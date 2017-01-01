魅力的なレッスンのための教材生成ツール
数分で魅力的な教材を作成し、スクリプトを魅力的なビデオレッスンに変換します。
「学生のエンゲージメント」を促進し、「インタラクティブな活動」を実施する方法を発見するために、先進的な教育者向けに設計された60秒のビデオをご覧ください。モダンでクリーンなビジュアルスタイルと明確で熱意あるナレーション、そしてアクセシビリティを高めるための字幕/キャプションを統合し、HeyGenのナレーション生成と豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを組み合わせて、学習を本当にアクセスしやすく魅力的にする方法を強調します。
忙しい教師のための30秒のクイックガイドが待っています。HeyGenが「AIレッスンプランナー」として「大量の時間を節約」する可能性を示します。このテンポの速いビデオは、シャープで効率的な編集と親しみやすくプロフェッショナルなナレーションを使用し、HeyGenのテンプレートとシーン、アスペクト比のリサイズとエクスポートがどのように価値あるレッスンコンテンツの迅速な作成と展開を可能にするかを示します。
多様な入力から「学生向けリソース」を形成することに専念する教育者は、「教育AI」の変革力を強調する50秒のプロフェッショナルビデオから恩恵を受けるでしょう。洗練されたドキュメンタリー風のビジュアルスタイルと落ち着いた権威あるナレーションで、HeyGenがAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを利用して、生の情報を高品質で魅力的なコンテンツにシームレスに変換する能力を、プロフェッショナルなメディアライブラリ/ストックでサポートしながら紹介します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのように教材生成ツールとして機能しますか？
HeyGenは、教育者やトレーナーがテキストスクリプトを魅力的なコンテンツに変換することで、効率的に教材ビデオを作成できるようにします。高度なAIアバターとナレーション生成を特徴とし、簡単に高品質な指導を提供します。
HeyGenはどのようにして教育のための魅力的なフォーマットを作成しますか？
HeyGenは、複雑な教育トピックを簡単に理解できるコンテンツに変換することで、ダイナミックで魅力的なビデオフォーマットの作成を効率化します。この機能により、教育者は多くの時間を節約し、学生のエンゲージメントを大幅に向上させます。
HeyGenは個別化された教材ビデオのためにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？
HeyGenは、幅広いAIアバター、カスタマイズ可能なテンプレート、強力なブランディングコントロールを含む、個別化された教材のための豊富なクリエイティブオプションを提供します。これにより、あらゆる科目や学年に合わせたユニークで差別化されたコンテンツを作成できます。
HeyGenはさまざまな教材から簡単に教材ビデオを生成できますか？
はい、HeyGenは既存のテキストスクリプトから直接教材ビデオを生成するのに優れており、教材をダイナミックなビデオレッスンに変換するのが簡単です。この機能により、コンテンツ作成のワークフローが効率化され、学習がアクセスしやすくなります。