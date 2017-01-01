魅力的なレッスンのための教材生成ツール

数分で魅力的な教材を作成し、スクリプトを魅力的なビデオレッスンに変換します。

教師が「差別化された整合性のある教材」を作成することを目指す場合、45秒のダイナミックなビデオを作成してください。この教材生成デモンストレーションでは、明るく魅力的なビジュアルと、元気で励みになるナレーションを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオとAIアバターが複雑な概念を数分で魅力的なレッスンに変える方法を紹介します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
「学生のエンゲージメント」を促進し、「インタラクティブな活動」を実施する方法を発見するために、先進的な教育者向けに設計された60秒のビデオをご覧ください。モダンでクリーンなビジュアルスタイルと明確で熱意あるナレーション、そしてアクセシビリティを高めるための字幕/キャプションを統合し、HeyGenのナレーション生成と豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを組み合わせて、学習を本当にアクセスしやすく魅力的にする方法を強調します。
サンプルプロンプト2
忙しい教師のための30秒のクイックガイドが待っています。HeyGenが「AIレッスンプランナー」として「大量の時間を節約」する可能性を示します。このテンポの速いビデオは、シャープで効率的な編集と親しみやすくプロフェッショナルなナレーションを使用し、HeyGenのテンプレートとシーン、アスペクト比のリサイズとエクスポートがどのように価値あるレッスンコンテンツの迅速な作成と展開を可能にするかを示します。
サンプルプロンプト3
多様な入力から「学生向けリソース」を形成することに専念する教育者は、「教育AI」の変革力を強調する50秒のプロフェッショナルビデオから恩恵を受けるでしょう。洗練されたドキュメンタリー風のビジュアルスタイルと落ち着いた権威あるナレーションで、HeyGenがAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを利用して、生の情報を高品質で魅力的なコンテンツにシームレスに変換する能力を、プロフェッショナルなメディアライブラリ/ストックでサポートしながら紹介します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

教材生成ツールの使い方

学生のニーズに合わせた魅力的で差別化された教材を簡単に作成し、貴重な時間を節約し、学習のアクセス性を向上させます。

1
Step 1
コンテンツを入力
教えたいトピックや既存のコンテンツを提供します。PDF、テキスト、リンク、ビデオ、または語彙リストを使用して、高品質な教材を生成する基盤とします。
2
Step 2
設定をカスタマイズ
出力をカスタマイズするための特定のパラメータを選択します。学年、言語、教育基準、希望する読解レベルを選択し、すべての学生にとって学習をアクセスしやすくします。
3
Step 3
学習リソースを生成
入力と選択した設定に基づいて、AIがさまざまな学生向けの教材を作成します。インタラクティブなレッスン、クイズ、演習、魅力的なフォーマットなどのオプションを探求し、学生のエンゲージメントを高めます。
4
Step 4
エクスポートと共有
生成されたコンテンツを確認し、最終調整を行います。その後、Googleドキュメントなどのプラットフォームに直接エクスポートし、ワークフローを効率化し、多くの時間を節約します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なトピックを視覚化

AIビデオを利用して、抽象的な概念や歴史的な出来事を鮮やかに描写し、学生にとってダイナミックで記憶に残る教材体験を提供します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのように教材生成ツールとして機能しますか？

HeyGenは、教育者やトレーナーがテキストスクリプトを魅力的なコンテンツに変換することで、効率的に教材ビデオを作成できるようにします。高度なAIアバターとナレーション生成を特徴とし、簡単に高品質な指導を提供します。

HeyGenはどのようにして教育のための魅力的なフォーマットを作成しますか？

HeyGenは、複雑な教育トピックを簡単に理解できるコンテンツに変換することで、ダイナミックで魅力的なビデオフォーマットの作成を効率化します。この機能により、教育者は多くの時間を節約し、学生のエンゲージメントを大幅に向上させます。

HeyGenは個別化された教材ビデオのためにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？

HeyGenは、幅広いAIアバター、カスタマイズ可能なテンプレート、強力なブランディングコントロールを含む、個別化された教材のための豊富なクリエイティブオプションを提供します。これにより、あらゆる科目や学年に合わせたユニークで差別化されたコンテンツを作成できます。

HeyGenはさまざまな教材から簡単に教材ビデオを生成できますか？

はい、HeyGenは既存のテキストスクリプトから直接教材ビデオを生成するのに優れており、教材をダイナミックなビデオレッスンに変換するのが簡単です。この機能により、コンテンツ作成のワークフローが効率化され、学習がアクセスしやすくなります。