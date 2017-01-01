保険説明動画メーカー：複雑な契約を簡素化

プロフェッショナルな保険説明動画を簡単に作成。直感的なテンプレートとシーンを活用して、複雑な契約を視聴者に分かりやすく伝えます。

新しい保険契約者を対象にした1分間の説明動画を作成し、複雑な保険契約を視覚的に簡素化します。HeyGenのAIアバターと正確なボイスオーバー生成を活用して、親しみやすく情報豊かな音声スタイルで複雑な情報を分かりやすくし、ユーザーが補償内容を簡単に学べるようにします。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
保険代理店のスタッフ向けに、新しいクレーム処理システムの使い方を示すプロフェッショナルな90秒のトレーニング動画をデザインします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用し、さまざまなテンプレートとシーンを使用して、洗練されたモダンなビジュアルと魅力的で明確な音声スタイルを実現し、技術トレーニングのためのエンドツーエンドのビデオ生成の効率性を示します。
サンプルプロンプト2
保険マーケティングチーム向けに、新しい自動車保険商品を宣伝する45秒のダイナミックなソーシャルメディア動画を開発します。HeyGenを使用して、プラットフォームの互換性を確保し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、自動字幕/キャプションでアクセシビリティを向上させ、幅広いオーディエンスにコスト効率よくリーチします。
サンプルプロンプト3
生命保険に興味のある見込み顧客を対象に、保険の利点とオプションを詳述する2分間の教育用説明動画を制作します。信頼性があり安心感のある音声スタイルでコンテンツを構成し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの高品質なビジュアルを統合し、AIアバターを使用して異なる保険契約についての複雑な情報を明確かつ権威ある形で提示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

保険説明動画メーカーの使い方

AIを活用したツールで複雑な情報を簡素化し、魅力的な保険説明動画を簡単に作成します。

1
Step 1
動画スクリプトを作成
スクリプトを作成または貼り付けて開始します。プラットフォームのテキスト-to-ビデオ機能が、書かれたコンテンツをダイナミックなビジュアルストーリーの基盤に変換し、効率的な作成を可能にします。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選択してメッセージを強化します。これらのデジタルプレゼンターは、伝統的な撮影を必要とせずに、動画にプロフェッショナルなタッチを加え、視聴者を引き付けます。
3
Step 3
カスタムブランディングを適用
包括的なブランディングコントロールを利用してブランドのアイデンティティを統合します。ロゴ、カスタムカラー、フォントをシームレスに追加し、動画全体で一貫したプロフェッショナルな外観を確保します。
4
Step 4
生成して共有
初期コンセプトから最終エクスポートまで、エンドツーエンドのビデオ生成をプラットフォームで活用します。アスペクト比のリサイズとエクスポートで動画を簡単に最適化し、どのプラットフォームや視聴者にも対応できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なソーシャルメディア説明動画を作成

.

ソーシャルメディア向けに魅力的な短編説明動画を迅速に生成し、保険の概念を簡素化し、より広いオーディエンスにリーチします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして保険説明動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオプラットフォームで、プロフェッショナルな保険説明動画の作成を簡単にします。経験がなくても、複雑な保険契約を効果的に伝えることができます。

HeyGen内でのビデオ生成を支える高度なAI技術は何ですか？

HeyGenは高度なAIアバターと強力なテキスト-to-ビデオエンジンを活用して、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換します。このAIビデオプラットフォームには、プロフェッショナルな音声を確保するための高度なボイスオーバー生成機能も含まれています。

HeyGenは保険関連の動画で一貫したブランディングを維持するための機能を提供していますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、フォントをすべての動画に簡単に組み込むことができます。豊富なテンプレートを活用して、すべての保険説明動画がブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。

HeyGenは技術的な専門知識がなくても高品質な動画を制作するのに使いやすいですか？

もちろんです。HeyGenは誰でもプロフェッショナルな動画を作成できるように設計されたユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップインターフェースを備えています。自動字幕/キャプションを含むエンドツーエンドのビデオ生成ツールにより、手間なく洗練されたコンテンツを制作できます。