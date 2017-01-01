チーム向け指導ビデオメーカー：迅速で協力的なトレーニング
AIアバターを使用して、学習をより魅力的でアクセスしやすくするために、チームが素晴らしい指導コンテンツを制作できるようにします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
部門マネージャーと人事トレーナー向けに、最先端のAIビデオツールを活用してオンボーディングを効率化する方法を示す90秒のダイナミックなトレーニングビデオを制作してください。このビデオには、魅力的でモダンなグラフィックス、ダイナミックなシーンの切り替え、アップビートな背景音楽、AIアバタープレゼンターをフィーチャーし、HeyGenのAIアバターとテンプレート＆シーンを使用した迅速なコンテンツ作成の利点を伝えます。
クロスファンクショナルチームとプロジェクトリーダー向けに、複雑な新しい会社のワークフローを説明する45秒の簡潔な説明ビデオを開発してください。ビデオはアニメーションで活気のあるビジュアルスタイルを採用し、重要なポイントを強調するオンスクリーンテキストを特徴とし、すべての視聴者にアクセス可能で明確にするためにクリアな字幕/キャプションをサポートし、複雑な情報を効果的に簡素化します。
マーケティング部門のスタッフとコンテンツクリエイター向けに、魅力的なプロモーションコンテンツを制作するための多用途なビデオメーカーのフルパワーを示す2分間の包括的なビデオガイドを作成してください。ビデオは洗練されたスタイリッシュなビジュアルスタイルを展示し、多様なメディアライブラリ/ストックサポート資産を統合し、スクリプトをフルビデオに変換するテキストからビデオへの機能を使用して、スムーズでプロフェッショナルなナレーションで説明します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを活用してビデオ作成を効率化しますか？
HeyGenは強力な生成AIプラットフォームを利用して、ユーザーがスクリプトをAIアバターとリアルなAIテキスト読み上げを使用して魅力的なビデオに変換できるようにします。この高度なAIビデオツールは、コンセプトから最終出力までの全プロセスを簡素化します。
HeyGenはトレーニングビデオの作成においてチームの協力を促進しますか？
はい、HeyGenはチーム向けの指導ビデオメーカーとして設計されており、シームレスなチーム協力をサポートする機能を提供します。チームはプロジェクトで効率的に協力し、リソースを共有し、高品質なトレーニングビデオを作成できます。
HeyGenはビデオ編集とアクセシビリティのためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、アクセシビリティを向上させるための自動字幕とオートキャプション、そして高度なナレーション生成を含む強力な技術的機能を提供します。ユーザーはまた、HeyGenのビデオエディター機能を活用して、正確なアスペクト比のリサイズや多様なエクスポートオプションを利用できます。
HeyGenは説明ビデオ全体でブランドの一貫性をどのように維持しますか？
HeyGenは専用のブランドキットと適応可能なテンプレートを通じてブランドの一貫性を確保し、ロゴ、色、フォントをすべての説明ビデオに簡単に適用できます。これにより、ビデオメーカーを使用して作成されたすべてのビデオ内でブランドアイデンティティを簡単に強化できます。