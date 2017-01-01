プロフェッショナルビジネスビデオのためのインスティテューショナルビデオメーカー
強力なテキストからビデオへの変換機能で、高品質なトレーニングビデオやセールスビデオを迅速に制作します。
HeyGenの高度なAIビデオジェネレーターと共に90秒の旅に出発し、教育方法を向上させたい企業トレーナー向けに設計されています。このビデオは、AIアバターを使用して魅力的なトレーニングビデオを作成するシームレスなプロセスを視聴者に案内します。リアルタイム字幕と魅力的なグラフィックスを補完し、クリアで明瞭なオーディオと高解像度のビジュアルを使用して、効果的な知識伝達に必要な技術的な力量を強調します。
スタートアップや起業家向けに制作された45秒のプロモーションビデオで、HeyGenがオンラインビデオメーカーとしての重要な役割を果たすことに焦点を当て、創造性を解き放ちましょう。テンポの速いエネルギッシュなビジュアルとリズミカルなオーディオトラックを強調し、直感的なテキストからビデオへの変換機能が、シンプルなテキストをソーシャルメディアプラットフォームに最適なダイナミックなビデオコンテンツに変える様子をご覧ください。現代のデジタルオーディエンスを魅了するためにデザインされたストーリーテリングの芸術を祝福しましょう。
企業向けビデオコンテンツ制作に特化したこの情報豊かな2分間のビデオで、視覚的コミュニケーションの力を発見してください。大規模な組織のビデオ編集者を対象に、HeyGenのAIパーソナライゼーションツールを使用したカスタマイズされたビデオ体験の重要性を強調します。プロフェッショナルグレードのトランジションと没入感のあるバックグラウンドスコアで満たされたシーンに深く入り込みましょう。HeyGenのメディアライブラリとストックサポートの効率性と影響力を示すシネマティックガイドです。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてインスティテューショナルビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターであり、企業向けビデオコンテンツの作成を効率化し、プロフェッショナルなマーケティングビデオ、トレーニングビデオ、セールスビデオを比類のない簡便さと効率で制作できるようにします。
HeyGenのテンプレートを使用してブランド用のビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを豊富に提供しており、ブランドコントロール、ロゴ、カラーを組み込んでユニークでブランドに合ったビデオコンテンツを作成できます。これにより、すべてのプロジェクトで創造的な表現が可能になります。
HeyGenにはダイナミックなコンテンツのためのどのようなAIビデオツールがありますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターや強力なテキストからビデオへの変換機能を含む強力なAIビデオツールを提供し、魅力的でパーソナライズされたコンテンツを迅速に生成します。私たちのAIプラットフォームは、ダイナミックなビデオ作成を誰にでもアクセス可能にします。
HeyGenは効率的なビデオ編集とコラボレーションをサポートしていますか？
はい、HeyGenは直感的なオンラインビデオメーカーを備えており、簡単なビデオ編集のための包括的な録画スイートを提供します。私たちのプラットフォームは、チーム内でのシームレスなビデオ作成ワークフローとコラボレーションを促進するように設計されています。