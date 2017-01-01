新しい保険契約者向けに、選択した補償の利点と請求手続きのステップを明確に説明する45秒のビデオ説明を作成します。視覚スタイルは親しみやすくプロフェッショナルで、複雑なポリシーの説明を簡素化するためにアニメーションを使用し、音声は落ち着いて情報を提供するものにします。HeyGenのAIアバターを活用して情報を提示し、信頼と個別の顧客エンゲージメントを最初から促進します。

ビデオを生成