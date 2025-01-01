新しい医療事務スタッフ向けに、複雑な医療請求手続きを簡素化するための詳細なステップバイステップのウォークスルーを提供する、60秒の魅力的なビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、画面上のテキストとアニメーションオーバーレイを使用して重要な情報を強調し、親しみやすく安心感のある音声トーンを伴わせます。HeyGenのAIアバターを活用して、請求プロセスの各段階を視聴者に案内し、高い保持率と明確さを確保します。

