インストラクショナルシステム開発ビデオメーカーソリューション
高度なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、魅力的なトレーニングビデオや教育コンテンツを簡単に開発できます。
教師や大学講師向けに、学生に複雑な科学的概念を説明する90秒の教育ビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオのスタイルはクリーンでフレンドリー、かつ非常に情報豊富である必要があり、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、プレーンテキストから魅力的なコンテンツを自動生成します。
小規模ビジネスオーナーや人事部向けに、リモートチームのコラボレーションのベストプラクティスを示す2分間のトレーニングビデオを想像してください。この魅力的な説明ビデオは、ダイナミックで視覚的に豊かなスタイルを持ち、アップビートなバックグラウンドミュージックとプロフェッショナルなナレーションを特徴とし、情報を明確に提示するためにさまざまなテンプレートとシーンをフル活用します。
コンテンツクリエイターやマーケティングチーム向けに、ソーシャルメディアビデオのパフォーマンスを最適化するためのクイックヒントを提供する45秒のAIトーキングヘッドトレーニングビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオのスタイルはモダンで洗練され、簡潔であり、HeyGenのAIアバターを活用し、シームレスなアスペクト比のリサイズとエクスポートでプラットフォーム全体での最適な視聴を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIトーキングヘッドトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターを使用して、魅力的な説明ビデオやトレーニングビデオを作成する力を与えます。スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換する「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能を使用して、教育コンテンツの制作を効率化します。
HeyGenを効率的なAIビデオメーカーにする特徴は何ですか？
HeyGenは「テンプレート」や「ドラッグ＆ドロップエディター」などの機能を備えた包括的な「AIビデオメーカー」プラットフォームを提供します。「AIアバター」や「ボイスオーバー生成」を含み、「インストラクショナルシステム開発」や「教育コンテンツ」のための高品質なビデオを簡単に制作できます。
HeyGenはビデオのアクセシビリティとブランディングのための機能を提供していますか？
はい、HeyGenはロゴや色でビデオをカスタマイズし、ブランドの一貫性を維持するための強力な「ブランディングコントロール」を提供します。また、「字幕/キャプション」を自動で追加し、「トレーニングビデオ」や「教育コンテンツ」のアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
HeyGenは教師が魅力的な教育コンテンツを迅速に作成するのを助けますか？
もちろんです。HeyGenは「教育コンテンツ」や「トレーニングビデオ」に特化した「テンプレート」と「ドラッグ＆ドロップエディター」を提供します。これにより、「教師」は「AIアバター」と「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能を使用して、迅速に「魅力的な説明ビデオ」を制作できます。