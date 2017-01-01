このダイナミックな60秒のインスティテューショナルビデオでは、マーケティングのプロフェッショナルを対象に、コラボレーションとクリエイティビティの世界に飛び込み、HeyGenがどのようにアイデアをインパクトのあるマーケティングビデオに変えるかを強調します。AIを活用したプラットフォームを利用して、視覚的に魅力的なシーンをスムーズでモダンなトランジションで捉え、魅力的なナレーションで強調します。テンプレートとシーンが複雑なコンセプトを生き生きと表現し、すべてのメッセージが明確かつ力強く響く様子をご覧ください。

ビデオを生成