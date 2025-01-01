保険広告ビデオメーカー: 魅力的な広告を迅速に作成
AIアバターを使用して、複雑なポリシーを明確かつ魅力的に説明するインパクトのある保険プロモーションビデオを数分で作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模事業者向けに設計された45秒の説明ビデオを開発し、複雑な商業保険オプションを明確にします。プロフェッショナルでクリーンなインフォグラフィックスタイルのビジュアル美学を採用し、落ち着いた情報提供の音声ナレーションを使用します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、情報を効果的に構成しましょう。
既存のクライアントを対象に、新しいプレミアム特典やロイヤルティプログラムを発表する60秒のプロモーションビデオを制作します。このビデオは、エネルギッシュでダイナミックなビジュアルスタイルを特徴とし、アップビートなバックグラウンドミュージックトラックを使用します。HeyGenの音声生成を利用して、主要な利点を強調する魅力的な音声を生成しましょう。
潜在的なクライアント向けに、保険がなぜ重要かについてのクイックヒントを提供する20秒のソーシャルメディアビデオをデザインします。ビジュアルスタイルはテンポが速く、理解しやすいもので、会話調で直接的な音声トーンを使用します。HeyGenの字幕/キャプションを動的なビジュアルに追加して、幅広いアクセスを確保しましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な保険広告ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオメーカーを使用して、魅力的な保険広告ビデオやプロモーションビデオを効率的に制作する力を提供します。幅広い保険ビデオテンプレートとAIアクターを活用して、複雑な編集なしでクリエイティブなビジョンを実現できます。
HeyGenは保険説明ビデオをカスタマイズするためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、保険説明ビデオを完全にカスタマイズするためのドラッグ＆ドロップエディターを備えた強力なオンラインビデオメーカーを提供します。リアルなAIアバターを活用し、テキストから音声への変換で自然な音声を生成し、自動字幕を追加してアクセス性とエンゲージメントを向上させます。
保険代理店はHeyGenを使って簡単にプロフェッショナルなビデオコンテンツを制作できますか？
もちろんです！HeyGenは直感的なオンラインビデオメーカーとして設計されており、保険代理店が簡単にプロフェッショナルなビデオコンテンツを制作できるようにします。豊富なメディアライブラリとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、ソーシャルメディアやクライアントコミュニケーションに最適化されたビデオを迅速に作成できます。
HeyGenはAIを使ってどのようにビデオ作成プロセスを簡素化しますか？
HeyGenは強力なAI機能を統合し、テキストを動的なビデオに変換することでビデオ作成を簡素化します。当社のプラットフォームは多様なAIアクターとAIアバターを備え、先進的なテキストから音声への変換を組み合わせて、高品質なコンテンツをカメラや複雑なソフトウェアなしで制作します。