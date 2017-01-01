インストラクタービデオジェネレーター: 魅力的なトレーニングビデオを迅速に作成
スクリプトを強力なテキスト・トゥ・ビデオ生成で影響力のあるトレーニングビデオに変換し、L&Dチームの従業員オンボーディングとコンプライアンスを効率化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ITサポートスタッフ向けに、新しいシステムアップデートを示す90秒のインストラクタービデオジェネレーターのチュートリアルを開発してください。このビデオは、AI音声ジェネレーターが正確で落ち着いた指示を提供し、すべての視聴者に明確さを確保するために字幕/キャプションを補完する、クリーンでステップバイステップのビジュアルプレゼンテーションが必要です。HeyGenの強力なボイスオーバー生成を活用します。
新しい製品機能を紹介する45秒のマーケティングビデオが必要だと想像してください。製品マネージャーと営業チームをターゲットに、活気に満ちたブランドに沿ったビジュアルスタイルとエネルギッシュで情報豊富な音声トーンを使用します。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、メディアライブラリ/ストックサポートから要素を組み込むことで、ビデオを簡単にカスタマイズする方法を紹介します。
全従業員向けにデータプライバシー規制をカバーする2分間のコンプライアンストレーニングビデオを構築してください。このビデオは、信頼できるAIアバターがフォーマルでストレートフォワードなビジュアルと音声スタイルでコンテンツを提供し、プロフェッショナルな配信と簡単な理解を確保し、HeyGenによって生成されたプロフェッショナルな字幕/キャプションでアクセシビリティを向上させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストからビデオの作成を支援しますか？
HeyGenは強力な「テキスト・トゥ・ビデオジェネレーター」として機能し、ユーザーがスクリプトを魅力的なコンテンツに簡単に変換できるようにします。高度な「AIアバター」と洗練された「AI音声ジェネレーター」を活用し、複雑な撮影の必要を排除し、さまざまな用途において先進的な「AIビデオジェネレーター」としての地位を確立しています。
HeyGenは高品質なトレーニングビデオの制作に効果的に利用できますか？
もちろんです。HeyGenはプロフェッショナルな「トレーニングビデオ」を作成するための理想的な「インストラクタービデオジェネレーター」であり、「L&Dチーム」の「従業員オンボーディング」や「コンプライアンス研修」のニーズに応えます。その直感的なプラットフォームは、効率的に「トレーニングビデオを作成」し、明確で一貫したメッセージを確保します。
HeyGenはビデオコンテンツのカスタマイズとブランディングにどのようなオプションを提供しますか？
HeyGenは、ロゴや色などのブランド固有の要素で「ビデオをカスタマイズ」するための豊富なツールを提供します。ユーザーはさまざまな「テンプレート」から選択し、強力な「ビデオ編集ツール」を利用し、「自動キャプション」や「多言語サポート」などの機能を活用して、ビデオをブランドアイデンティティに完全に合わせることができます。
HeyGenで作成した完成したビデオをどのように共有およびエクスポートできますか？
HeyGenは、完成したビデオを「共有およびエクスポート」するプロセスを簡素化し、さまざまなプラットフォームに適した柔軟なオプションを提供します。プラットフォームは「アスペクト比のリサイズとエクスポート」をサポートし、異なるチャネルでの配信に最適化されたコンテンツを確保します。