指導用ビジネスビデオメーカー：学習とエンゲージメントを向上

スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、複雑なトピックを明確にする魅力的なトレーニングビデオと説明ビデオを迅速に生成します。

新入社員向けに会社のコアバリューを示す1分間の指導用ビジネスビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、多様なAIアバターが各バリューを紹介し、明るくクリアなナレーションが付くようにしてください。HeyGenのAIアバターとナレーション生成を活用して、魅力的なコンテンツを作成することを強調してください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ITサポートスタッフを対象にした90秒の説明ビデオを制作し、新しいソフトウェアトラブルシューティングプロトコルを詳述してください。クリーンで技術的なビジュアルスタイルを採用し、画面録画と簡潔なアニメーションオーバーレイを組み合わせ、正確で落ち着いたナレーションを確保してください。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を紹介し、すべてのステップが正確に伝えられるようにしてください。
サンプルプロンプト2
プロジェクトマネージャー向けに、アジャイルワークフロー実装のベストプラクティスを概説する2分間のトレーニングビデオを開発してください。美的感覚はダイナミックで情報豊かであり、複雑な概念を説明するためにさまざまなテンプレートとシーンを使用し、自信に満ちた励ましのオーディオスタイルでサポートしてください。HeyGenのテンプレートとシーンがプロフェッショナルな学習モジュールの作成をどのように効率化するかを強調してください。
サンプルプロンプト3
営業チーム向けに新しい製品機能とその主な利点を発表する45秒の内部マーケティングビデオを作成してください。ビジュアルプレゼンテーションは高品質でインパクトがあり、鮮やかなグラフィックスと説得力のあるオーディオトーンを組み込んでください。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを言及し、異なるプラットフォームでの最適な視聴を実現するビデオの適応性を示してください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

指導用ビジネスビデオメーカーの仕組み

AIビデオツールと使いやすい機能を活用して、高品質で魅力的な指導用ビジネスビデオを迅速かつ効率的に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
指導用コンテンツを作成または貼り付けることから始めます。私たちの強力なプラットフォームは、テキストをダイナミックなビデオに変換し、ビジネスガイドの基盤を形成します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
プロフェッショナルなAIアバターを選ぶか、カスタマイズ可能なテンプレートから始めて、指導用コンテンツで視聴者を視覚的に引き付けます。
3
Step 3
カスタマイズと強化
ブランディングコントロールを使用して一貫性を保ち、明確なナレーションを生成してメッセージを正確に伝えます。
4
Step 4
エクスポートと共有
さまざまなアスペクト比に最適化された高品質の指導用ビジネスビデオを生成し、ターゲットオーディエンスに効果的に届けるために簡単に共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なビジネス概念を簡素化

.

AI生成の説明ビデオで複雑なビジネスプロセスや製品をわかりやすく説明します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIを活用したビジネスビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオツールで、リアルなAIアバターと高度なナレーション生成を使用して、テキストからビデオを作成することでビデオ制作を簡素化します。これにより、ビジネスニーズに合わせた高品質なビデオを効率的に開発できます。

HeyGenは複雑なソフトウェアなしで魅力的なアニメーション説明ビデオを生成できますか？

はい、HeyGenは豊富なテンプレートライブラリと使いやすいドラッグ＆ドロップ編集インターフェースを利用して、プロフェッショナルなアニメーションビデオや魅力的な説明ビデオを簡単に作成することができます。ストックメディアやカスタムブランディングを簡単に統合して、高品質なビデオを制作できます。

HeyGenは効果的なトレーニングやマーケティングビデオを制作するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、画面録画、高度なスクリプト生成、カスタマイズ可能なブランディングコントロールなどの包括的な機能を提供し、プロフェッショナルなトレーニングやマーケティングビデオを制作します。これらのツールは、高品質なビデオがメッセージとブランドアイデンティティを効果的に伝えることを保証します。

HeyGenのAIアバターとナレーション生成はビデオコンテンツの作成をどのように向上させますか？

HeyGenのAIアバターはリアルな表情でスクリプトを生き生きとさせ、高度なナレーション生成は自然な音声をビデオコンテンツに提供します。この強力な組み合わせにより、自動字幕とともに、メッセージが明確で魅力的かつ視聴者にアクセスしやすくなります。