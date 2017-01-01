プロフェッショナルビジネスビデオのためのインスティテューショナルビデオメーカー

強力なテキストからビデオへの変換機能で、高品質なトレーニングビデオやセールスビデオを迅速に制作します。

このダイナミックな60秒のインスティテューショナルビデオでは、マーケティングのプロフェッショナルを対象に、コラボレーションとクリエイティビティの世界に飛び込み、HeyGenがどのようにアイデアをインパクトのあるマーケティングビデオに変えるかを強調します。AIを活用したプラットフォームを利用して、視覚的に魅力的なシーンをスムーズでモダンなトランジションで捉え、魅力的なナレーションで強調します。テンプレートとシーンが複雑なコンセプトを生き生きと表現し、すべてのメッセージが明確かつ力強く響く様子をご覧ください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HeyGenの高度なAIビデオジェネレーターと共に90秒の旅に出発し、教育方法を向上させたい企業トレーナー向けに設計されています。このビデオは、AIアバターを使用して魅力的なトレーニングビデオを作成するシームレスなプロセスを視聴者に案内します。リアルタイム字幕と魅力的なグラフィックスを補完し、クリアで明瞭なオーディオと高解像度のビジュアルを使用して、効果的な知識伝達に必要な技術的な力量を強調します。
サンプルプロンプト2
スタートアップや起業家向けに制作された45秒のプロモーションビデオで、HeyGenがオンラインビデオメーカーとしての重要な役割を果たすことに焦点を当て、創造性を解き放ちましょう。テンポの速いエネルギッシュなビジュアルとリズミカルなオーディオトラックを強調し、直感的なテキストからビデオへの変換機能が、シンプルなテキストをソーシャルメディアプラットフォームに最適なダイナミックなビデオコンテンツに変える様子をご覧ください。現代のデジタルオーディエンスを魅了するためにデザインされたストーリーテリングの芸術を祝福しましょう。
サンプルプロンプト3
企業向けビデオコンテンツ制作に特化したこの情報豊かな2分間のビデオで、視覚的コミュニケーションの力を発見してください。大規模な組織のビデオ編集者を対象に、HeyGenのAIパーソナライゼーションツールを使用したカスタマイズされたビデオ体験の重要性を強調します。プロフェッショナルグレードのトランジションと没入感のあるバックグラウンドスコアで満たされたシーンに深く入り込みましょう。HeyGenのメディアライブラリとストックサポートの効率性と影響力を示すシネマティックガイドです。
インスティテューショナルビデオメーカーの使い方

HeyGenの強力なAIビデオプラットフォームを使用して、組織のためのプロフェッショナルなインスティテューショナルビデオを簡単に作成し、コンセプトから完成までのコンテンツ作成を効率化します。

1
Step 1
スタートポイントを選択
メッセージに合ったプロフェッショナルな「テンプレートとシーン」から選択してインスティテューショナルビデオを始め、「ビデオ作成」プロセスをスムーズにスタートさせましょう。
2
Step 2
AIアバターとコンテンツを追加
リアルな「AIアバター」を追加してナレーションを生き生きとさせましょう。独自のコンテンツを簡単に組み込んで、「AIビデオジェネレーター」プロジェクトを本当にユニークなものにしましょう。
3
Step 3
ナレーションと調整を適用
複数の言語でプロフェッショナルな「ナレーション生成」を行い、ビデオのインパクトを高めましょう。この強力な機能は、あらゆる「ビジネスビデオメーカー」に適した明確でインパクトのあるコンテンツを作成するのに役立ちます。
4
Step 4
エクスポートと配信の最適化
インスティテューショナルビデオを完成させ、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、あらゆるプラットフォームに最適なフォーマットにしましょう。高品質なコンテンツを「マーケティングビデオ」や内部コミュニケーションとして簡単に配信し、正確にオーディエンスに届けましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功のハイライト

顧客の声を魅力的なAIパワードビデオに変換し、信頼を築き、見込み顧客に価値を簡単に示します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてインスティテューショナルビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターであり、企業向けビデオコンテンツの作成を効率化し、プロフェッショナルなマーケティングビデオ、トレーニングビデオ、セールスビデオを比類のない簡便さと効率で制作できるようにします。

HeyGenのテンプレートを使用してブランド用のビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを豊富に提供しており、ブランドコントロール、ロゴ、カラーを組み込んでユニークでブランドに合ったビデオコンテンツを作成できます。これにより、すべてのプロジェクトで創造的な表現が可能になります。

HeyGenにはダイナミックなコンテンツのためのどのようなAIビデオツールがありますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターや強力なテキストからビデオへの変換機能を含む強力なAIビデオツールを提供し、魅力的でパーソナライズされたコンテンツを迅速に生成します。私たちのAIプラットフォームは、ダイナミックなビデオ作成を誰にでもアクセス可能にします。

HeyGenは効率的なビデオ編集とコラボレーションをサポートしていますか？

はい、HeyGenは直感的なオンラインビデオメーカーを備えており、簡単なビデオ編集のための包括的な録画スイートを提供します。私たちのプラットフォームは、チーム内でのシームレスなビデオ作成ワークフローとコラボレーションを促進するように設計されています。