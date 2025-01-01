保険分析ビデオメーカー：売上を向上させ、クライアントを引き付ける

リアルなAIアバターでマーケティングビデオを革新し、売上を向上させましょう。

228/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
保険のマーケティングマネージャーと営業チーム向けに、1.5分間の魅力的な動画をデザインし、「パーソナライズされたビデオキャンペーン」が「売上を向上させる」力を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンでフレンドリーにし、さまざまなシナリオで個人的なタッチを伝えるために多様なAIアバターを使用し、アップビートでダイナミックなサウンドトラックを設定します。HeyGenの「AIアバター」と「テンプレート＆シーン」を強調し、異なる顧客セグメント向けに多様なコンテンツを迅速に制作します。
サンプルプロンプト2
保険のクレームアジャスターとオペレーションマネージャーを対象にした2分間の指導動画を制作し、「デジタルクレーム処理」の合理化されたプロセスと「ビデオ自動化」が効率を向上させる方法を詳述します。ビジュアルスタイルは情報的で指導的にし、アニメーション化された図、プラットフォームインターフェースの画面録画、落ち着いた安心感のあるナレーションを利用します。「字幕/キャプション」を含めることの利点と、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して関連するビジュアル資産を強調します。
サンプルプロンプト3
保険会社内のソーシャルメディアマネージャーと内部コミュニケーションチーム向けに、45秒のエネルギッシュなショートビデオを作成し、「保険のためのソーシャルメディアコンテンツ」と一般的な「保険ビデオ」を迅速に作成する方法を示します。ビジュアルスタイルはダイナミックで活気に満ち、クイックカット、アニメーション化されたテキストオーバーレイ、アップビートな背景音楽トラックを特徴とし、ショートフォームプラットフォームに最適化されていることを確認します。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を紹介し、マルチプラットフォーム対応と「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して迅速なコンテンツ生成を実現します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

保険分析ビデオメーカーの使い方

AIを活用して魅力的な保険分析ビデオの作成を効率化します。複雑なデータを魅力的なビジュアルコンテンツに簡単に変換し、クライアントの理解を深め、コミュニケーション戦略を強化します。

1
Step 1
基盤を選ぶ
さまざまな保険分析シナリオに合わせてプロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートのライブラリから選択して始めます。あるいは、プロジェクトのレイアウトに完全なクリエイティブコントロールを持たせるためにゼロから始めることもできます。
2
Step 2
コンテンツを追加
保険分析のスクリプトを貼り付けると、HeyGenのAIがそれをダイナミックなナラティブに変換します。次に、プロフェッショナルなAIアバターを選択して、撮影なしで人間味を加えたプレゼンテーションを行います。
3
Step 3
生成と洗練
スクリプトから多言語および多様なアクセントの高品質なナレーションを自動生成します。ビデオエディターを利用して、チャート、グラフ、ブランディングコントロールを組み込み、正確さとプロフェッショナリズムを確保します。
4
Step 4
エクスポートと共有
保険分析ビデオのすべての要素を確認して最終化します。満足したら、さまざまな解像度とアスペクト比でビデオをエクスポートし、ソーシャルメディア、プレゼンテーション、クライアントポータルでの共有に備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIで保険の成功事例を紹介

.

強力なビデオ証言やケーススタディを開発し、信頼を築き、見込み顧客に価値を示します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして企業向けのAIビデオ作成を支援しますか？

HeyGenは高度なAIを活用してテキストをプロフェッショナルなビデオに変換し、シームレスなAIビデオ作成を提供します。ユーザーは多様なAIアバターから選択し、テキストからビデオへの機能を利用して効率的なエンドツーエンドのビデオ生成を行えます。

HeyGenは既存のビジネスワークフローやシステムと統合できますか？

はい、HeyGenは堅牢なビデオ自動化を目的として設計されており、現在のビジネスワークフローとスムーズに統合します。当社のプラットフォームはCRM統合とAPIアクセスを提供し、AIビデオ作成を既存の営業およびマーケティングシステムに直接組み込むことができます。

AI生成ビデオのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは直感的なビデオエディターを通じて広範なカスタマイズを提供し、企業のアイデンティティに合わせたブランディングコントロールを含みます。さまざまなテンプレートでビデオをパーソナライズし、プロフェッショナルなナレーションを追加し、自動生成された字幕を含めて最大の効果を発揮します。

HeyGenのプラットフォームを使用してどのくらい早くビデオを生成できますか？

HeyGenのテキストからビデオへの技術はAIビデオ作成を大幅にスピードアップし、迅速にビデオを生成およびエクスポートできます。数分で高品質のコンテンツを制作し、ビデオ制作プロセスを効率的に合理化します。