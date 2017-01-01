新しい保険契約者向けに、複雑な生命保険のポリシーをわかりやすく説明するための60秒の「保険説明ビデオメーカー」プロダクションを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで親しみやすく、アニメーションを使用して主要な概念を説明し、安心感のある明瞭なナレーションを組み合わせます。この「説明ビデオ」は、HeyGenのAIアバターを活用して情報を提供し、一貫性のある魅力的なプレゼンターを実現します。

ビデオを生成