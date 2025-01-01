インストラクションデモビデオジェネレーター：製品デモを強化
AIビデオジェネレーターで素晴らしい製品デモビデオを作成しましょう。プロフェッショナルな字幕やキャプションを瞬時に追加して、より広いオーディエンスを引き付けます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
SaaSプラットフォーム内の特定の新機能を紹介する45秒の製品デモビデオを制作し、B2Bの意思決定者をターゲットにします。ビデオはスリークでモダンなビジュアルスタイルを採用し、ダイナミックなトランジションと魅力的なAIアバターを使用して、利点と主要な機能を紹介します。HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、簡潔でインパクトのあるメッセージを伝え、このソリューションの「インストラクションデモビデオジェネレーター」側面を強調します。
内部チームトレーニングのための標準作業手順（SOP）を概説する90秒のビデオドキュメンテーションを開発します。このビデオは新入社員をオンボードし、複数のステップからなるワークフローを案内します。ビジュアルスタイルは親しみやすく、アニメーションテキストオーバーレイとHeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのストック映像を組み合わせ、励ましのAIボイスを使用します。HeyGenの多用途なテンプレートとシーンが、この「オンボーディング」重視のコンテンツを効果的に構築します。
企業システムの高度な設定オプションを深く掘り下げる2分間のインストラクションビデオを設計します。対象は正確な技術ガイダンスを必要とする経験豊富なシステム管理者です。ビジュアルスタイルは詳細でズームインしたインターフェースビューと明確なテキスト説明を特徴とし、権威あるAIボイスを使用します。HeyGenの字幕/キャプションの必須の追加により、アクセシビリティが確保され、この「字幕ジェネレーター」関連コンテンツの重要な情報が強調されます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてダイナミックなボイスオーバーと字幕を作成しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、テキストからシームレスな「ボイスオーバー生成」を行い、自然な音声を幅広く提供します。また、正確な「字幕/キャプション」を自動生成し、「インストラクションデモビデオジェネレーター」ニーズに応じてアクセシビリティとリーチを向上させます。
HeyGenは製品デモンストレーションにAIアバターを活用できますか？
はい、HeyGenはリアルな「AIアバター」と「トーキングヘッド」をコンテンツに組み込むことができ、「製品デモビデオメーカー」をより魅力的にします。これらのアバターはリアルな表情でスクリプトを伝え、「デモビデオ」を魅了するのに理想的です。
HeyGenはさまざまなユースケースにどのようなビデオテンプレートを提供していますか？
HeyGenはプロフェッショナルな「ビデオテンプレート」とシーンの多様なライブラリを提供し、作成プロセスを迅速に開始できます。これらを「ブランドキット」要素で簡単にカスタマイズし、ソーシャルメディアやオンボーディング用の洗練されたコンテンツを迅速に開発できます。
HeyGenは包括的なビデオドキュメンテーションの生成に適していますか？
もちろんです。HeyGenはシンプルなテキストスクリプトから詳細な「ビデオドキュメンテーション」と「AIによるSOP」を作成する効率的な「AIビデオジェネレーター」として機能します。「スクリプトからのテキストビデオ」と「AIボイスオーバー」を組み合わせて、複雑な情報を構造化された形式で明確に伝えます。