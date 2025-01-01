インストラクター主導のトレーニングビデオジェネレーター：学習を促進
最先端のテキスト-to-ビデオ技術を使用して、スクリプトをプロフェッショナルで魅力的なトレーニングビデオに迅速に変換し、L&Dチームに最適です。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
教育者やオンラインコースクリエイター向けに、複雑な科学的概念を示す45秒の魅力的な指導ビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンで明るく、指導的であり、親しみやすく明瞭な声で提供されるべきです。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを利用してコンテンツを簡単に構築し、多様な学習者のためにアクセシビリティを向上させるために明確な字幕を追加します。
HRプロフェッショナルやオンボーディングスペシャリストを対象とした1分間の従業員オンボーディングビデオを開発し、会社のポリシー更新を説明します。このビデオは、明確さとアクセシビリティを重視した企業的で安心感のあるビジュアルスタイルを必要とし、穏やかで導くような声で補完されます。既存のテキストリソースを魅力的なビジュアル体験に変換するために、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用し、AIアバターをカスタマイズしてブランドを表現し、洗練された外観を実現します。
グローバルトレーニングマネージャー向けに、複数の言語で製品機能を示す包括的な2分間のトレーニングビデオを制作します。このビデオは、ダイナミックで包括的かつ視覚的に多様なスタイルを特徴とし、異なる言語をエネルギッシュで明瞭なナレーションでシームレスに紹介します。HeyGenの高度なAIアバターと強力なナレーション生成を活用して、多言語ビデオを簡単に作成し、すべてのバージョンで一貫した品質を確保し、世界中の視聴者に届けます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはトレーニングビデオ用のAIアバターの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、ユーザーがリアルなAIアバターを簡単に生成し、テキストから直接インストラクター主導のトレーニングビデオコンテンツを提供できるようにします。その高度なテキスト-to-ビデオ機能により、スクリプトをプロフェッショナルな教育ビデオに変換するプロセスが簡素化されます。
HeyGenはビデオのアクセシビリティと統合を向上させるためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenには、自動字幕生成や高度なナレーション生成などの強力な機能が含まれており、すべての学習者のアクセシビリティを向上させます。HeyGenで作成されたビデオは、さまざまなLMSプラットフォームにシームレスに統合でき、従業員のオンボーディングやその他のトレーニングプログラムの配信を簡素化します。
HeyGenの教育ビデオメーカーは多様なコンテンツニーズに対応できますか？
はい、HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートを豊富に提供し、多言語ビデオをサポートしているため、L&Dチームにとって理想的な教育ビデオメーカーです。この柔軟性により、カスタムブランディングを使用して魅力的でグローバルにアクセス可能な教育コンテンツを作成できます。
L&DチームはHeyGenをどのように活用して効率的な従業員オンボーディングを行えますか？
HeyGenは、L&Dチームに強力なツールを提供し、インパクトのある従業員オンボーディングおよび教育コンテンツを迅速に作成できます。カスタマイズ可能なテンプレートとカスタムブランディングオプションを使用して、HeyGenは一貫性のあるプロフェッショナルなトレーニングビデオを提供し、魅力的で効率的です。