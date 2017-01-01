あなたのAIインストラクショナルビデオジェネレーターで迅速な学習コンテンツを
テキストプロンプトをリアルなAIアバターを使ったプロフェッショナルなトレーニングビデオに簡単に変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
教育者を対象にした45秒の説明ビデオを作成し、新しいオンライン教育ツールを説明します。このビデオは、親しみやすいAIアバターと明確な字幕を特徴とし、HeyGenの「AIアバター」と「字幕/キャプション」機能を活用して、多様な学習者に対するアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
L&Dチーム向けに90秒の従業員トレーニングモジュールを制作し、重要なコンプライアンスガイドラインをカバーします。ビジュアルとオーディオスタイルは権威的で情報豊かであり、HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」および「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、洗練された標準化された学習体験を作り出します。
マーケター向けに30秒のダイナミックなソーシャルメディア説明ビデオをデザインし、最近のトレンドを強調します。このアニメーションビデオは視覚的に豊かでキャッチーであり、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」および高品質の「ボイスオーバー生成」を活用して、さまざまなプラットフォームで即座に注目を集めるよう最適化されています。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
HeyGenは教育ビデオの作成をどのように強化しますか？
HeyGenは高度な教育ビデオメーカーとして、AIアバターとリアルなAIボイスを活用し、テキストプロンプトを魅力的なビデオベースのレッスンに変換します。その直感的なプラットフォームとカスタマイズ可能なテンプレートにより、高品質なインストラクショナルビデオの制作が簡単になります。
HeyGenがトレーニングビデオ生成の強力なツールである理由は何ですか？
HeyGenは、効果的なトレーニングビデオや説明ビデオを効率的に制作する必要があるL&Dチームに最適です。AIボイスオーバー、自動生成された字幕、カスタムブランディングコントロールなどの機能を提供し、明確でプロフェッショナルな従業員トレーニングコンテンツを確保します。
HeyGenはさまざまな種類のクリエイティブなビデオコンテンツを作成できますか？
もちろんです。HeyGenは多様なクリエイティブビデオコンテンツを制作できる多用途なAIビデオジェネレーターとして機能し、ソーシャルメディア用のプロモーションビデオからアニメーションビデオまで対応します。ユーザーは豊富なストックメディアライブラリと事前に作成されたテンプレートを使用してビデオをカスタマイズできます。
HeyGenはユーザーのためにビデオ作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターとリアルなAIボイスを使用してテキストをビデオに変換し、複雑な制作ステップを排除します。自動キャプションやアスペクト比のリサイズを含む使いやすいビデオ編集ツールにより、プロフェッショナルなビデオ作成がアクセスしやすく効率的になります。