIツールを提供し、ユーザーが簡単にコースを作成できるようにします。これらの機能は、ドラッグ＆ドロップ機能と組み合わせて、詳細なスタッフトレーニングに最適な包括的なAIビデオコースクリエーターコンテンツの迅速な開発を可能にします。

HeyGenはブランド化された要件受付ビデオの作成機能を提供しますか？

HeyGenはクライアント受付プロセスを効率化し、高品質な受付ビデオの迅速な制作を可能にします。ブランドコントロールを使用してロゴや色をシームレスに組み込むことができ、すべての要件受付ビデオテンプレートコンテンツが企業のアイデンティティに完全に一致するようにします。