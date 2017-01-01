インストラクションビデオメーカー：簡単にハウツービデオを作成

AIチュートリアルビデオメーカーで魅力的なハウツービデオを迅速に作成。ボイスオーバー生成を使用して正確なナレーションを簡単に生成。

HeyGenのボイスオーバー生成を使用して「インストラクションビデオメーカー」を効率的に生成するプロセスを新しいユーザーに示す1分間の説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでステップバイステップの形式とし、明確なスクリーンキャプチャとシンプルなオンスクリーンテキストを特徴とし、プロフェッショナルで親しみやすいAI生成の声で補完されます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、洗練されたわかりやすいガイドを迅速に設定してください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ソフトウェア開発者を対象にした90秒の技術チュートリアルを開発していると想像してください。これは迅速なコンテンツ作成の利点を紹介するものです。この「チュートリアルビデオメーカー」は、クイックカットとアニメーショングラフィックスを使用したダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、音声はスクリプトを届ける熱心で専門的なAIアバターを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、書かれたガイドを魅力的なビジュアルと音声説明に変え、複雑な概念を生き生きとしたAIアバターで表現します。
サンプルプロンプト2
ITプロフェッショナル向けに設計された2分間の「ハウツービデオ」ガイドを想像してください。複雑なネットワーク構成を詳細に説明します。ビジュアルプレゼンテーションは非常に詳細で、ソフトウェアインターフェースの鮮明な画面録画を特徴とし、重要な技術用語を強調する正確な字幕/キャプションを伴い、アクセシビリティを確保します。音声は明確で簡潔なナレーションで構成され、各ステップを視聴者に案内し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックからの補足ビジュアルエイドが概念的なポイントを示し、包括的な学習体験を提供します。
サンプルプロンプト3
技術チーム向けに1分間の内部コミュニケーションビデオを作成することを想像してください。これは「ビデオエディター」内の新機能を示し、「ビデオコラボレーション」を促進することに焦点を当てています。美的感覚は現代的で魅力的であり、ダイナミックなトランジションとプロフェッショナルでアップビートな音声トラックを組み込んでいます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、すべてのチームメンバーがアクセスできるようにし、利用可能なテンプレートとシーンを活用して作成を迅速化します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

インストラクションビデオメーカーの使い方

強力なAIツールで知識を魅力的で明確なインストラクションビデオに簡単に変換し、スクリプトから最終エクスポートまでのすべてのステップを簡素化します。

1
Step 1
スクリプトまたはコンテンツを作成
まず、インストラクションをアウトライン化します。AIによるスクリプト機能を使用して、テキストから包括的なスクリプトを迅速に生成し、インストラクションビデオの明確さと正確さを確保します。
2
Step 2
ビジュアルとシーンを選択
インストラクションを視覚的に表現するために、さまざまなプロフェッショナルなテンプレートとシーンから選択します。レイアウトを簡単にカスタマイズし、ブランドの美学に合わせて要素を追加します。
3
Step 3
ボイスオーバーと字幕を追加
AI生成のボイスオーバーでナレーションを強化します。また、アクセシビリティを確保するために字幕/キャプションを含め、すべての人にインストラクションが理解されるようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
インストラクションビデオが完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して最終化します。その後、視聴者と共有する準備が整った高品質なチュートリアルビデオコンテンツを簡単にエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

企業研修を向上

.

トレーニング資料をダイナミックでAI駆動のインストラクションビデオに変換することで、従業員のエンゲージメントと知識の保持を向上。

background image

よくある質問

HeyGenはインストラクションやチュートリアルビデオの作成をどのように効率化しますか？

HeyGenはAIを活用してテキストスクリプトを魅力的なビデオに変換し、リアルなAIアバターと高品質なボイスオーバー生成を特徴としています。このAIチュートリアルビデオメーカーは複雑な説明を簡素化し、プロフェッショナルなハウツービデオを迅速に作成するための使いやすいソリューションです。

HeyGenは詳細なビデオ編集とカスタマイズのためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは包括的なオンラインビデオエディターとして機能し、シームレスなカスタマイズのためのドラッグアンドドロップインターフェースを提供します。ユーザーはメディアライブラリからストックビデオを取り入れ、AI生成のボイスオーバーを追加し、自動的に字幕を生成し、プロフェッショナルな外観を確保するためのブランディングコントロールを適用できます。

HeyGenはAI生成のボイスオーバーと自動字幕を私のコンテンツに対応していますか？

はい、HeyGenは高度なAI生成のボイスオーバー機能を備えており、スクリプトから自然な音声のナレーションを作成できます。さらに、HeyGenは正確な字幕とキャプションを自動的に生成し、すべての視聴者にとってアクセスしやすく魅力的なハウツービデオを確保します。

HeyGenはチュートリアル作成のためにどのようなビデオエディターを提供しますか？

HeyGenは効率性を重視した強力なオンラインビデオエディターを提供し、ユーザーが簡単にチュートリアルビデオを作成できるようにします。直感的なインターフェース、多様なテンプレート、AIによるスクリプトサポートを特徴とし、高品質なインストラクションコンテンツを簡単に制作できます。