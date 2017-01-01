インストラクター主導のビデオジェネレーター: AIで魅力的なコースを

AIビデオジェネレーターで教育を強化しましょう。HeyGenのAIアバターを使って、魅力的な教育ビデオを簡単に作成できます。

小規模ビジネスオーナーをターゲットにした45秒のプロモーションビデオを作成し、AIビデオジェネレーターがどのようにマーケティングを簡素化できるかを紹介します。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、クイックカットと魅力的なグラフィックを使用し、アップビートで自信に満ちたナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、アイデアを魅力的なコンテンツに変える簡単さを強調し、シンプルなテキストからプロフェッショナルなビデオを生成する方法を示し、Text to Video AIを効果的に活用して時間とリソースを節約します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
オンラインコースクリエイターを対象にした60秒のプロフェッショナルな指導ビデオをデザインし、高品質な学習モジュールを作成するためのインストラクター主導のビデオジェネレーターの力を示します。クリーンなビジュアルスタイルと控えめなアニメーション、落ち着いた情報提供の声を使用し、複雑な情報を明確に伝えることに焦点を当てます。HeyGenのAIアバター機能を活用して、カメラを必要とせずにパーソナライズされたインストラクターがどのように学生のエンゲージメントを向上させるかを示します。
サンプルプロンプト2
HRおよびトレーニング部門向けに設計された30秒の企業トレーニングビデオを開発し、インパクトのあるトレーニングビデオを効率的に制作することを強調します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでありながら親しみやすく、フレンドリーで安心感のある声がナレーションを導きます。HeyGenのボイスオーバー生成機能をスポットライトに当て、高品質なボイスオーバーを追加して、すべての内部コミュニケーションで明確さと一貫性を確保し、複雑な手順を理解しやすくします。
サンプルプロンプト3
K-12教育者向けに45秒のクリエイティブなビデオを想像し、HeyGenを究極の教育ビデオメーカーとして宣伝します。ビジュアルナラティブは鮮やかで想像力豊かであり、アニメーション要素とインスパイアリングなサウンドトラックを特徴とし、エンゲージメントを維持します。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、視覚的に魅力的なコンテンツを迅速に組み立て、ダイナミックなビジュアルと慎重に選ばれた背景音楽が標準的なレッスンを魅力的な教育体験に変える方法を示します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

インストラクター主導のビデオジェネレーターの仕組み

AIアバターと高度なテキスト-to-ビデオ技術を使用して、トレーニング資料を魅力的でプロフェッショナルな指導ビデオに簡単に変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成し、アバターを選択
プラットフォームにトレーニングスクリプトを貼り付けることから始めます。その後、リアルな「AIアバター」の多様なライブラリから画面上のインストラクターを選び、ビデオの舞台を設定します。
2
Step 2
ボイスオーバーを生成し、コンテンツを洗練
高度な「テキスト-to-ビデオAI」を活用して、スクリプトを自然な音声のボイスオーバーに自動変換します。ペース、強調、発音を調整して、指導トーンに完全に一致させます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディング要素を追加
関連するビジュアル、画面録画、またはライブラリからのメディアを組み込んでビデオを強化します。ロゴや色などの「ブランディングコントロール」を適用して、一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポートして共有
指導ビデオが完成したら、希望のアスペクト比と解像度で「エクスポート」します。その後、YouTubeやLMSなどのプラットフォームで簡単に共有し、効果的にオーディエンスに届けることができます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なテーマを明確化

医療トピックのような複雑なテーマを、理解しやすい指導ビデオに変換し、理解力と教育成果を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはAIでどのように私の指導ビデオを強化できますか？

HeyGenの強力なAIビデオジェネレーターは、あなたのスクリプトをリアルなAIヒューマンアバターと高品質なボイスオーバーを使用してダイナミックな指導ビデオに変換します。これにより、魅力的な教育コンテンツの作成が大幅に簡素化されます。

HeyGenがインストラクター主導のビデオジェネレーターとして理想的な理由は何ですか？

HeyGenは、リアルなAIアバターと高品質なボイスオーバーを使用して、魅力的なトレーニングビデオや教育コンテンツを制作する力をユーザーに提供します。複雑なスタジオセットアップを必要としない包括的なインストラクター主導のビデオジェネレーターとして機能します。

HeyGenは教育ビデオメーカーに多言語オプションをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは140以上の言語で教育ビデオを作成することをサポートしており、強力な多言語字幕とプロフェッショナルなボイスオーバー生成を提供して、コンテンツが効果的にグローバルなオーディエンスに届くようにします。

HeyGenはテキストからAI生成ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを備えたテキストをビデオに効率的に変換することで、AIビデオ生成を簡素化します。これにより、広範な制作オーバーヘッドなしでプロフェッショナルな指導ビデオを迅速に制作できます。