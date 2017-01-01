保険サービスビデオジェネレーター：魅力的なビデオを作成

HeyGenのAIアバターを使用して、複雑なポリシーの詳細を明確なビデオに変換し、クライアントの理解とエンゲージメントを向上させます。

新しい保険契約者向けに、選択した補償の利点と請求手続きのステップを明確に説明する45秒のビデオ説明を作成します。視覚スタイルは親しみやすくプロフェッショナルで、複雑なポリシーの説明を簡素化するためにアニメーションを使用し、音声は落ち着いて情報を提供するものにします。HeyGenのAIアバターを活用して情報を提示し、信頼と個別の顧客エンゲージメントを最初から促進します。

サンプルプロンプト1
手頃な保険補償に興味のある潜在顧客をターゲットにした、ソーシャルメディアキャンペーン用の30秒のダイナミックなビデオを制作します。視覚スタイルは魅力的で活気があり、クイックカットと大胆なテキストオーバーレイを使用して、賃貸保険のような特定の保険商品を宣伝します。音声はエネルギッシュなナレーションを特徴とします。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを利用して、売上を向上させる魅力的なストーリーを迅速に組み立てます。
サンプルプロンプト2
既存のクライアントに向けたメールマーケティング用の60秒のパーソナライズされたトーキングビデオを開発し、現在の保険商品を更新するか、今後の契約更新についての個別メッセージを届けます。視覚スタイルは温かく安心感があり、プロフェッショナルな設定でのバーチャルプレゼンターに焦点を当てます。音声は明確で共感的な声にします。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用してコンテンツを効率的に生成し、ナチュラルな配信のためのボイスオーバー生成を行います。
サンプルプロンプト3
旅行保険や車の洪水保険などの特定の保険商品を忙しい人々に向けて迅速に情報を提供する20秒の簡潔なビデオを生成します。視覚スタイルは直接的で情報提供的であり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの高品質なストック映像を取り入れ、カバーされるシナリオを視覚的に表現します。音声は簡潔で明確なアナウンスにします。最大限のアクセシビリティと移動中のコミュニケーションの簡素化のために字幕/キャプションを含めることを確認します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

保険サービスビデオジェネレーターの使い方

AIを使って複雑なポリシーの詳細を明確で魅力的なコンテンツに変換し、プロフェッショナルな保険ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートまたはスクリプトを選択
ニーズに合わせたプロフェッショナルな保険ビデオテンプレートから選択するか、スクリプトを貼り付けてメッセージの作成を開始します。
2
Step 2
AIアバターでカスタマイズ
AIアバターを選んでプレゼンターにし、コンテンツを生き生きとさせ、視聴者にとって親しみやすいビデオにします。
3
Step 3
ボイスオーバーと字幕を生成
ボイスオーバー生成を利用してスクリプトを自然な音声に変換し、ポリシーの説明を明確かつ一貫して届けます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして配信
さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、プロフェッショナルに作成されたビデオを簡単に共有してマーケティング効果を高めます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な保険ポリシーの説明を簡素化

複雑なポリシーの詳細を明確で理解しやすいビデオ説明に変換し、クライアントの理解と信頼を向上させます。

background image

よくある質問

AIビデオジェネレーターは保険マーケティングをどのように強化できますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、保険の専門家がソーシャルメディアやメールマーケティングキャンペーンのために魅力的なビデオを作成するのを支援します。この革新的なアプローチは、複雑なポリシーの説明を魅力的な視覚コンテンツに簡素化し、潜在的なクライアントに効果的にリーチし、教育することで売上を向上させます。

HeyGenが理想的な保険ビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、豊富なビデオテンプレートとAI駆動のツールを提供し、コンテンツ作成を効率化することで、理想的な保険ビデオメーカーとして際立っています。ポリシーの詳細を説明するためのダイナミックでパーソナライズされたトーキングビデオを簡単に作成でき、新しいクライアントのオンボーディングにも対応し、コミュニケーションニーズに対するコスト効果の高いソリューションを提供します。

さまざまな保険サービスのために迅速にビデオを作成できますか？

はい、HeyGenを使用すれば、さまざまな保険サービスのために迅速にビデオを作成できます。当社のプラットフォームは、広範なメディアライブラリと使いやすいツールを提供し、高品質なビデオ説明を生成するプロセスを効率的かつアクセスしやすくします。

HeyGenは保険のためのパーソナライズされたトーキングビデオをどのように可能にしますか？

HeyGenは、先進的なAIアバタービデオジェネレーターの機能と強力なテキストから音声への技術を組み合わせて、パーソナライズされたトーキングビデオを作成します。これにより、個々のクライアントに合わせたメッセージを届け、保険商品に対するより強固な関係と明確なコミュニケーションを促進します。