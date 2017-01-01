保険トレーニングビデオメーカー：学習を簡素化
企業トレーナーがシームレスなテキスト-to-ビデオを使用して魅力的なコンテンツを作成する力を与える。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
経験豊富な企業トレーナー向けに、チームに最新の保険コンプライアンス規制を教育するための2分間の魅力的なトレーニング動画が必要です。ビジュアルスタイルは権威的で情報豊かであり、プロフェッショナルなAIアバターが直接主要な更新情報を提示し、画面上のデータでサポートされます。このコンテンツは、HeyGenのAIアバターと字幕/キャプションを組み込むことで、継続的なプロフェッショナル開発に非常に効果的にすることができます。
営業チームを対象にした45秒のダイナミックな保険動画を制作し、一般的な顧客の反論に対処するためのベストプラクティスを示します。ビジュアルスタイルはシナリオベースでクイックカットを使用し、カスタマイズ可能なAIアバターが様々なプロフェッショナルな設定で対話し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して多様な背景を提供し、メディアライブラリ/ストックサポートを利用して関連するビジュアルエイドを提供します。オーディオは、営業チームを動機付け、活気づけるためにアップビートなトーンを持ち、効果的な顧客との対話技術の理解を深めます。
人事部門は、全社員に新しい社内ポリシーやイニシアチブを効果的に発表するための30秒の簡潔な動画を必要としています。ビジュアルスタイルはモダンでクリーンであり、シンプルなグラフィックス、画面上のテキストハイライト、明瞭でプロフェッショナルなナレーションを使用します。この動画は、HeyGenの直感的なAIビデオ作成プロセスとアスペクト比のリサイズとエクスポートをフル活用して、メッセージがすべての社内コミュニケーションチャネルで簡単に理解され、アクセス可能であることを保証し、一貫した情報共有を強化します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして保険トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、AIビデオ作成を使用して複雑な保険の概念を魅力的なトレーニングビデオに変換します。AIアバターやテキスト-to-ビデオ機能を含み、企業トレーナーや人事部門が簡単にトレーニングビデオを作成し、最小限の労力で社員の学習を効率化します。
HeyGenを使ってAIアバターで魅力的な保険ビデオを作成できますか？
はい、HeyGenはカスタマイズ可能なAIアバターを提供し、プロフェッショナルで魅力的な方法でコンテンツを提供することで保険ビデオを強化します。これらのAIアバターを活用して、複雑な保険の概念を簡素化し、すべての社員学習資料でブランドの一貫性を確保できます。
HeyGenを簡単なビデオ作成プラットフォームにする特徴は何ですか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップ編集、強力なビデオテンプレート、そして強力なテキスト-to-ビデオ機能を提供し、簡単なビデオ作成プラットフォームとなっています。AIテキスト-to-スピーチとAI字幕を使用して、事前のビデオ編集経験がなくてもプロフェッショナルなトレーニングビデオを迅速に生成できます。
トレーニング以外に、HeyGenはどのような保険ビデオを作成できますか？
HeyGenは、説明ビデオ、マーケティングビデオ、さらには顧客の声など、さまざまな保険ビデオを作成するのに適しています。その機能により、知識を効果的に共有し、複雑な金融のヒントをより広いオーディエンスに簡素化して伝えることができます。