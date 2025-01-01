保険オンボーディングビデオメーカー：クライアントの旅を簡素化
AIアバターを使用してパーソナライズされたオンボーディングビデオを作成し、複雑な保険ポリシーを理解しやすくし、クライアントの満足度を向上させます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
更新を検討している既存の契約者向けに、45秒のパーソナライズされたビデオがクライアントのオンボーディングとエンゲージメントを大幅に向上させます。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用し、クライアントの名前を呼びかけ、特定のパーソナライズされたビデオの利点を強調することで、更新プロセスをより個別的で価値のあるものに感じさせます。
潜在的な顧客向けに、クレームの提出方法や特定の保険の特徴を明確にする75秒の説明ビデオを開発し、全体的な顧客体験を向上させます。このビデオは、プロフェッショナルなテンプレートとシーンを活用して情報を明確かつ簡潔に提示し、情報提供的でありながら親しみやすいビジュアルとオーディオスタイルを維持し、視覚的な明確さのためにメディアライブラリ/ストックサポートを使用します。
新しいクライアントの顧客満足度を迅速に向上させる方法は？新しい見込み客向けに、エージェンシーとその基本的な価値観を迅速に紹介するための30秒のウェルカムビデオが答えです。このビデオは、HeyGenの明確なナレーション生成と正確な字幕/キャプションを活用し、最大のリーチと理解を確保し、最初から強力なクライアント関係を築くために、エネルギッシュで歓迎的なビジュアルスタイルを特徴とします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして保険のオンボーディングプロセスを向上させますか？
HeyGenはパーソナライズされたビデオ体験を通じて保険のオンボーディングを変革します。複雑なポリシーを明確に説明する魅力的なオンボーディングビデオを簡単に作成し、クライアントの理解とエンゲージメントを促進します。これにより、顧客満足度とリテンションが向上します。
AIアバターを使用してパーソナライズされた保険ビデオを作成することは可能ですか？
はい、HeyGenは非常にパーソナライズされた保険ビデオを作成する力を提供します。AIアバターを使用してプロフェッショナルなビデオを生成し、スクリプトからテキストをビデオに変換することで、各契約者に関連性のある魅力的な情報を提供します。
HeyGenが保険ビデオ制作においてコスト効果のあるソリューションである理由は何ですか？
HeyGenはエンドツーエンドのビデオ生成プラットフォームを提供し、従来のビデオ制作に関連する時間とコストを大幅に削減します。プロフェッショナルなテンプレートとAI駆動のナレーション生成を活用して、高品質な保険説明ビデオを効率的に制作し、広範な機材やスタジオ時間を必要としません。
HeyGenは契約者の全体的な顧客体験をどのように向上させますか？
HeyGenは契約者に直接魅力的で理解しやすいビデオコンテンツを提供することで、顧客体験を大幅に向上させます。特典の説明からポリシーの更新の詳細まで、保険のためのパーソナライズされたビデオは理解を深め、信頼を築き、クライアント関係を強化し、リテンションを向上させます。