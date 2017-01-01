教師が「差別化された整合性のある教材」を作成することを目指す場合、45秒のダイナミックなビデオを作成してください。この教材生成デモンストレーションでは、明るく魅力的なビジュアルと、元気で励みになるナレーションを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオとAIアバターが複雑な概念を数分で魅力的なレッスンに変える方法を紹介します。

