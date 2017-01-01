あなたのAIインストラクショナルビデオジェネレーターで迅速な学習コンテンツを

テキストプロンプトをリアルなAIアバターを使ったプロフェッショナルなトレーニングビデオに簡単に変換します。

小規模ビジネスオーナーをターゲットにした60秒のプロモーションビデオを作成し、革新的な製品を紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、明るく魅力的なナレーションを使用し、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を活用して、マーケティングコピーを迅速に魅力的なストーリーに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
教育者を対象にした45秒の説明ビデオを作成し、新しいオンライン教育ツールを説明します。このビデオは、親しみやすいAIアバターと明確な字幕を特徴とし、HeyGenの「AIアバター」と「字幕/キャプション」機能を活用して、多様な学習者に対するアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
サンプルプロンプト2
L&Dチーム向けに90秒の従業員トレーニングモジュールを制作し、重要なコンプライアンスガイドラインをカバーします。ビジュアルとオーディオスタイルは権威的で情報豊かであり、HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」および「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、洗練された標準化された学習体験を作り出します。
サンプルプロンプト3
マーケター向けに30秒のダイナミックなソーシャルメディア説明ビデオをデザインし、最近のトレンドを強調します。このアニメーションビデオは視覚的に豊かでキャッチーであり、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」および高品質の「ボイスオーバー生成」を活用して、さまざまなプラットフォームで即座に注目を集めるよう最適化されています。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

インストラクショナルビデオジェネレーターの仕組み

テキストを魅力的なインストラクショナルビデオに迅速に変換します。トレーニングコンテンツ、教育ビデオ、説明ビデオを簡単に作成します。

スクリプトを作成
インストラクショナルテキストを貼り付けるか、スクリプトをアップロードして、テキスト-ビデオジェネレーターを活用し、コンテンツの基盤を形成します。
ビジュアルを選択
多様なAIアバターやプロフェッショナルテンプレートから選択し、情報を視覚的に表現し、効果的にオーディエンスを引き付けます。
リアルなボイスオーバーを追加
スクリプトから直接生成されたリアルなボイスオーバーを追加して、トレーニングビデオのナレーションを明確でプロフェッショナルにします。
生成とエクスポート
教育ビデオを完成させ、さまざまなフォーマットとアスペクト比で生成し、プラットフォームでの効果的な共有に備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な主題の明確化

医療トピックなどの複雑な主題を、テキスト-ビデオ生成を使用して明確で理解しやすい説明ビデオに変換し、学習を強化します。

よくある質問

HeyGenは教育ビデオの作成をどのように強化しますか？

HeyGenは高度な教育ビデオメーカーとして、AIアバターとリアルなAIボイスを活用し、テキストプロンプトを魅力的なビデオベースのレッスンに変換します。その直感的なプラットフォームとカスタマイズ可能なテンプレートにより、高品質なインストラクショナルビデオの制作が簡単になります。

HeyGenがトレーニングビデオ生成の強力なツールである理由は何ですか？

HeyGenは、効果的なトレーニングビデオや説明ビデオを効率的に制作する必要があるL&Dチームに最適です。AIボイスオーバー、自動生成された字幕、カスタムブランディングコントロールなどの機能を提供し、明確でプロフェッショナルな従業員トレーニングコンテンツを確保します。

HeyGenはさまざまな種類のクリエイティブなビデオコンテンツを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは多様なクリエイティブビデオコンテンツを制作できる多用途なAIビデオジェネレーターとして機能し、ソーシャルメディア用のプロモーションビデオからアニメーションビデオまで対応します。ユーザーは豊富なストックメディアライブラリと事前に作成されたテンプレートを使用してビデオをカスタマイズできます。

HeyGenはユーザーのためにビデオ作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenはAIアバターとリアルなAIボイスを使用してテキストをビデオに変換し、複雑な制作ステップを排除します。自動キャプションやアスペクト比のリサイズを含む使いやすいビデオ編集ツールにより、プロフェッショナルなビデオ作成がアクセスしやすく効率的になります。