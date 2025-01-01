保険分析ビデオメーカー：売上を向上させ、クライアントを引き付ける
リアルなAIアバターでマーケティングビデオを革新し、売上を向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
保険のマーケティングマネージャーと営業チーム向けに、1.5分間の魅力的な動画をデザインし、「パーソナライズされたビデオキャンペーン」が「売上を向上させる」力を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンでフレンドリーにし、さまざまなシナリオで個人的なタッチを伝えるために多様なAIアバターを使用し、アップビートでダイナミックなサウンドトラックを設定します。HeyGenの「AIアバター」と「テンプレート＆シーン」を強調し、異なる顧客セグメント向けに多様なコンテンツを迅速に制作します。
保険のクレームアジャスターとオペレーションマネージャーを対象にした2分間の指導動画を制作し、「デジタルクレーム処理」の合理化されたプロセスと「ビデオ自動化」が効率を向上させる方法を詳述します。ビジュアルスタイルは情報的で指導的にし、アニメーション化された図、プラットフォームインターフェースの画面録画、落ち着いた安心感のあるナレーションを利用します。「字幕/キャプション」を含めることの利点と、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して関連するビジュアル資産を強調します。
保険会社内のソーシャルメディアマネージャーと内部コミュニケーションチーム向けに、45秒のエネルギッシュなショートビデオを作成し、「保険のためのソーシャルメディアコンテンツ」と一般的な「保険ビデオ」を迅速に作成する方法を示します。ビジュアルスタイルはダイナミックで活気に満ち、クイックカット、アニメーション化されたテキストオーバーレイ、アップビートな背景音楽トラックを特徴とし、ショートフォームプラットフォームに最適化されていることを確認します。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を紹介し、マルチプラットフォーム対応と「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して迅速なコンテンツ生成を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして企業向けのAIビデオ作成を支援しますか？
HeyGenは高度なAIを活用してテキストをプロフェッショナルなビデオに変換し、シームレスなAIビデオ作成を提供します。ユーザーは多様なAIアバターから選択し、テキストからビデオへの機能を利用して効率的なエンドツーエンドのビデオ生成を行えます。
HeyGenは既存のビジネスワークフローやシステムと統合できますか？
はい、HeyGenは堅牢なビデオ自動化を目的として設計されており、現在のビジネスワークフローとスムーズに統合します。当社のプラットフォームはCRM統合とAPIアクセスを提供し、AIビデオ作成を既存の営業およびマーケティングシステムに直接組み込むことができます。
AI生成ビデオのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenは直感的なビデオエディターを通じて広範なカスタマイズを提供し、企業のアイデンティティに合わせたブランディングコントロールを含みます。さまざまなテンプレートでビデオをパーソナライズし、プロフェッショナルなナレーションを追加し、自動生成された字幕を含めて最大の効果を発揮します。
HeyGenのプラットフォームを使用してどのくらい早くビデオを生成できますか？
HeyGenのテキストからビデオへの技術はAIビデオ作成を大幅にスピードアップし、迅速にビデオを生成およびエクスポートできます。数分で高品質のコンテンツを制作し、ビデオ制作プロセスを効率的に合理化します。