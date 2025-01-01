保険広告ビデオメーカー: 魅力的な広告を迅速に作成

AIアバターを使用して、複雑なポリシーを明確かつ魅力的に説明するインパクトのある保険プロモーションビデオを数分で作成します。

サンプルプロンプト1
小規模事業者向けに設計された45秒の説明ビデオを開発し、複雑な商業保険オプションを明確にします。プロフェッショナルでクリーンなインフォグラフィックスタイルのビジュアル美学を採用し、落ち着いた情報提供の音声ナレーションを使用します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、情報を効果的に構成しましょう。
サンプルプロンプト2
既存のクライアントを対象に、新しいプレミアム特典やロイヤルティプログラムを発表する60秒のプロモーションビデオを制作します。このビデオは、エネルギッシュでダイナミックなビジュアルスタイルを特徴とし、アップビートなバックグラウンドミュージックトラックを使用します。HeyGenの音声生成を利用して、主要な利点を強調する魅力的な音声を生成しましょう。
サンプルプロンプト3
潜在的なクライアント向けに、保険がなぜ重要かについてのクイックヒントを提供する20秒のソーシャルメディアビデオをデザインします。ビジュアルスタイルはテンポが速く、理解しやすいもので、会話調で直接的な音声トーンを使用します。HeyGenの字幕/キャプションを動的なビジュアルに追加して、幅広いアクセスを確保しましょう。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

保険広告ビデオメーカーの使い方

AIを使ってプロフェッショナルな保険広告ビデオを簡単に作成し、メッセージを魅力的なビジュアルコンテンツに変換して効果的なアウトリーチを実現します。

1
Step 1
テンプレートを選択
プロジェクトを始めるには、プロフェッショナルな「保険ビデオテンプレート」のライブラリから選択します。これらのすぐに使えるデザインは、広告の強力な基盤を提供します。
2
Step 2
スクリプトを追加
広告のスクリプトを入力します。「スクリプトからビデオへのテキスト変換」機能が、テキストを即座に音声対話に変換し、魅力的なコンテンツの舞台を整えます。
3
Step 3
AIアクターでパーソナライズ
多様な「AIアバター」から選択して、保険メッセージを伝えます。ブランドに合わせて外見や声をカスタマイズしましょう。
4
Step 4
広告をエクスポート
最終的な「プロモーションビデオ」を確認します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、すべての配信チャネルに最適な形式で完成した保険広告をダウンロードします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

クライアントの声を紹介

顧客の成功事例を魅力的なAI駆動のビデオテスティモニアルに変換し、信頼と信頼性を構築します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な保険広告ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオメーカーを使用して、魅力的な保険広告ビデオやプロモーションビデオを効率的に制作する力を提供します。幅広い保険ビデオテンプレートとAIアクターを活用して、複雑な編集なしでクリエイティブなビジョンを実現できます。

HeyGenは保険説明ビデオをカスタマイズするためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、保険説明ビデオを完全にカスタマイズするためのドラッグ＆ドロップエディターを備えた強力なオンラインビデオメーカーを提供します。リアルなAIアバターを活用し、テキストから音声への変換で自然な音声を生成し、自動字幕を追加してアクセス性とエンゲージメントを向上させます。

保険代理店はHeyGenを使って簡単にプロフェッショナルなビデオコンテンツを制作できますか？

もちろんです！HeyGenは直感的なオンラインビデオメーカーとして設計されており、保険代理店が簡単にプロフェッショナルなビデオコンテンツを制作できるようにします。豊富なメディアライブラリとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、ソーシャルメディアやクライアントコミュニケーションに最適化されたビデオを迅速に作成できます。

HeyGenはAIを使ってどのようにビデオ作成プロセスを簡素化しますか？

HeyGenは強力なAI機能を統合し、テキストを動的なビデオに変換することでビデオ作成を簡素化します。当社のプラットフォームは多様なAIアクターとAIアバターを備え、先進的なテキストから音声への変換を組み合わせて、高品質なコンテンツをカメラや複雑なソフトウェアなしで制作します。