インストラクタートレーニングジェネレーターでトレーニング効率を解放

プロフェッショナルなオンラインコースを生成し、トレーニング資料の作成を効率化します。AIアバターを活用して魅力的でスケーラブルな指導を提供します。

企業のL&Dマネージャーをターゲットにした1分間のビデオを作成し、「AI搭載のトレーニングプラットフォーム」における「インストラクタートレーニングジェネレーター」が魅力的な指導コンテンツの作成をどのように簡素化するかを紹介します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、アニメーション化された図やスムーズなトランジションを特徴とし、落ち着いた権威ある声のナレーションを添えます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、生のテキストを動的なシーンに変換し、「AIアバター」が複雑なトピックを説明し、新しいインストラクターのトレーニングにおける効率向上を強調します。

サンプルプロンプト1
スタッフのオンボーディングに苦労している中小企業のオーナーを対象にした1.5分間のプロモーションビデオを開発し、「AIコースクリエーター」がチームの「従業員トレーニングジェネレーター」としてどのように機能するかを示します。ビデオは活気に満ちた現代的なビジュアルスタイルを持ち、多様なストック映像とグラフィックスを組み合わせ、親しみやすくエネルギッシュな声を添えます。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して迅速なセットアップを行い、「ボイスオーバー生成」でトレーニングモジュールを生き生きとさせ、使いやすさと従業員のスキル開発への即時の影響を強調します。
サンプルプロンプト2
教育技術専門家向けに、2分間の詳細な指導ビデオを制作し、「仮想トレーニングソフトウェア」に統合された「AIカリキュラムジェネレーター」の技術的能力を示します。ビジュアルプレゼンテーションは、画面録画と技術的なオーバーレイを使用して、説明的でデータ駆動型にし、正確で説明的な声を添えます。HeyGenの「字幕/キャプション」を統合してアクセシビリティを向上させ、「メディアライブラリ/ストックサポート」からの関連例を使用して、カリキュラム開発のワークフローと高度なカスタマイズオプションを明確に示します。
サンプルプロンプト3
製品マーケティングチーム向けに、1分間の簡潔なチュートリアルを作成し、「顧客教育」のための効果的な「オンラインコース」を迅速に作成する方法を紹介します。ダイナミックで洗練されたビジュアルスタイルを採用し、クイックカットとブランディング要素を特徴とし、熱意に満ちた説得力のある声を添えます。このビデオはHeyGenの「AIアバター」を利用して重要なメッセージを伝え、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を通じて多様なプラットフォームに最適化されたコースコンテンツを示し、新製品や機能について学ぶ顧客にとって魅力的なものにします。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

インストラクタートレーニングジェネレーターの仕組み

トレーニング資料を魅力的なビデオレッスンに迅速かつ効率的に変換し、AIを活用して作成プロセスを効率化します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
インストラクタートレーニングコンテンツを作成または貼り付けて開始します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能が、あなたの書いた資料を動的なビデオに変換し、「AIコースクリエーター」として機能します。
2
Step 2
AIインストラクターアバターを選択
多様なAIアバターから選択し、仮想インストラクターとして活用します。これにより「トレーニング資料」が生き生きとし、学習体験が個別化されます。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーを生成
ボイスオーバー生成を使用して高品質の音声でビデオを強化します。これにより、明確で一貫した配信が保証され、「インストラクタートレーニングジェネレーター」が真に包括的になります。
4
Step 4
ブランディングを適用してエクスポート
生成された「eラーニング」モジュールにブランディングコントロールを適用し、エクスポート前に一貫したプロフェッショナルな外観を確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な主題を簡素化

複雑な概念をAIビデオで簡単に理解できる魅力的な仮想トレーニングソフトウェア体験に変換します。

よくある質問

HeyGenはAI搭載のトレーニングプラットフォームとしてどのように機能しますか？

HeyGenは高度なAIを活用してスクリプトを魅力的な「テキストからビデオ」コンテンツに変換し、リアルな「AIアバター」と自然な「ボイスオーバー生成」を利用します。これにより、複雑な制作なしで動的な「オンラインコース」や「従業員トレーニングジェネレーター」ビデオを作成する効率的な「AI搭載のトレーニングプラットフォーム」となります。

HeyGenはインタラクティブなトレーニング資料を作成できますか？

はい、HeyGenはユーザーが効果的な「AIコースクリエーター」として高品質な「トレーニング資料」を簡単に生成できるようにします。HeyGenはビデオ生成に焦点を当てていますが、ビデオ出力は「インタラクティブコンテンツ」コンポーネントをサポートする学習プラットフォームにシームレスに統合できます。

HeyGenは仮想インストラクターをカスタマイズするためのどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは仮想インストラクターとして機能する「AIアバター」をカスタマイズするための強力な機能を提供し、強力な「仮想トレーニングソフトウェア」となります。ユーザーはさまざまな「AIアバター」から選択し、「テキストからビデオ」を活用して「インストラクタートレーニングジェネレーター」コンテンツを個別の声と外見で生き生きとさせることができます。

HeyGenはトレーニングビデオの企業ブランディングをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenはカスタムロゴや色などの包括的な「ブランディングコントロール」を含んでおり、すべての「企業トレーニング」や「eラーニング」ビデオがブランドアイデンティティに一致するようにします。これにより、企業はすべての「オンラインコース」で一貫したプロフェッショナルな外観を維持できます。