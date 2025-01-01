インストラクター主導のビデオメーカー：簡単に魅力的なトレーニングを作成
HeyGenの強力なAIアバターを使用して、スクリプトを動的な教育ビデオに簡単に変換し、すべてのトレーニングニーズに対応します。
L&DチームがHeyGenの強力な字幕/キャプション機能を活用して、技術トレーニングビデオを効率的に作成する方法を90秒のビデオで紹介してください。ビジュアルスタイルはデモンストレーション的で、明確な画面キャプチャと簡潔なテキストオーバーレイを使用し、重要な技術的詳細が視聴者に容易に理解されるようにする正確で説明的なナレーションを補完します。
オンラインコース作成者がグローバルなリーチを拡大することを目指す2分間の指導ビデオを制作し、HeyGenの高度なボイスオーバー生成を通じて多言語ビデオを簡単に生成できることを強調してください。ビデオは魅力的でグローバルに包括的なビジュアルと多様なボイスオーバートーンを特徴とし、プラットフォームの多様なオーディエンスへの広範なサポートを示すシームレスな言語の切り替えを紹介します。
教育コンテンツ作成者向けに、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートと柔軟なテンプレート＆シーンを使用して、視覚的に豊かなコンテンツを迅速に制作できる方法を示す45秒の説明ビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはダイナミックで、クイックカットと多様なストック映像を使用し、効率性と創造的自由を視聴者に伝えるアップビートで情報豊かな音声トラックをバックにします。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な教育コンテンツの作成をサポートしますか？
HeyGenは、オンラインコース作成者やL&DチームがAIアバターと高度なテキストからビデオへのAI技術を使用して高品質のトレーニングビデオや教育ビデオメーカーコンテンツを制作することを可能にします。これにより、効率的なレッスンの録画と配信が可能になり、インストラクター主導のビデオメーカーとして理想的です。
HeyGenはAIアバターと音声の生成にどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenは、自然なボイスオーバー生成を備えた強力なAIアバターを提供し、テキストを簡単にビデオに変換します。ユーザーは多様なAIアバターと音声から選択でき、教育やトレーニングビデオにプロフェッショナルなプレゼンテーションを確保します。
HeyGenはL&Dチームのための効率的なビデオ編集と制作をどのように支援しますか？
HeyGenは、テンプレートや包括的なメディアライブラリ/ストックサポートを含む使いやすいビデオ編集ソフトウェア機能を備え、L&Dチームのビデオ制作を効率化します。これにより、チームは複雑な制作に時間をかけることなく、洗練されたトレーニングビデオを迅速に作成できます。
HeyGenはグローバルなオーディエンス向けに多言語ビデオの作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenは高度なボイスオーバー生成機能と自動字幕を通じて多言語ビデオの作成をサポートしています。これにより、コース作成者は多様なグローバルオーディエンスに効果的にローカライズされた教育コンテンツを提供できます。