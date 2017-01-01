簡単な指導ビデオ生成ツール
高度なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、学習を簡素化する魅力的な指導ビデオを迅速に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員向けの技術オンボーディングを目的とした2分間のトレーニングビデオを設計し、会社のソフトウェア使用ポリシーを詳述してください。ビジュアルスタイルは魅力的でアクセスしやすく、プロフェッショナルなテンプレートとシーンを取り入れ、明確で簡潔なテキストオーバーレイを使用します。HeyGenの字幕/キャプションを有効にして、さまざまな学習の好みに対応するアクセシビリティを確保してください。
特定のネットワーク問題に対する迅速なトラブルシューティングのヒントを示す、技術サポートスタッフ向けの60秒のハウツービデオを制作してください。ビジュアルとオーディオのスタイルはテンポが速く情報豊かであるべきで、HeyGenのメディアライブラリからの関連するストック映像と、各ステップを視聴者に案内する正確なAIナレーションを使用します。
非技術的なマネージャー向けに、新しい自動化された技術ワークフローを簡素化する75秒の説明ビデオを開発してください。クリーンでプロフェッショナルなビジュアルストーリーテリングスタイルを採用し、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを活用して抽象的な概念を視覚的に表現します。ビデオがさまざまなプラットフォームに簡単に適応できるように、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして指導ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは強力なAI指導ビデオ生成ツールとして機能し、ユーザーがテキストをプロフェッショナルな指導ビデオに変換できるようにし、AIアバターとリアルなAIナレーションを使用して、制作プロセスを大幅に効率化します。
HeyGenはトレーニングビデオのカスタマイズにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、トレーニングビデオの高度なカスタマイズのための強力なビデオ編集ツールを提供し、ブランドコントロール、アスペクト比のリサイズ、自動キャプションと字幕を含み、高品質でカスタマイズされたコンテンツを保証します。
説明ビデオを強化するためにAIアバターとテンプレートを使用できますか？
はい、HeyGenは多様なAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートのライブラリを活用して、魅力的な説明ビデオを迅速に制作することができます。これにより、テキストから直接ビデオへの効率的なコンテンツ作成が可能になります。
HeyGenはハウツービデオを生成するためのアクセス可能なブラウザベースのツールですか？
もちろんです。HeyGenは完全にブラウザベースのツールとして機能し、どこからでも高品質のハウツービデオを簡単に生成できます。作成されたビデオは、共有可能なリンクを介して簡単に共有できます。