簡単な指導ビデオ生成ツール

高度なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、学習を簡素化する魅力的な指導ビデオを迅速に作成します。

ITプロフェッショナル向けに、複雑なソフトウェアインストールプロセスを示す90秒のAI指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであるべきで、画面録画とクリーンなグラフィックオーバーレイを利用し、魅力的なAI生成のナレーションを補完します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用してコンテンツを迅速に生成し、AIアバターを使用してステップを明確に提示してください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員向けの技術オンボーディングを目的とした2分間のトレーニングビデオを設計し、会社のソフトウェア使用ポリシーを詳述してください。ビジュアルスタイルは魅力的でアクセスしやすく、プロフェッショナルなテンプレートとシーンを取り入れ、明確で簡潔なテキストオーバーレイを使用します。HeyGenの字幕/キャプションを有効にして、さまざまな学習の好みに対応するアクセシビリティを確保してください。
サンプルプロンプト2
特定のネットワーク問題に対する迅速なトラブルシューティングのヒントを示す、技術サポートスタッフ向けの60秒のハウツービデオを制作してください。ビジュアルとオーディオのスタイルはテンポが速く情報豊かであるべきで、HeyGenのメディアライブラリからの関連するストック映像と、各ステップを視聴者に案内する正確なAIナレーションを使用します。
サンプルプロンプト3
非技術的なマネージャー向けに、新しい自動化された技術ワークフローを簡素化する75秒の説明ビデオを開発してください。クリーンでプロフェッショナルなビジュアルストーリーテリングスタイルを採用し、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを活用して抽象的な概念を視覚的に表現します。ビデオがさまざまなプラットフォームに簡単に適応できるように、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用してください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

指導ビデオ生成ツールの使い方

AIアバターとダイナミックなビジュアルを備えた魅力的な指導ビデオに、あなたの知識を簡単に変換し、数分で共有可能にします。

1
Step 1
スクリプトを作成
指導用のテキストを入力するか、スクリプトをアップロードすることから始めます。AI指導ビデオ生成ツールは、テキストをビデオに変換する技術を使用して、あなたの書いたコンテンツをダイナミックなビデオナラティブにシームレスに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選択し、画面上のプレゼンターとして使用します。カメラクルーを必要とせずに、プロフェッショナルで親しみやすい顔をトレーニングビデオに提供します。
3
Step 3
ビジュアルを強化
関連するビジュアルとグラフィックで指導ビデオを強化します。事前にデザインされたテンプレートと豊富なメディアライブラリを利用して、コンテンツを明確で魅力的にします。
4
Step 4
エクスポートと共有
指導ビデオが完成したら、さまざまな形式で簡単にエクスポートできます。高品質のトレーニングコンテンツをあらゆるプラットフォームで簡単に配布するための共有可能なリンクを生成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングの効果を高める

.

AIを活用して、動的でインタラクティブなトレーニングビデオを作成し、参加者のエンゲージメントを大幅に向上させ、知識の保持を改善します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして指導ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは強力なAI指導ビデオ生成ツールとして機能し、ユーザーがテキストをプロフェッショナルな指導ビデオに変換できるようにし、AIアバターとリアルなAIナレーションを使用して、制作プロセスを大幅に効率化します。

HeyGenはトレーニングビデオのカスタマイズにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、トレーニングビデオの高度なカスタマイズのための強力なビデオ編集ツールを提供し、ブランドコントロール、アスペクト比のリサイズ、自動キャプションと字幕を含み、高品質でカスタマイズされたコンテンツを保証します。

説明ビデオを強化するためにAIアバターとテンプレートを使用できますか？

はい、HeyGenは多様なAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートのライブラリを活用して、魅力的な説明ビデオを迅速に制作することができます。これにより、テキストから直接ビデオへの効率的なコンテンツ作成が可能になります。

HeyGenはハウツービデオを生成するためのアクセス可能なブラウザベースのツールですか？

もちろんです。HeyGenは完全にブラウザベースのツールとして機能し、どこからでも高品質のハウツービデオを簡単に生成できます。作成されたビデオは、共有可能なリンクを介して簡単に共有できます。