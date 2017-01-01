保険トレーニングビデオジェネレーター：従業員の学習を向上

魅力的な保険トレーニングビデオを迅速に作成します。HeyGenのAIアバターを活用して、リアルで効果的な学習体験を提供します。

新製品の発売を小規模ビジネスオーナーに向けて30秒のプロモーションビデオを作成することを想像してください。ビジュアルスタイルは鮮やかでテンポが速く、アップビートな音楽が伴い、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、あなたのアイデアを見事なAIビデオクリエーションに変換します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業のトレーナーや人事部門向けに、リモートワークのベストプラクティスに関する45秒のトレーニングビデオを作成します。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで明確であり、フレンドリーなAIアバターが重要な情報を提供し、AIアバターがトレーニングビデオをどのように強化するかを示します。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエーター向けに、複雑なアイデアをシンプルに紹介する60秒の説明ビデオを開発します。多様なシーンとインスピレーションを与える背景音楽を活用し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを利用してビデオコンテンツの作成を効率化します。
サンプルプロンプト3
起業家向けに、今後のソフトウェアアップデートについての魅力的な30秒の発表を制作します。ビデオはクリーンでインスパイアリングなビジュアルスタイルを持ち、直接的でインパクトのあるメッセージを伝え、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、テキスト-to-ビデオスクリプトをプロフェッショナルなサウンドに変換し、AIビデオプラットフォームにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

保険トレーニングビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用したツールでプロフェッショナルで魅力的な保険トレーニングビデオを迅速に作成し、スクリプトから画面までのコンテンツ作成プロセスを効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選択
トレーニングコンテンツを直接作成するか、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートのライブラリから選択します。これにより、保険トレーニングビデオの基盤が整い、構造と明確さが確保されます。
2
Step 2
AIアバターとビジュアルを選択
AIアバターを選んでスクリプトを生き生きとさせます。豊富なライブラリから関連する背景やメディアを追加して、トレーニングビデオの視覚的な魅力を高めます。
3
Step 3
ボイスオーバーを追加しコンテンツを洗練
高度なテキスト-to-スピーチ機能を使用して、アバターに自然な音声を生成します。ビデオをレビューし、アクセシビリティと明確さのために字幕やキャプションを追加し、メッセージが完璧に伝わるようにします。
4
Step 4
トレーニングをエクスポートし配信
保険トレーニングビデオが完成したら、希望のフォーマットとアスペクト比で簡単にエクスポートします。これにより、高品質のトレーニングコンテンツをさまざまなプラットフォームで効果的に共有し、オーディエンスを引き付けることができます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な保険の概念を簡素化

AIビデオを使用して、複雑な保険ポリシーや業界規制を明確で理解しやすい説明ビデオに分解し、効果的な学習を実現します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてAIビデオ作成プロセスを強化しますか？

HeyGenは、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換することを可能にし、高度なAIアバターと強力なテキスト-to-ビデオプラットフォームを使用します。これにより、複雑な編集なしでプロフェッショナル品質のビデオを迅速に制作できます。

HeyGenはカスタマイズ可能なキャラクターやクリエイティブなテンプレートを提供していますか？

もちろんです！HeyGenは、プロジェクトをすぐに開始できる多様なカスタマイズ可能なキャラクターとプロフェッショナルなテンプレートのライブラリを提供しています。また、自然な音声のボイスオーバーを生成して、望むトーンとメッセージに完璧にマッチさせることができます。

HeyGenでどのような種類のビデオコンテンツを作成できますか？

HeyGenを使用すると、魅力的な説明ビデオ、インパクトのあるプロモーションビデオ、信頼性のあるテスティモニアルビデオなど、幅広いビデオコンテンツを簡単に制作できます。AIを活用したツールがビデオコンテンツ作成プロセス全体を簡素化します。

スクリプトから完成したAIビデオまでどれくらいの速さで作成できますか？

HeyGenはテキスト-to-ビデオのワークフローを効率化し、スクリプトを数分で洗練されたAIビデオに変換できます。直感的なプラットフォームとAIアバターがビデオコンテンツ作成を大幅に加速します。