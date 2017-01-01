指導ベースのビデオジェネレーター: より速くビデオを作成

強力なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用し、指導ベースのビデオジェネレーターで高品質のトレーニングビデオやハウツーガイドをより速く制作します。

小規模ビジネスオーナー向けの新しいサービスの45秒間の魅力的な紹介を作成することを想像してください。リアルなAIアバターと説得力のあるナレーション生成を利用して、明るく魅力的なビジュアルと親しみやすいトーンで利点を説明します。この生成AIビデオは、複雑なアイデアをわかりやすく親しみやすくします。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
技術愛好家やアーリーアダプター向けに、新しいソフトウェア機能をデモンストレーションする60秒の指導ガイドを開発します。このビデオは、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用してシーンを自動生成し、洗練されたモダンなテンプレートとダイナミックなトランジションを活用し、指導ベースのビデオジェネレーターからのエネルギッシュで情報豊富な声を伴います。
サンプルプロンプト2
マーケティング専門家をターゲットにした30秒のダイナミックなソーシャルメディア広告を制作し、フラッシュセールを紹介します。メディアライブラリ/ストックサポートからの鮮やかなストックメディアと目立つ字幕/キャプションを組み込み、注意を引くために、テンポの速い魅力的なビジュアルに合わせた高揚感のあるバックグラウンドミュージックを設定します。このAIビデオジェネレーターは、迅速なプロモーションを簡単にします。
サンプルプロンプト3
教育者やオンラインコースクリエイター向けに、複雑な科学的概念を簡素化する50秒の簡潔な教育モジュールを作成します。AIアバターを使用して情報を明確に提示し、クリーンで教育的なホワイトボードアニメーションのビジュアルスタイルで、さまざまなプラットフォームに簡単に適応できるようにアスペクト比のリサイズとエクスポートを伴い、この生成AIビデオ指導ベースのビデオジェネレーターからの落ち着いた権威ある声を伴います。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

指導ベースのビデオジェネレーターの仕組み

AIパワードアバターとダイナミックなビジュアルでテキストを魅力的な指導ビデオに簡単に変換し、コンテンツ制作プロセスを効率化します。

1
Step 1
スクリプトとシーンを作成
指導用スクリプトを作成するか、既存のテキストを貼り付けて開始します。プロフェッショナルなテンプレートとシーンから選択し、ビデオの完璧なビジュアル基盤を設定し、洗練されたスタートを確保します。
2
Step 2
AIアバターと声を選択
適切なAIアバターを選んでコンテンツを提示し、指示を生き生きとさせます。スクリプトは自動的に自然な音声に変換され、明確なナレーションを提供します。
3
Step 3
ビジュアルを追加して洗練
広範なメディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを追加するか、独自のカスタムアセットをアップロードしてビデオを強化します。ブランド化と自動キャプションでビデオをさらに洗練し、最大限の明確さを確保します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
希望するアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを選択して指導ビデオを完成させます。ビデオを生成し、さまざまなプラットフォームで簡単に共有し、学習コンテンツをオーディエンスにすぐに提供できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

企業トレーニングを向上

.

ダイナミックなAIパワードビデオコンテンツを通じて、トレーニングプログラムでの従業員のエンゲージメントと知識の保持を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenは生成AIビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは強力な生成AIビデオプラットフォームで、シンプルなテキストプロンプトやスクリプトを高品質のビデオに変換することでコンテンツ制作を効率化します。この指導ベースのビデオジェネレーターは、複雑なビデオ作成をすべてのユーザーにとってアクセスしやすく効率的にします。

HeyGenを使用して特定のブランドニーズに合わせてAIアバターをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは多様なカスタマイズ可能なAIアバターを提供しており、ブランドのアイデンティティに完全に一致するデジタルアバターを作成できます。また、さまざまなテンプレートやシーンを活用して、ビデオコンテンツをさらにパーソナライズできます。

HeyGenのAIビデオジェネレーターでどのようなクリエイティブコンテンツを制作できますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは非常に多用途で、魅力的なトレーニングビデオ、包括的なビデオドキュメンテーション、実用的なハウツーガイドなど、多様なクリエイティブコンテンツの制作を可能にします。その直感的な機能は、幅広いクリエイティブおよび指導ビデオプロジェクトをサポートします。

HeyGenはテキストをビデオに変換する機能に多言語サポートを提供していますか？

はい、HeyGenはテキストをビデオに変換する機能に強力な多言語サポートを提供しており、AI生成のナレーションを多数の言語で生成できます。この機能により、言語の壁を越えてグローバルなオーディエンスに効果的にリーチし、エンゲージメントを高めることができます。