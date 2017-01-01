企業のL&Dマネージャーをターゲットにした1分間のビデオを作成し、「AI搭載のトレーニングプラットフォーム」における「インストラクタートレーニングジェネレーター」が魅力的な指導コンテンツの作成をどのように簡素化するかを紹介します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、アニメーション化された図やスムーズなトランジションを特徴とし、落ち着いた権威ある声のナレーションを添えます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、生のテキストを動的なシーンに変換し、「AIアバター」が複雑なトピックを説明し、新しいインストラクターのトレーニングにおける効率向上を強調します。

ビデオを生成