ITプロフェッショナル向けに、複雑なソフトウェアインストールプロセスを示す90秒のAI指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであるべきで、画面録画とクリーンなグラフィックオーバーレイを利用し、魅力的なAI生成のナレーションを補完します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用してコンテンツを迅速に生成し、AIアバターを使用してステップを明確に提示してください。

