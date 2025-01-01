インストラクタープロフィールビデオメーカー：魅力的な教師ビデオを作成
AIアバターを使用して、観客を魅了し情報を提供するプロフェッショナルな教師プロフィールビデオと指導コンテンツを簡単に作成できます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業研修生やeラーニング参加者を対象に、重要な概念の概要を提供する60秒の指導ビデオを作成してください。プロフェッショナルで情報豊富なビジュアルスタイルを採用し、クリーンなグラフィックスと明るく控えめなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenの強力な字幕機能を活用して複雑な用語を明確にします。
同僚の教育者や学校管理者に最適な、教師の情熱と革新的な教育方法を紹介するダイナミックな30秒の教師プロフィールビデオを制作してください。ビジュアルの美学は活気に満ち、魅力的で、フレンドリーで熱意のある音声トーンを持ち、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、迅速に洗練されたインスピレーションを与えるプレゼンテーションを組み立てます。
オンラインコースクリエイターやコーチ向けに、コースの独自の価値と教育アプローチを明確に伝えるモダンな50秒のインストラクタープロフィールビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルはテクノロジーに精通し、自信に満ちたもので、プロフェッショナルなナレーションとカスタムバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、書かれたコンテンツを魅力的なビデオにシームレスに変換します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIを使って魅力的な教育ビデオを作成するのをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、教育者が「AIアバター」と「AI駆動のテキストビデオ」機能を使用してプロフェッショナルな「教育ビデオ」を簡単に作成できるようにします。多様な「ビデオテンプレート」から始めて、魅力的なコンテンツを迅速に制作でき、HeyGenは効果的な「教育ビデオメーカー」となります。
HeyGenで作成したインストラクタープロフィールビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは「インストラクタープロフィールビデオメーカー」のための広範な「コンテンツカスタマイズ」を可能にします。独自の「グラフィックス」を追加し、さまざまな「ナレーション」オプションから選択し、自動「字幕」でアクセシビリティを確保して、真にパーソナライズされたプロフィールを作成できます。
HeyGenで指導ビデオを作成するプロセスはどのようなものですか？
HeyGenで「指導ビデオ」を作成するプロセスは簡単です：スクリプトを入力するだけで、HeyGenの「テキストビデオ」技術がビデオを生成します。その後、軽い「ビデオ編集」を行ってコンテンツを洗練し、簡単に「エクスポートして共有」できます。
HeyGenは、画面録画やカスタムブランディングなどの説明ビデオの高度な機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenはダイナミックな「説明ビデオ」と高度な「指導ビデオ」を作成するための包括的なプラットフォームです。プロジェクトに「画面録画」を直接統合し、カスタム「グラフィックス」を追加し、すべてのコンテンツで一貫したビジュアルアイデンティティを維持するための強力な「ブランディングコントロール」を適用できます。