インストラクションビデオジェネレーター: AIでハウツーガイドを作成
明確なハウツーガイドとトレーニングビデオをより速く作成します。HeyGenのAIアバターを活用して、撮影なしで指示を生き生きとさせましょう。
環境問題に興味のある一般の視聴者向けに、持続可能な生活の利点を説明する60秒の解説ビデオを開発してください。ビジュアルの美学は鮮やかで楽観的であり、HeyGenのメディアライブラリから関連するストック映像と陽気なバックグラウンドミュージックを組み込んでください。HeyGenの「テンプレートとシーン」を利用して物語の流れを整理し、インパクトのあるAIビデオジェネレーターの出力を作成します。
企業環境での新入社員向けに、効果的なメールエチケットに関する30秒のトレーニングビデオを作成してください。ビジュアルデザインはプロフェッショナルで簡潔であり、洗練されたAIアバターが重要なポイントを伝え、普遍的な理解のために明確な字幕/キャプションをサポートします。この簡潔な作品は、迅速なトレーニング資料の制作におけるAIビデオジェネレーターの力を示します。
技術に不慣れな人々を対象に、基本的なスマートフォンのトラブルシューティング手順を説明する90秒のチュートリアルビデオをデザインしてください。ビデオのスタイルは安心感があり、フォローしやすく、各ステップに対して落ち着いたガイド付きのAIナレーションを表示します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、この実用的な指示ビデオをさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに適応させることを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして指導ビデオやハウツーガイドの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、ユーザーがプロフェッショナルな指導ビデオや魅力的なハウツーガイドを簡単に生成できるようにします。リアルなAIアバターとAIナレーションを備えた高度なAIビデオジェネレーターを活用して、スクリプトを明確で簡潔なトレーニング資料に変換します。
HeyGenがトレーニング資料のための効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、超リアルなAIアバターと高品質なAIナレーションを提供することで、効果的なAIビデオジェネレーターとして際立っています。これにより、企業は大規模でパーソナライズされたトレーニングビデオやオンボーディングドキュメントを、広範な制作リソースを必要とせずに作成できます。
HeyGenで生成されたAIビデオを特定のブランドやコンテンツにカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、多様なテンプレートと強力なブランディングコントロールを通じて、各AIビデオをブランドの独自のスタイルに合わせてカスタマイズするための広範なカスタマイズオプションを提供します。AIアバターからシーン、テキストからビデオコンテンツまで、すべてを簡単に調整できます。
HeyGenはSOPやオンボーディングドキュメントの作成と配布をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、直感的なテキストからビデオプラットフォームを通じて、動的なSOPや魅力的なオンボーディングドキュメントの作成を簡素化します。自動キャプション付きの明確な指導ビデオを生成し、それをさまざまなプラットフォームで簡単に共有およびエクスポートすることで、チームの理解と効率を向上させます。