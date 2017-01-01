小規模ビジネスオーナー向けに、HeyGenのAIエクスプレイナービデオジェネレーターがどのようにコンテンツ作成を簡素化するかを紹介する1分間の説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンにし、画面上のテキストオーバーレイで重要なステップを強調し、明るくクリアなAIボイスで補完します。このビデオでは、'スクリプトからのテキスト-to-ビデオ'機能を使用して、生のテキストを洗練されたスクリプトに変換し、製品説明を魅力的なチュートリアルに変える効率性を具体的に示します。

